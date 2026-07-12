Société

Chavirement d'une vedette touristique : Mobilisation maximale des moyens pour secourir les victimes

À la suite du grave chavirement d’une vedette touristique au large de Phu Quoc, les autorités locales et les services de secours ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour sauver et prendre en charge les touristes indiens victimes de l’accident. En parallèle des soins médicaux d’urgence, un dispositif d’assistance financière, administrative et diplomatique a été mis en place afin d’accompagner les victimes et leurs familles.

Des dirigeants de la zone économique spéciale de Phu Quoc rendent visite aux victimes soignés dans un hôpital à l'île de Phu Quoc. Photo : VNA
Des dirigeants de la zone économique spéciale de Phu Quoc rendent visite aux victimes soignés dans un hôpital à l'île de Phu Quoc. Photo : VNA

An Giang (VNA) - Immédiatement après le grave chavirement d'une vedette touristique au large de Phu Quoc (province d’An Giang), l’administration de la zone spéciale de Phu Quoc, en coordination avec les forces compétentes, a mobilisé en urgence des équipes de secours, des moyens de sauvetage, des services médicaux d’urgence et des dispositifs de prise en charge sanitaire pour les touristes de nationalité indienne.

Toutes les opérations ont été menées dans un esprit d’urgence absolue, chaque minute comptant afin d’assurer une prise en charge rapide des victimes.

Dès l’annonce de l’accident, l’hôpital Mat Troi Phu Quoc a déclenché son dispositif d’«alerte rouge hospitalière», dépêchant immédiatement des ambulances ainsi que ses équipes médicales les plus expérimentées sur les lieux. L’ensemble du personnel soignant de l’établissement a également été mobilisé.

Après près de deux heures de réanimation intensive, les deux blessés les plus graves ont été tirés d’affaire et transférés en unité de soins intensifs (USI), où ils restent sous surveillance. Ils ont repris connaissance et leurs constantes vitales sont désormais stables. À 18 h 15, le 11 juillet, l’hôpital avait également accueilli 15 autres victimes, conscientes, pour des examens médicaux, un dépistage d’éventuelles lésions et une prise en charge destinée à favoriser leur rétablissement.

Parallèlement, les autorités locales accélèrent les démarches d’assistance financière aux victimes ainsi que la coordination avec les partenaires diplomatiques concernés.

Le président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quoc, Tran Minh Khoa, a indiqué que les autorités concentraient actuellement leurs efforts sur l’assistance et la prise en charge des victimes. Dans l’immédiat, le propriétaire de l’embarcation s’est engagé à verser une indemnisation de 1.000 dollars pour chaque décédé et de 500 dollars à chaque blessé. De son côté, l’administration locale accordera une aide de 26 millions de dôngs (environ 1.000 dollars) pour chaque personne décédée.

Les procédures liées à l’enquête, à l’état civil et aux autres formalités juridiques sont traitées en urgence par les autorités compétentes, dans le respect de la législation vietnamienne et avec le souci de faciliter au maximum les démarches des familles afin de permettre le rapatriement des victimes dans les meilleurs délais. - VNA

liste-des-victimes-9841.xlsx

source
#Phu Quoc #chavirement #touristes indiens #secours #soins médicaux #indemnisation #rapatriement
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le lieu de l'accident. Photo : chinhphu.vn

Le PM ordonne de remédier aux conséquences du naufrage de la vedette touristique à Phu Quoc

Le Premier ministre a ordonné au ministère de la Sécurité publique, au ministère de la Construction, aux autorités de la province d'An Giang ainsi qu'aux forces de sécurité publique, aux services de santé, aux garde-côtes, aux gardes-frontières et aux autres forces concernées de se rendre immédiatement sur les lieux afin de concentrer leurs efforts sur les opérations de secours et la prise en charge des conséquences de l'accident.

Voir plus

Des habitants effectuent des démarches administratives dans la commune frontalière de Truong Ha. Photo : VNA

Cao Bang : l’administration à deux niveaux rapproche les services publics des habitants

Un an après la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, la province montagneuse de Cao Bang enregistre des progrès dans la modernisation des services publics. Malgré des défis liés aux infrastructures et à la transition numérique dans les zones reculées, les autorités locales s'efforcent de rapprocher l'administration des citoyens et d'améliorer la qualité des services.

À Hanoï, des jeunes et des adolescents participent à une campagne d'information et de sensibilisation à la santé reproductive. Photo : VNA

Investir dans la jeunesse pour préparer l'avenir du Vietnam

À l'occasion de la Journée mondiale de la population, les responsables vietnamiens et les Nations Unies soulignent la nécessité de placer la jeunesse au cœur des politiques démographiques afin de relever les défis du vieillissement de la population et de soutenir le développement durable.

Chaque individu et chaque organisation doit se concentrer sur les solutions de protection des données dans l'économie numérique. Photo : https://nhandan.vn

Un « bouclier » juridique pour les données

Face à l'essor du commerce électronique, de l'économie numérique et des flux transfrontaliers de données, le Vietnam s'attache à renforcer son cadre juridique afin de mieux protéger les données personnelles, de prévenir les cyberrisques et de concilier sécurité numérique, innovation et intégration économique internationale.

Le général Le Quang Minh, chef adjoint du Département général de la politique, et le général Pham Truong Son, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, remettent des satisfecit à des collectifs et à des individus exemplaires. Photo : VNA

Les femmes militaires renforcent leur engagement auprès des orphelins

Lancé en 2021, le programme « Mères marraines » a été mis en œuvre avec créativité et efficacité, s’inscrivant dans les mouvements d’émulation de l’armée tout en promouvant l’esprit de solidarité, la responsabilité sociale et les traditions d’entraide du peuple vietnamien.

Des documents et objets remis à la partie vietnamienne. Photo : VNA

Retrouver les traces des soldats tombés au combat

Hô Chi Minh-Ville a reçu des dossiers et des souvenirs de guerre remis par une équipe de recherche de l'Université Texas Tech afin de soutenir l'identification des soldats morts pour la Patrie. Ces documents viendront enrichir les bases de données utilisées pour localiser les lieux d'inhumation et vérifier l'identité des disparus.

Assemblage de smartphones à la SARL Samsung Electronic Vietnam Thai Nguyên, dans le parc industriel de Yên Binh. Photo : VNA

Samsung recrute des talents vietnamiens pour l’IA et les semi-conducteurs

Au cœur de cette stratégie se trouve le programme Samsung Innovation Campus (SIC), lancé en 2019 et désormais présent dans une quarantaine de pays. Le SIC est un programme éducatif international qui aide les jeunes à acquérir des compétences informatiques de pointe et des aptitudes pratiques pour se créer de meilleures perspectives d’avenir.