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Trafic international de diamants : vingt-deux suspects poursuivis

L’enquête a permis d’identifier le chef du réseau comme étant un ressortissant indien résidant et travaillant à Hong Kong (Chine). Les diamants étaient acheminés depuis l’Inde, stockés à Hong Kong (Chine), puis introduits clandestinement au Vietnam en vue de leur commercialisation.

Des suspects poursuivis dans le cadre de l'affaire de trafic international de diamants. Photo: VNA
Des suspects poursuivis dans le cadre de l'affaire de trafic international de diamants. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) – L’Agence de police d’investigation de la province de Thanh Hoa a annoncé, le 2 juillet, avoir démantelé un réseau international de trafic de diamants. Vingt-deux suspects ont été poursuivis et 1.100 diamants ont été saisis dans le cadre de cette affaire.

Le réseau était dirigé depuis l’étranger. Depuis 2024, les suspects ont fait entrer clandestinement plus de 28.000 diamants au Vietnam, générant un chiffre d’affaires estimé à environ 280 milliards de dôngs (10,6 millions de dollars), a indiqué l’Agence.

L’enquête a permis d’identifier le chef du réseau comme étant un ressortissant indien résidant et travaillant à Hong Kong (Chine). Les diamants étaient acheminés depuis l’Inde, stockés à Hong Kong (Chine), puis introduits clandestinement au Vietnam en vue de leur commercialisation.

Les enquêteurs ont également identifié plusieurs maillons clés du réseau. Parmi eux, Abhishek Deepak Patel, 32 ans, de nationalité indienne, était chargé de gérer les marchandises ainsi que les recettes issues des ventes au Vietnam.

Trinh Quang Chung, 42 ans, résidant dans le quartier de Tran Bien, à Dong Nai, était chargé de réceptionner les diamants à Hong Kong (Chine) avant de les introduire clandestinement au Vietnam.

Une fois les marchandises arrivées dans le pays, Dang Ngoc Son, 21 ans, résidant dans le quartier de Go Vap, à Hô Chi Minh-Ville, les réceptionnait, organisait leur transport et les remettait aux principaux distributeurs à Hô Chi Minh-Ville, An Giang et Hanoï.

Tran Thi Hang, 41 ans, résidant dans le quartier de Nhieu Loc, à Hô Chi Minh-Ville, jouait le rôle d’intermédiaire. Elle réceptionnait les diamants auprès de Trinh Quang Chung avant de les redistribuer à des agents et à des points de vente affiliés.

Sur la base des documents et des preuves recueillis, la police de Thanh Hoa, en coordination avec celle de Hô Chi Minh-Ville, a arrêté 22 suspects pour interrogatoire afin de faire toute la lumière sur leurs activités criminelles.

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Diamants saisies dans cette affaire. Photo : VNA

Les forces de l’ordre ont perquisitionné 20 sites, dont des bijouteries et les domiciles des suspects, et ont saisi 1.100 diamants de différentes sortes, ainsi que de nombreux documents, données électroniques, relevés de transactions et supports de stockage utiles à l’enquête.

La police a établi que, depuis 2024, ce réseau avait effectué 141 expéditions, faisant entrer clandestinement plus de 28.000 diamants de Hong Kong (Chine) vers le Vietnam en vue de leur vente.

Parmi les suspects figure Dang Ngoc Thao, 52 ans, résidant dans le quartier de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville, directeur de la société de certification PNJ (PNJ-LAB), filiale de la Société par actions Phu Nhuan Jewelry (PNJ).

Selon les enquêteurs, Dang Ngoc Thao s'était entendu avec les membres du réseau pour acheter à bas prix des diamants de contrebande dont les caractéristiques ne correspondaient pas aux certificats de gemmologie délivrés par le GIA.

Tirant parti de son expertise professionnelle, il aurait ensuite effacé le numéro d'identification du GIA gravé sur les diamants, gravé à la place un numéro de PNJ-LAB et délivré de nouveaux certificats d'expertise de PNJ-LAB afin de régulariser frauduleusement l'origine des pierres avant de les écouler sur le marché pour en tirer des profits illicites. -VNA

#trafic international de diamants
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