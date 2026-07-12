Société

Cao Bang : l’administration à deux niveaux rapproche les services publics des habitants

Un an après la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, la province montagneuse de Cao Bang enregistre des progrès dans la modernisation des services publics. Malgré des défis liés aux infrastructures et à la transition numérique dans les zones reculées, les autorités locales s'efforcent de rapprocher l'administration des citoyens et d'améliorer la qualité des services.

Des habitants effectuent des démarches administratives dans la commune frontalière de Truong Ha. Photo : VNA
Des habitants effectuent des démarches administratives dans la commune frontalière de Truong Ha. Photo : VNA

Cao Bang (VNA) – Un an après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, l’administration publique de la province de Cao Bang (Nord) contribue à rapprocher les autorités des citoyens, à améliorer la qualité des services publics et à favoriser le développement socio-économique dans les zones reculées et frontalières.

Province montagneuse, Cao Bang compte une partie de sa population vivant dans des régions isolées où la maîtrise des outils numériques demeure encore limitée. Les agents des services administratifs consacrent ainsi beaucoup de temps à initier les habitants aux compétences numériques, grâce à des méthodes simples, concrètes et adaptées, afin de les familiariser progressivement avec les services publics en ligne.

Au Centre de services administratifs de la commune de Truong Ha, Luong Hong Thai, près de 70 ans, est venu effectuer des démarches foncières. Accompagné par les agents, il a découvert les procédures administratives en ligne. Reconnaissant les difficultés liées à son âge, il a néanmoins estimé que le recours aux technologies numériques était une évolution inévitable et s’est dit prêt à apprendre avec l'aide de ses proches et des fonctionnaires.

Ly Van Truong, agent du Centre de services administratifs de la commune de Hoa An et membre de l’ethnie H’mong, explique que les notions de services publics en ligne, d’identité numérique ou de dossier électronique restent encore nouvelles pour de nombreux habitants des zones reculées. Conscient de ces difficultés, il se rend régulièrement dans les villages pour accompagner les habitants, téléphone en main, et leur expliquer les démarches dans leur langue maternelle.

Cette évolution représente également une charge de travail accrue pour les agents administratifs. Nong Van Thuy, du Centre de services administratifs de la commune de Kim Dong, indique qu’il doit désormais assurer simultanément le traitement des dossiers, leur numérisation, la mise à jour des données ainsi que l’accompagnement des citoyens dans l’utilisation des services publics en ligne.

Selon Nong Thi Xuan, directrice adjointe du Centre de services administratifs de la commune de Truong Ha, le nombre de dossiers ne cesse d'augmenter alors que la plupart des agents exercent plusieurs fonctions.

Malgré les difficultés liées aux infrastructures et à l'accès aux technologies dans cette commune frontalière, le taux d'utilisation des services publics en ligne par les habitants et les entreprises a dépassé 65 % à la fin du mois de mai 2026.

La mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux constitue à la fois une nécessité et une opportunité pour construire une administration moderne, proche des citoyens et plus efficace.

Toutefois, plusieurs défis persistent, notamment l’augmentation de la charge de travail au niveau communal, le manque de ressources humaines, les insuffisances des infrastructures informatiques et les difficultés d’accès aux services numériques dans les zones isolées. Une partie des cadres et fonctionnaires poursuit également son adaptation aux nouvelles exigences de la gouvernance moderne et de la transformation numérique.-VNA

#administration à deux niveaux #Cao Bang
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Percée institutionnelle et juridique

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