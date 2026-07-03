Économie

Résolution n°10-NQ/TW : Hô Chi Minh-Ville change de paradigme dans l’attraction des IDE

Hô Chi Minh-Ville, premier pôle d’attraction des IDE au Vietnam, mise désormais sur l’innovation, les hautes technologies et la R&D afin de bâtir un écosystème d’investissement de nouvelle génération, conformément à la Résolution n°10-NQ/TW.

Vue de la zone industrielle Vietnam-Singapore (VSIP), à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Vue de la zone industrielle Vietnam-Singapore (VSIP), à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après plus de trois décennies à l’avant-garde de l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de développement, où l’objectif n’est plus seulement d’attirer davantage de capitaux, mais surtout de bâtir un écosystème d’investissement de haute qualité, fondé sur l’innovation, les technologies de pointe et une forte valeur ajoutée. Cette orientation s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers dans le nouveau contexte.

Pionnière de l’ouverture économique du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville a très tôt expérimenté des modèles de développement novateurs. Avec la création de la zone franche de Tân Thuan, première du pays, puis de la Zone de haute technologie et de la Zone d’agriculture de haute technologie, la métropole a jeté les bases de son attractivité pour les investisseurs étrangers, devenant au fil des ans la première destination des IDE au Vietnam.

Aujourd’hui, la stratégie de la ville a évolué. Plutôt que de miser sur une main-d’œuvre à faible coût ou sur des avantages fiscaux, elle privilégie désormais les projets à forte intensité technologique, les centres de recherche et développement (R&D), l’innovation et les industries à haute valeur ajoutée.

Le parcours du groupe allemand Bosch au Vietnam illustre parfaitement cette transformation. Implanté à Hô Chi Minh-Ville depuis 1994 avec une équipe d’une dizaine de collaborateurs, le groupe a progressivement développé ses activités pour constituer aujourd’hui un écosystème comprenant six entités juridiques, quatre centres de R&D et d’innovation ainsi que plusieurs centres de services partagés au service des marchés régional et mondial, employant près de 6.000 personnes.

Selon Andre de Jong, directeur général de Bosch Vietnam, Hô Chi Minh-Ville demeure le moteur économique du Vietnam grâce à son environnement d’investissement favorable et à son important vivier de talents. Ces atouts permettent au groupe d’y développer des activités de recherche, d’innovation, de services et de technologies de pointe. Près de 4.000 ingénieurs vietnamiens de Bosch participent désormais à des maillons stratégiques des chaînes de valeur mondiales, notamment dans le développement de logiciels automobiles, la conception de semi-conducteurs et les technologies de capteurs MEMS de nouvelle génération.

Bosch n’est pas un cas isolé. Intel, Samsung, Nidec et de nombreux autres groupes internationaux ont également choisi Hô Chi Minh-Ville comme base de production et de recherche en Asie du Sud-Est. Cette évolution témoigne du changement profond des facteurs d’attractivité de la métropole, qui reposent désormais davantage sur la qualité de ses ressources humaines, son environnement d’affaires et son écosystème d’innovation que sur ses seuls coûts de production.

Cette dynamique se poursuit avec l’arrivée de nouveaux investisseurs technologiques. En septembre 2025, EmbedIT, société spécialisée dans les services informatiques appartenant au groupe tchèque PPF, a choisi Hô Chi Minh-Ville pour implanter son centre de développement destiné au marché de l’Asie du Sud-Est.

Selon Jan Bergl, directeur national d’EmbedIT Vietnam, cette décision s’explique par les nombreux atouts du Vietnam : une économie numérique en forte croissance, un environnement politique stable, une main-d’œuvre jeune et hautement qualifiée dans les technologies de l’information, ainsi que des coûts d’exploitation plus compétitifs qu’en Europe. Malgré l’évolution rapide des compétences induite par l’intelligence artificielle, les ingénieurs informatiques vietnamiens disposent, selon lui, d’un potentiel considérable pour répondre aux besoins futurs du secteur.

Moins d’un an après son implantation, EmbedIT Vietnam emploie déjà près d’une centaine de collaborateurs, principalement des ingénieurs et des analystes logiciels. L’entreprise prévoit de porter ses effectifs à environ 250 personnes d’ici 2027 afin d’accompagner son expansion sur les marchés de l’ASEAN dans des domaines tels que les plateformes de crédit, les données, l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques et la cybersécurité.

