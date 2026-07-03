Société

Dépêche d’urgence face à l’arrivée du typhon Maysak et des risques d’inondations

Le Comité national de direction de la défense civile a émis une dépêche d’urgence demandant aux ministères et aux collectivités locales de mettre en œuvre sans délai des mesures de prévention et de protection contre le typhon n°1, baptisé Maysak, ainsi que contre les fortes pluies et les inondations attendues dans le nord du Vietnam au cours des prochains jours.

Trajectoire du typhon n° 1 à 17 h le 3 juillet. Photo : VNA
Trajectoire du typhon n° 1 à 17 h le 3 juillet. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité national de direction de la défense civile a publié le 3 juillet la dépêche officielle n°27/CĐ-BCĐ-BNNMT appelant les autorités locales et les ministères concernés à prendre de manière proactive les mesures nécessaires pour faire face au typhon Maysak et aux précipitations qui devraient l’accompagner.

Cette dépêche est adressée aux Comités populaires des villes et provinces du Nord-Est et de la province de Thanh Hoa, ainsi qu’aux ministères de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies, ainsi qu’aux principaux organes de presse nationaux.

Selon les services météorologiques, la dépression tropicale s’est renforcée dans la matinée du 3 juillet pour devenir le premier typhon de l’année pénétrant en Mer Orientale, baptisé Maysak. À 4 heures du matin, son centre se situait par 17,3 degrés de latitude nord et 110,1 degrés de longitude est, au Nord-Ouest de l’archipel de Hoàng Sa (Paracels), avec des vents de force 8 et des rafales atteignant la force 10. Le typhon devrait pénétrer dans le golfe du Bac Bo avant d’affecter le Nord-Est du Vietnam dans les prochains jours.

Les prévisions annoncent, entre la nuit du 3 juillet et le 5 juillet inclus, des précipitations généralisées comprises entre 100 et 200 millimètres sur le Nord-Est et Thanh Hoa. Dans certaines zones du Nord-Est, les cumuls pourraient atteindre 150 à 250 millimètres, voire dépasser localement 350 millimètres.

Face à cette situation, le Comité demande aux autorités locales de poursuivre le recensement des navires en mer et d’informer leurs propriétaires et capitaines de l’évolution de la trajectoire du typhon afin qu’ils évitent les zones dangereuses et rejoignent des abris sûrs.

Les localités côtières sont également invitées à vérifier les zones de mouillage, à assurer la sécurité des personnes, des moyens de transport et des biens, notamment dans les zones touristiques, les sites d’aquaculture, de pêche ainsi que sur les îles et les ouvrages maritimes. Elles pourront, en fonction de la situation, décider d’interdire temporairement les sorties en mer et maintenir des moyens de secours prêts à intervenir.

Dans les plaines, les autorités devront préparer, si nécessaire, l’évacuation des habitants vivant dans des logements précaires ou dans des zones exposées aux inondations, à l’embouchure des fleuves ou sur le littoral.

Elles sont également appelées à renforcer la protection des digues maritimes et fluviales, à assurer le drainage des eaux afin de protéger les zones agricoles, urbaines et industrielles, à consolider les bâtiments, les infrastructures publiques, les usines, les entrepôts et les chantiers, ainsi qu’à garantir la continuité des réseaux électriques et des télécommunications.

Dans les régions montagneuses, les autorités devront inspecter les zones à risque, organiser si nécessaire l’évacuation des habitants vivant le long des rivières, dans les vallées ou les secteurs exposés aux crues soudaines et aux glissements de terrain, dégager les cours d’eau obstrués et maintenir des équipes d’intervention prêtes à soutenir les populations.

Elles devront également contrôler la circulation sur les routes inondées, les gués submergés et les secteurs instables, en interdisant strictement tout passage lorsque la sécurité n’est pas garantie. Une vigilance particulière est demandée pour les barrages hydroélectriques et hydrauliques, notamment les ouvrages de petite taille, ainsi que pour les sites d’exploitation minière.

Le Comité demande par ailleurs à la Télévision vietnamienne, à la Radio la Voix du Vietnam, à l’Agence vietnamienne d’information, au réseau national d’information maritime et à l’ensemble des médias de renforcer la diffusion des informations sur l’évolution du typhon et des fortes pluies afin de permettre aux autorités locales, aux pêcheurs et à la population d’anticiper les risques et de prendre les mesures de protection nécessaires.

Enfin, les ministères et organismes compétents sont appelés à coordonner étroitement leurs actions avec les collectivités locales afin d’assurer une réponse rapide et efficace face au typhon et aux risques d’inondations. -VNA

source
#Biến đổi khí hậu #BĐKH #Vietnam #typhong #tempête #Maysak
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Des gardes-frontières aident les pêcheurs à éviter le typhon MAYSAK. Photo : VNA

Quang Ninh suspend les autorisations de sortie en mer face au typhon Maysak

Face à l'approche du typhon Maysak, la province de Quang Ninh a suspendu la délivrance des autorisations de sortie en mer pour les navires à partir du 3 juillet. Les autorités ont également renforcé les mesures de prévention dans les secteurs maritime, touristique et aérien afin de limiter les risques liés au passage de la tempête.

