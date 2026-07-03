Le Vietnam renforce les incitations pour scientifiques et experts en intégration internationale

Hanoi (VNA) – Le gouvernement a publié un décret détaillant plusieurs mécanismes et politiques visant à orienter les ressources vers une intégration internationale plus poussée, conformément à la résolution n°250/2025/QH15 de l’Assemblée nationale.



Le décret n°258/2026/ND-CP du 30 juin concerne les fonctionnaires, les agents publics, les officiers des forces armées, le personnel chargé des affaires étrangères et de l’intégration internationale, ainsi que les scientifiques, les experts en intégration mondiale et les établissements d’enseignement spécialisés dans ce domaine.



Critères d’admissibilité pour les spécialistes de l’intégration mondiale



Les ministres, les chefs d’agences ministérielles et les présidents des comités populaires provinciaux désigneront les secteurs prioritaires en fonction des orientations stratégiques nationales et locales.



Un scientifique spécialiste de l’intégration mondiale doit posséder au minimum le niveau 4 de maîtrise d’une langue étrangère selon le système vietnamien à six niveaux et justifier d’au moins dix ans d’expérience dans les affaires étrangères et l’intégration internationale, ou de dix ans d’expérience dans l’enseignement et la recherche dans ce domaine. Un doctorat d’un établissement international reconnu, ainsi que la publication ou la co-publication d’un ouvrage scientifique de renommée mondiale ayant démontré son impact pratique, sont également requis.



Un expert doit également posséder des compétences linguistiques de niveau 4 et satisfaire à au moins une autre condition : 10 ans d’expérience ou un poste de direction au sein d’une organisation internationale ou régionale réputée, au Vietnam ou à l’étranger ; diriger ou codiriger un projet de recherche d’État sur les affaires étrangères ou l’intégration mondiale qualifié d’«excellent» ; occuper un poste de vice-ministre ou un poste supérieur avec une solide expérience en matière d’élaboration de politiques et de négociation ; être nommé par le gouvernement vietnamien auprès d’un organisme professionnel international ; ou être reconnu par le chef d’un ministère, d’une agence de niveau ministériel ou d’un comité populaire provincial.



Les ministères et les provinces peuvent constituer des cconseils d’experts en titres pour évaluer et recommander les candidats. L’autorité compétente procédera à la nomination finale et communiquera la liste retenue au ministère des Affaires étrangères.



En fonction des besoins pratiques, ils peuvent constituer des comités chargés d’évaluer les candidats et de proposer leur reconnaissance en tant qu’experts en intégration mondiale. Ces comités prendront les décisions finales de nomination et en informeront le ministère des Affaires étrangères.



Avantages pour les talents au Vietnam et à l’étranger



Les scientifiques et experts vietnamiens en âge de travailler qui souhaitent occuper des postes permanents au sein d’organismes chargés directement et régulièrement des affaires étrangères et de l’intégration internationale peuvent être recrutés comme fonctionnaires ou agents publics en vertu de la réglementation en vigueur.



Ils percevront une allocation mensuelle équivalente à 300% de leur salaire de base, en plus des autres prestations légales.



Les scientifiques et experts en intégration internationale ayant dépassé l’âge de travailler ou qui sont en âge de travailler mais ne souhaitent pas faire partie de la fonction publique peuvent être embauchées sous contrat de travail ou de service si les agences en ont besoin.



Les ministères, les agences de niveau ministériel et les comités populaires provinciaux procéderont à des évaluations annuelles du rendement des scientifiques et des experts, parallèlement aux évaluations régulières de la fonction publique, et utiliseront les résultats pour décider du maintien ou non du soutien mensuel.



Les scientifiques et experts étrangers bénéficieront d’un accès prioritaire aux programmes de formation, de recherche et de coopération internationale, dans le cadre de contrats dont la rémunération est fixée d’un commun accord et les avantages sociaux conformes à la législation vietnamienne.



Lorsque cela est nécessaire et avec l’accord de leur organisme d’origine, les scientifiques et des experts issus des ministères et des provinces peuvent être mobilisés par le ministère des Affaires étrangères pour soutenir les activités diplomatiques et d’intégration du Parti et de l’État, coordonnées par le ministère, ou pour participer à des formations et des enseignements.



L’Académie diplomatique, futur centre national d’excellence



Ce décret définit la stratégie visant à faire de l’Académie diplomatique relevant du ministère des Affaires étrangères le principal établissement d’enseignement supérieur spécialisé du pays en matière d’affaires étrangères et d’intégration mondiale.



Elle constituera le centre névralgique de la formation, du perfectionnement professionnel, de la recherche stratégique et de la diplomatie universitaire.



Outre son mandat actuel, elle conseillera le ministre des Affaires étrangères sur l’approbation et la mise en œuvre des formations destinées aux fonctionnaires, aux agents du ministère des Affaires étrangères et aux candidats aux postes internationaux. Elle coordonnera la conception des programmes, la formation des enseignants, les cursus de premier et de deuxième cycles, le partage des ressources et l’appui professionnel aux établissements de formation à l’échelle nationale.



L’académie mènera des recherches stratégiques et théoriques, anticipera les tendances mondiales et fournira des analyses scientifiques afin d’orienter et de mettre en œuvre la politique étrangère et les stratégies d’intégration du Vietnam. Elle constituera également le pôle national de diplomatie universitaire et renforcera la coopération internationale en matière d’éducation, de recherche et d’échanges académiques dans ce domaine.



Le ministère des Affaires étrangères accordera à l’académie la priorité dans l’allocation des ressources afin de soutenir les missions politiques clés du Parti et de l’État, la recherche stratégique et la transformation numérique, et de faciliter son accès à l’information sur les affaires étrangères et l’intégration mondiale.



Le soutien mensuel au personnel travaillant directement et régulièrement dans les affaires étrangères et l’intégration mondiale, aux scientifiques, aux experts et aux locuteurs de langues étrangères rares prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2026, date de l’entrée en vigueur de la résolution n°250/2025/QH15. – VNA





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