Selon le Département municipal des Finances, au 31 mai 2026, Hô Chi Minh-Ville comptait près de 21.000 projets d’investissement direct étranger (IDE) en vigueur, représentant un capital enregistré de plus de 143,3 milliards de dollars, ce qui lui permet de conserver sa première place nationale en matière d’attraction des investissements étrangers. Au cours des six premiers mois de 2026 seulement, la ville a attiré plus de 6,8 milliards de dollars d’IDE.

S’exprimant lors de la conférence consacrée à la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a souligné que le secteur des IDE contribuait aujourd’hui à près de 20 % du produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville et à plus de la moitié de ses exportations.

Il a toutefois estimé que le modèle de croissance reposant essentiellement sur une main-d’œuvre à faible coût, la disponibilité du foncier et les incitations fiscales atteignait désormais ses limites. Dans un contexte de profonde recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales, la concurrence entre les économies ne se joue plus sur l’ampleur des avantages accordés aux investisseurs, mais sur la qualité des institutions, de l’environnement des affaires et des capacités d’innovation.

C’est dans cette perspective que Hô Chi Minh-Ville fait de la création d’un Centre financier international l’un des piliers de sa nouvelle stratégie de développement.

Selon les estimations, le Vietnam devra mobiliser entre 1.500 et 1.600 milliards de dollars d’investissements au cours de la période 2026-2035 pour atteindre ses objectifs de croissance rapide et durable, alors que les ressources budgétaires ne pourront couvrir qu’environ 20 % de ces besoins. À elle seule, Hô Chi Minh-Ville devra mobiliser près de 3,2 millions de milliards de dôngs sur la période 2026-2030, tandis que les capacités de financement du budget local sont estimées à environ 1,2 million de milliards de dôngs.

Dans ce contexte, le futur Centre financier international est appelé à devenir bien davantage qu’un simple pôle d’accueil pour les banques d’investissement, les fonds internationaux ou les grandes institutions financières. Il a vocation à constituer une plateforme de mobilisation des capitaux à long terme destinés au financement des infrastructures, des technologies de pointe, de l’innovation et des secteurs à forte valeur ajoutée.

Au-delà des flux financiers, ce projet devrait également favoriser l’introduction de technologies financières avancées, de standards internationaux de gouvernance, de systèmes de données modernes, ainsi que le développement de réseaux d’experts internationaux, renforçant ainsi l’intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

Pour Nguyên Huu Huân, professeur associé, docteur et vice-président de l’organe exécutif du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, la mise en place de mécanismes spécifiques, conjuguée au développement d’un écosystème financier moderne, renforcera l’attractivité de la métropole auprès des institutions financières internationales et des investisseurs étrangers.

Selon lui, le futur Centre financier international ne se limitera pas à attirer les investissements directs étrangers. Il constituera également une plateforme stratégique capable de mobiliser des ressources à grande échelle au service du développement des infrastructures, de l’innovation et des secteurs économiques à forte valeur ajoutée. Cette évolution permettra à Hô Chi Minh-Ville de consolider sa position au sein des réseaux financiers régionaux et internationaux.

Même analyse du côté de Nguyên Thuy Hanh, directrice générale de Standard Chartered Vietnam. Elle estime que les mécanismes spécifiques prévus pour le Centre financier international renforceront l’attractivité de Hô Chi Minh-Ville auprès des investisseurs et des grandes institutions financières mondiales.

À ses yeux, le développement d’un écosystème financier performant offrira aux entreprises vietnamiennes un meilleur accès aux capitaux internationaux, à des coûts plus compétitifs, tout en diversifiant leurs instruments de financement. Il contribuera également à renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales et à améliorer leur compétitivité sur les marchés internationaux.

En faisant évoluer sa stratégie, passant d’une logique privilégiant le volume des investissements à une approche fondée sur leur qualité, leur contenu technologique et leurs effets d’entraînement, Hô Chi Minh-Ville pose les bases d’un écosystème d’investissement étranger de nouvelle génération.

Cette transformation marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique. Plus qu’une simple évolution de sa politique d’attraction des investissements directs étrangers, elle traduit l’ambition de la métropole de demeurer le principal moteur économique du Vietnam tout en renforçant la place du pays sur la carte économique et financière de la région.- VNA

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