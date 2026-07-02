Société

Affaires EVNNPT et ACV : le ministère de la Sécurité publique poursuit ses enquêtes

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a annoncé l’inculpation de 47 personnes dans une affaire liée à National Power Transmission Corporation (EVNNPT) et de 31 autres dans une enquête distincte concernant Airports Corporation of Vietnam (ACV).

Le général Le Van Tan, chef adjoint du Bureau de l'Agence d'enquête de la police (C01). Photo: baochinhphu.vn
Le général Le Van Tan, chef adjoint du Bureau de l'Agence d'enquête de la police (C01). Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique a communiqué, le 2 juillet, sur l'état d'avancement de l'enquête concernant le projet de ligne électrique de 500 kV (circuit 3), impliquant National Power Transmission Corporation (EVNNPT).

Lors d'une conférence de presse, le général Le Van Tan, chef adjoint du Bureau de l'Agence d'enquête de la police (C01), a indiqué que 47 personnes avaient été inculpées dans cette affaire pour cinq catégories d'infractions.

Les infractions retenues comprennent notamment des violations des règles relatives aux appels d'offres et à la comptabilité ayant entraîné de graves conséquences, des détournements de biens, ainsi que des faits de corruption active et passive.

Dans le cadre des mesures de saisie et de recouvrement des avoirs, les enquêteurs ont saisi plus de 45,8 milliards de dôngs et plus d'un million de dollars. Ils ont également gelé des comptes-titres appartenant aux personnes mises en cause, pour une valeur totale d'environ 1.756 milliards de dôngs, afin de garantir le recouvrement des avoirs au profit du budget de l'État.

Lors de la même conférence de presse, des représentants du Département de la police chargé des enquêtes sur les crimes de corruption, les infractions économiques et la contrebande ont communiqué sur une autre affaire concernant Airports Corporation of Vietnam (ACV).

Les autorités ont engagé des poursuites et inculpé 31 personnes pour violations des règles relatives aux appels d'offres ayant entraîné de graves conséquences, corruption active et corruption passive.

Parmi les personnes poursuivies figurent Vu The Phiet, président du conseil d'administration d'ACV, et Nguyen Tien Viet, membre du conseil d'administration et directeur général adjoint de l'entreprise.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'élargir l'enquête, de déterminer les responsabilités des personnes impliquées et d'évaluer l'ampleur des préjudices causés. -VNA

#EVNNPT #ACV #enquête #Vietnam
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