Trajectoire du typhon Maysak, à 14h00 le 3 juillet 2026. Source : NCHMF

Le typhon Maysak se dirige vers Quang Ninh et génère des pluies torrentielles

À 13 h, le typhon se situait à environ 90 km au sud de l’île de Hainan, en Chine, avec des vents de force 8-9 (62 à 88 km/h), des rafales pouvant atteindre la force 11 (103 à 117 km/h), et évoluant en direction ouest-nord-ouest et continuant de provoquer des vents violents et de fortes pluies dans le Nord du Vietnam.

Voir plus

Les secouristes vietnamiens à la recherche de victimes dans les décombres. Photo: VNA

Le vice-PM Phan Van Giang félicite les militaires vietnamiens engagés dans les secours au Venezuela

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a adressé une lettre de félicitations aux officiers et militaires vietnamiens participant aux opérations de secours à la suite de puissants séismes survenus au Venezuela. Il a salué leur courage, leur sens des responsabilités et leur contribution au renforcement de l’image du Vietnam en tant que membre responsable de la communauté internationale.

Des étudiants vietnamiens à l’université Curtin, l’institution d’éducation supérieure la plus importante de l’État d'Australie-Occidentale. Photo diffusée par la VNA

L’Australie maintient des taux de visa préférentiels pour les citoyens vietnamiens

Conformément à la nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, les frais de visa étudiant (sous-classe 500) sont passés de 1.383 dollars australiens à 1.729 dollars australiens. Cependant, pour les citoyens de l’ASEAN, l’augmentation a été moindre, passant de 1.383 dollars australiens à 1.418 dollars australiens.

Les citoyens sont exhortés à vérifier les informations relatives à leur dette fiscale éventuelle avant toute sortie du pays. Photo : VNA

Le gouvernement spécifie les suspensions de sortie pour raisons de dettes fiscales

Cette mesure s’applique également aux ressortissants étrangers ayant des arriérés d’impôts et n’ayant pas rempli leurs obligations fiscales, ainsi qu’aux citoyens vietnamiens quittant le pays pour s’installer à l’étranger et aux Vietnamiens de l’étranger quittant le Vietnam, laissant derrière eux des arriérés d’impôts impayés.

Des suspects poursuivis dans le cadre de l'affaire de trafic international de diamants. Photo: VNA

Trafic international de diamants : vingt-deux suspects poursuivis

L’enquête a permis d’identifier le chef du réseau comme étant un ressortissant indien résidant et travaillant à Hong Kong (Chine). Les diamants étaient acheminés depuis l’Inde, stockés à Hong Kong (Chine), puis introduits clandestinement au Vietnam en vue de leur commercialisation.

Le système de bornes médicales intelligentes de l'hôpital général Hop Luc facilite l'accès des patients aux examens et traitements médicaux. Photo: VNA

La transformation numérique au Vietnam prend de l’ampleur et accélère

Dix-huit mois après le lancement de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, le Comité directeur central sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique a tiré un bilan d’étape riche en indicateurs concrets.

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a remis à la Maison d’édition de la VNA l’Ordre du Travail de troisième classe. Photo : VNA

La Maison d’édition de la VNA fête ses 25 ans et reçoit l’Ordre du Travail

Malgré la concurrence croissante sur le marché de l’édition, l’évolution des habitudes de lecture et l’essor des médias numériques, la Maison d’édition de la VNA est restée fidèle à son engagement de produire des ouvrages politiques, sociaux et photographiques de grande qualité, privilégiant la qualité du contenu, la valeur idéologique et les normes professionnelles à la quantité.

Portrait du père François Xavier Truong Buu Diêp. Photo: VNA

Cà Mau : messe de béatification du père François Xavier Truong Buu Diêp

Selon le diocèse de Cân Tho, avec la messe de béatification à Tac Sây, le père François Xavier Truong Buu Diêp est devenu l’un des premiers bienheureux de l’Église catholique vietnamienne à être béatifié dans son pays natal, sur le lieu même associé à sa vie pastorale et à son martyre.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de de la conférence de bilan semestriel du ministère de la Sécurité publique. Photo: VNA

Le PM appelle à concilier sécurité nationale et élargissement des perspectives de développement du pays

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné la nécessité d’articuler étroitement la garantie de la sécurité nationale avec l’élargissement des perspectives de développement du Vietnam, lors de la conférence de bilan semestriel du ministère de la Sécurité publique. Il a exhorté les forces de sécurité à continuer de contribuer activement à la stabilité, aux réformes institutionnelles et à la création d’un environnement favorable à une croissance durable.

Des représentants d'organisations prennent la parole lors d'un rassemblement réclamant justice pour les victimes de l'agent orange, à la place de la Bastille à Paris, le 20 juin. Photo : VNA

France 24 diffuse un reportage sur les séquelles de l'agent orange au Vietnam

France 24 a diffusé un reportage consacré aux séquelles persistantes de l'agent orange/dioxine au Vietnam, mettant en lumière les conséquences sanitaires et environnementales de ce défoliant, ainsi que les défis de la dépollution, de la prise en charge des victimes et de la quête de justice, plus de cinquante ans après la guerre.