Société

Les échantillons d’ADN ravivent l’espoir de ramener les martyrs à la maison

Chaque échantillon d’ADN prélevé sur les proches de martyrs ne constitue pas seulement une donnée à des fins d’identification, mais porte aussi l’espoir de retrouver l’identité de ces héros morts pour la Patrie.

Prélèvement des échantillons sur les restes de martyrs non identifiés au cimetière des martyrs de la commune de Son Duong, dans la province de Tuyên Quang. Photo : VNA
Prélèvement des échantillons sur les restes de martyrs non identifiés au cimetière des martyrs de la commune de Son Duong, dans la province de Tuyên Quang. Photo : VNA

Phu Tho (VNA) - Dans la province de Phu Tho (Nord), la mise en œuvre du prélèvement d’échantillons d’ADN contribue à raviver l’espoir de ramener les héros morts pour la Patrie à leurs familles sous leur propre nom.

Durant la période de pointe du 4 au 11 juillet, la police de la province de Phu Tho, en coordination avec les unités concernées, a collecté 14.615 échantillons d’ADN auprès des proches de martyrs dans 148 unités à travers la province.

Il s’agit d’une source de données importante pour la constitution d’une banque banque de gènes des proches des martyrs, permettant d’identifier et de faire correspondre les restes de martyrs dépourvus d’informations

Venu de bonne heure au lieu de prélèvement d’échantillons d’ADN dans la commune de Vinh Tuong, Nguyên Viêt Minh, originaire de la commune de Vinh Thành, nourrit l’espoir de retrouver son frère aîné, le martyr Nguyên Hông Dinh, mort sur le champ de bataille de B2 (zone stratégique englobant le Sud et l’extrême sud du Centre) en 1972.

Ce sexagénaire s’est démené plusieurs années durant, en vain, pour rechercher la tombe de son frère aîné, qui s’est engagé dans l’armée en 1967, et dont la famille n’avait aucune autre piste quant au lieu de sa sépulture que son acte de décès reçu après la réunification nationale.

Ce prélèvement biologique m’apporte une lueur d’espoir de voir mon grand frère retrouvé, identifié et remis à ses proches dans son pays natal, après plus de 50 ans de séparation, a partagé Nguyên Viêt Minh.

À 76 ans, Pham Thi Ao, originaire du village de Dông Phu, commune de Vinh Thành, supporte toujours le poids de la douleur de sa famille face à la perte de ses proches tombés au champ d’honneur et restés encore non identifiés : son père Pham Van Chuc qui s’est sacrifié durant la résistance anti-française (1946-1954), et son frère aîné Pham Van Uoc, en 1965 sur le front du Sud.

Elle a confié que sa mère et de nombreux autres membres de sa famille sont décédés les uns après les autres avant d’avoir pu réaliser leur souhait de retrouver les tombes de leurs proches morts pour la Patrie. Portant toujours cette responsabilité, elle espère seulement que la science permettra de les identifier afin de pouvoir ramener son père et son frère aîné dans leur pays natal.

Nguyên Viêt Minh et Pham Thi Ao font partie de plus de 1.400 proches de martyrs de six communes et quartiers de Vinh Tuong, Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Phu, Vinh Hung et Tho Tang, à se faire prélever des échantillons d’ADN sur le site de la commune de Vinh Tuong.

Le prélèvement d’échantillons d’ADN auprès des proches de martyrs est une tâche particulièrement importante qui contribue à la mise en œuvre efficace de la campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, le rassemblement et l’identification des restes de soldats morts pour la Patrie, a souligné Hà Van Quyêt, secrétaire du Parti de la commune de Vinh Tuong.

Selon le commandant Nguyên Hoàng Long, un responsable de la police de la province de Phu Tho, après huit jours de mise en œuvre, les forces de l’ordre ont collaboré étroitement avec tous les niveaux et secteurs pour recueillir un grand nombre d’échantillons biologiques auprès des proches des martyrs, afin de constituer la base de données ADN.

Le programme a non seulement atteint ses objectifs en termes de quantité, mais il a également bénéficié du soutien et de la participation actifs des familles. Les personnes âgées incapables de se rendre directement aux points de prélèvement, la police a fourni une assistance à domicile. – VNA

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