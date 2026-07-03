Société

Thanh Hoa : un kiosque IA révolutionne les démarches administratives à Dong Tien

Le Comité populaire de la commune de Dong Tien, dans la province de Thanh Hoa, a inauguré le 2 juillet un système complet de bornes interactives intelligentes pour les services administratifs, faisant de Thanh Hoa la première localité de la province centrale à déployer cette technologie au service de ses habitants.

Cérémonie de lancement du système de Kiosque IA à service complet. Photo: VNA
Cérémonie de lancement du système de Kiosque IA à service complet. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - La commune de Dong Tien, dans la province de Thanh Hoa (Centre), a franchi une étape majeure dans la modernisation de son administration publique en lançant, le 2 juillet, un système de Kiosque IA à service complet.

Ce dispositif innovant, le premier du genre dans la province, se distingue des modèles expérimentaux déployés dans certaines localités par l’intégration avancée de l’intelligence artificielle (IA), capable d’accompagner les usagers sur l’ensemble du processus administratif.

Contrairement aux bornes interactives classiques, limitées à la recherche d’informations ou à la distribution de tickets d’attente, ce nouveau kiosque mobilise des technologies de pointe telles que des assistants virtuels conversationnels, la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel (NLP) et la reconnaissance optique de caractères (OCR). Connecté directement à l’application nationale d’identification numérique VNeID et au portail national des services publics, le système permet aux citoyens d’effectuer diverses démarches, allant de la déclaration de naissance à la demande de résidence temporaire ou au renouvellement du permis de conduire, sans avoir à maîtriser les procédures administratives complexes.

L’expérience utilisateur s’en trouve radicalement simplifiée, puisque la borne identifie automatiquement les besoins, guide la constitution du dossier, assiste le remplissage des formulaires et procède à la numérisation des pièces justificatives.

Do Huu Quyet, secrétaire du Comité du Parti de la commune et président du Conseil populaire de la commune, a déclaré que l'utilisation de l'IA a transformé l'accès aux services administratifs : d'un modèle où les résidents devaient rechercher eux-mêmes les procédures, ils sont passés à un modèle où l'IA les assiste proactivement dans leurs démarches, simplifiant ainsi l'accès aux services publics.

Le Centre de services publics de Dong Tien compte actuellement cinq agents chargés de la réception et du traitement des demandes administratives. Face à l'augmentation constante de la charge de travail, la borne interactive dotée d'intelligence artificielle devrait réduire considérablement les tâches répétitives telles que les premières orientations, la recherche de procédures, la vérification des documents requis et les réponses aux questions fréquentes.

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Avant sa mise en service officielle, le système a fait l'objet d'une phase de test comprenant 11 procédures administratives. Photo : VNA

Les résultats des phases de test sont particulièrement éloquents, avec un temps de traitement réduit à environ une minute pour les services simples et une durée moyenne de 1,4 minute pour le dépôt d’un dossier en ligne. Au-delà de la rapidité, l’IA garantit la conformité des dossiers, réduisant ainsi les déplacements inutiles liés aux pièces manquantes.

Selon la société Tan Thanh Phuong, fournisseur de la solution, la borne interactive a été conçue avec une interface conviviale offrant une interaction vocale, un guidage visuel étape par étape, ainsi qu’une vitesse et un volume de voix réglables afin de mieux accompagner les personnes âgées et celles ayant des compétences numériques limitées.

Avant que Dong Tien ne déploie cette borne interactive complète dotée d’intelligence artificielle, Thanh Hoa avait déjà commencé à utiliser cette technologie dans ses services administratifs. Depuis le 31 mars, le Comité populaire provincial, en collaboration avec la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural (Agribank), a mis en place un système pilote de bornes interactives et d'authentification numérique pour la délivrance de copies électroniques de documents dans dix lieux, notamment le Guichet unique du Département de police provincial et les centres de services administratifs de neuf communes et quartiers : Hac Thanh, Ham Rong, Dong Son, Dong Quang, Dong Tien, Sam Son, Trieu Son, Hoang Hoa et Kim Tan.

Dans le cadre de ce projet pilote, les habitants peuvent numériser leurs documents originaux directement sur la borne. Le système utilise une technologie de reconnaissance assistée par intelligence artificielle pour vérifier automatiquement la validité des documents, authentifier les informations et transmettre les demandes aux autorités compétentes pour traitement. Ainsi, le délai d'obtention de copies électroniques valides a été réduit de 15 minutes à 3-5 minutes. - VNA

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