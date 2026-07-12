Chavirement d'une vedette touristique : Mobilisation maximale des moyens pour secourir les victimes

An Giang (VNA) - Immédiatement après le grave chavirement d'une vedette touristique au large de Phu Quoc (province d’An Giang), l’administration de la zone spéciale de Phu Quoc, en coordination avec les forces compétentes, a mobilisé en urgence des équipes de secours, des moyens de sauvetage, des services médicaux d’urgence et des dispositifs de prise en charge sanitaire pour les touristes de nationalité indienne.

Toutes les opérations ont été menées dans un esprit d’urgence absolue, chaque minute comptant afin d’assurer une prise en charge rapide des victimes.

Dès l’annonce de l’accident, l’hôpital Mat Troi Phu Quoc a déclenché son dispositif d’«alerte rouge hospitalière», dépêchant immédiatement des ambulances ainsi que ses équipes médicales les plus expérimentées sur les lieux. L’ensemble du personnel soignant de l’établissement a également été mobilisé.

Après près de deux heures de réanimation intensive, les deux blessés les plus graves ont été tirés d’affaire et transférés en unité de soins intensifs (USI), où ils restent sous surveillance. Ils ont repris connaissance et leurs constantes vitales sont désormais stables. À 18 h 15, le 11 juillet, l’hôpital avait également accueilli 15 autres victimes, conscientes, pour des examens médicaux, un dépistage d’éventuelles lésions et une prise en charge destinée à favoriser leur rétablissement.

Parallèlement, les autorités locales accélèrent les démarches d’assistance financière aux victimes ainsi que la coordination avec les partenaires diplomatiques concernés.

Le président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quoc, Tran Minh Khoa, a indiqué que les autorités concentraient actuellement leurs efforts sur l’assistance et la prise en charge des victimes. Dans l’immédiat, le propriétaire de l’embarcation s’est engagé à verser une indemnisation de 1.000 dollars pour chaque décédé et de 500 dollars à chaque blessé. De son côté, l’administration locale accordera une aide de 26 millions de dôngs (environ 1.000 dollars) pour chaque personne décédée.

Les procédures liées à l’enquête, à l’état civil et aux autres formalités juridiques sont traitées en urgence par les autorités compétentes, dans le respect de la législation vietnamienne et avec le souci de faciliter au maximum les démarches des familles afin de permettre le rapatriement des victimes dans les meilleurs délais. - VNA

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