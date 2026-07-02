Économie

Hausse de 6 % des exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques au 1er semestre

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont atteint près de 35,9 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2026, en hausse de 6 % sur un an. Malgré un ralentissement de l'excédent commercial, plusieurs filières, notamment les fruits et légumes, les produits de la mer et le poivre, ont enregistré une croissance soutenue, tandis que l'Asie demeure le principal débouché des produits vietnamiens.

Le café figure parmi les principaux produits d’exportation du Vietnam affichant une forte croissance. Photo: VNA
Le café figure parmi les principaux produits d’exportation du Vietnam affichant une forte croissance. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont poursuivi leur progression au premier semestre 2026, atteignant une valeur estimée à 35,88 milliards de dollars, en hausse de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Pour le seul mois de juin, les exportations sont évaluées à 6,34 milliards de dollars, en progression de 3 % par rapport au mois précédent et de 10,1 % en glissement annuel, confirmant la résilience du secteur dans un contexte international marqué par des fluctuations de la demande et des prix.

Par catégorie de produits, les exportations agricoles ont atteint 18,59 milliards de dollars, en légère hausse de 0,2 %. L’excédent commercial du secteur agroforestier et halieutique est estimé à 9,2 milliards de dollars sur les six premiers mois de l’année, soit une baisse de 7,7 % par rapport à la même période de 2025.

Parmi les produits affichant un excédent commercial supérieur à un milliard de dollars figurent le bois et les produits dérivés, qui conservent la première place avec 6,73 milliards de dollars, devant le café, les fruits et légumes, les crevettes, le riz et le pangasius.

L'Asie reste le premier marché d'exportation des produits agroforestiers et aquatiques vietnamiens, représentant 44,4 % du chiffre d'affaires total à l'export. Les Amériques occupent la deuxième position avec 21,4 %, suivies par l'Europe (14,4 %), l'Afrique (2,4 %) et l'Océanie (1,5 %).

Les exportations vers l'Asie ont progressé de 11 % en un an, tandis que celles à destination de l'Europe ont augmenté de 2,2 % et celles vers l'Océanie de 21,1 %. À l'inverse, les ventes vers les Amériques et l'Afrique ont reculé respectivement de 2,3 % et de 17,3 %.

La Chine demeure le premier partenaire commercial du Vietnam dans ce secteur, avec une part de marché de 21,3 %, devant les États-Unis (19 %) et le Japon (6,8 %). Les exportations vers la Chine ont enregistré une forte progression de 23,1 %, alors qu'elles ont diminué de 3,6 % vers les États-Unis.

Parmi les principaux produits agricoles, les fruits et légumes figurent parmi les meilleures performances du semestre, avec des exportations de 3,65 milliards de dollars, en hausse de 17,7 %. La Chine reste de loin le premier marché, absorbant plus de la moitié des exportations, tandis que les ventes vers les États-Unis et la République de Corée poursuivent également leur progression.

Le poivre affiche également une évolution favorable. Les exportations ont atteint près de 946 millions de dollars, en hausse de 11,6 % en valeur, les États-Unis, l'Allemagne et la Thaïlande demeurant les principaux marchés.

En revanche, plusieurs produits ont connu des évolutions contrastées. Les exportations de riz ont progressé en volume mais reculé en valeur sous l’effet de la baisse des prix internationaux. Le café a enregistré une augmentation des volumes exportés, mais son chiffre d’affaires a diminué de 14,4 % en raison d’une forte baisse du prix moyen à l’exportation. Les exportations de noix de cajou ont légèrement reculé en volume tout en progressant en valeur grâce à l’amélioration des prix. Les exportations de caoutchouc et de thé ont, quant à elles, diminué à la fois en volume et en valeur.

Du côté des importations, le Vietnam a importé pour environ 26,68 milliards de dollars de produits agricoles, forestiers et aquatiques au cours des six premiers mois de 2026, soit une hausse de 11,7 % sur un an. La progression est particulièrement marquée pour les produits de l’élevage, les produits forestiers et les produits agricoles, traduisant une demande soutenue en matières premières destinées à la transformation et à la consommation intérieure. -VNA

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