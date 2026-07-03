Société

La transformation numérique au Vietnam prend de l’ampleur et accélère

Dix-huit mois après le lancement de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, le Comité directeur central sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique a tiré un bilan d’étape riche en indicateurs concrets.

Le système de bornes médicales intelligentes de l'hôpital général Hop Luc facilite l'accès des patients aux examens et traitements médicaux. Photo: VNA
Le système de bornes médicales intelligentes de l'hôpital général Hop Luc facilite l'accès des patients aux examens et traitements médicaux. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Iinfrastructures renforcées, services administratifs numérisés et identité numérique massivement diffusée, le Vietnam accélère sa transformation numérique dans le sillage de la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo, a écrit jeudi 2 juillet le journal français en ligne Inforadar.

Dix-huit mois après le lancement de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, le Comité directeur central sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique a tiré le premier juillet un bilan d’étape riche en indicateurs concrets.

Le cadre réglementaire a été progressivement adapté, avec la suppression de nombreux goulets d’étranglement et l’émergence de mécanismes dédiés au développement de l’innovation. L’approche met l’accent sur le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats, avec un suivi serré des déploiements, a-t-il fait savoir.

Côté infrastructures, Inforadar a noté l’extension de la 5G, désormais accessible à plus de 91 % de la population. En parallèle, la fibre optique a relié 100 % des communes et quartiers. Cette combinaison d’un réseau mobile à large couverture et d’un maillage fixe intégral crée un socle technique propice aux usages administratifs, économiques et sociaux.

Ces chiffres montrent que l’infrastructure n’est plus seulement un projet, elle devient un service opérationnel à l’échelle du pays. Cependant, le prochain défi consiste à transformer cette capacité en valeur d’usage par le développement des plateformes partagées pour mutualiser les briques techniques et accélérer l’industrialisation des services.

Inforadar a également constaté que le Portail national de la fonction publique rend désormais publiques plus de 5.100 procédures et en a intégré plus de 3.700. Parallèlement, 697 procédures ont été simplifiées, ainsi que 1.754 conditions d’affaires.

La centralisation des démarches au sein d’une plateforme unique répond à un double impératif: lisibilité pour l’usager et rationalisation pour l’administration. Le pays devra néanmoins continuer à harmoniser des systèmes hétérogènes et à garantir la qualité de service à mesure que le catalogue s’élargit, a indiqué le journal.

Inforadar a considéré la brique d’identité numérique comme un pilier de la stratégie. Les données nationales sur la population sont désormais complètes et l’application VNeID compte plus de 71 millions de comptes vérifiés et activés. L’outil, initialement focalisé sur la vérification, évolue vers une plateforme intégrée capable de fournir des services essentiels aux citoyens.

Cette trajectoire reflète une tendance globale: faire de l’identité numérique un passeport unifié pour l’accès aux droits et prestations, a-t-il observé, ajoutant que le basculement d’un simple identifiant vers un agrégateur de services exigera toutefois une vigilance accrue en matière d’interopérabilité, de sécurité et de protection des données, afin de maintenir la confiance des utilisateurs.

Selon l’article, la grille d’évaluation, désormais, ne se limitera pas aux pourcentages de couverture ou aux volumes de comptes, mais à la qualité d’expérience, au taux d’usage réel et à la capacité à simplifier les interactions entre l’État et les citoyens. La réussite dépendra de la continuité de l’investissement et de la robustesse opérationnelle. – VNA

#transformation numérique au Vietnam #Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo #développement scientifique et technologique
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