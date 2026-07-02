Malgré les défis à l'exportation, les sidérurgistes vietnamiens poursuivent leur croissance

Hanoi (VNA) – Les sidérurgistes vietnamiens font face à une triple difficulté : la multiplication des barrières commerciales, le durcissement des normes de production verte et la persistance des turbulences sur les marchés mondiaux. Cependant, la reprise du secteur manufacturier, la demande intérieure stimulée par les investissements publics et la volonté d'améliorer la compétitivité permettent au secteur de maintenir sa trajectoire de croissance.



Les droits de douane pénalisent les exportations



Les exportations d'acier sont sous pression depuis le début de l'année, la surcapacité mondiale chronique alimentant le protectionnisme sur les principaux marchés.



Les États-Unis ont imposé des droits de douane pouvant atteindre 50 % sur certains produits sidérurgiques en vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce (Trade Expansion Act), tandis que le Vietnam demeure une cible fréquente d'enquêtes sur les mesures correctives commerciales et de réglementations plus strictes concernant l'origine, la qualité et les normes techniques.



De ce fait, les aciéries vietnamiennes sont désormais confrontées non seulement à une érosion de leurs parts de marché, mais aussi à une pression croissante pour renforcer leurs documents de conformité, optimiser la gestion de leur chaîne d'approvisionnement et améliorer leur capacité à satisfaire les exigences de leurs clients. Parallèlement, les obligations de réduction des gaz à effet de serre et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) sont devenus indispensables pour accéder aux principaux marchés d'exportation.



Cette pression est particulièrement forte car l'acier figure parmi les secteurs couverts par le CBAM de l'Union européenne. Ne pas moderniser les technologies de production, réduire drastiquement les émissions et ne pas fournir de rapports carbone transparents pourrait priver le secteur de son avantage concurrentiel sur ses marchés d'exportation traditionnels à forte valeur ajoutée.



Le secteur est également exposé à de fortes fluctuations des prix des matières premières importées, telles que le minerai de fer et la ferraille. La volatilité persistante des coûts des intrants, du fret et des taux de change, ainsi que les risques géopolitiques, pourraient impacter significativement l'efficacité de la production et les bénéfices.



Le directeur général adjoint de la Société sidérurgique du Vietnam (VNSteel), Pham Cong Thao, a déclaré que les perspectives pour 2026 restent positives, soutenues par une demande intérieure stable. VNSteel vise une croissance dynamique tout en conservant son rôle de leader du secteur et en contribuant à l'objectif de croissance économique à deux chiffres du pays.



Pour ce faire, VNSteel investit dans des produits sidérurgiques de qualité afin de réduire progressivement les importations, notamment celles destinées aux secteurs de la défense et de la sécurité nationales ainsi qu'aux industries stratégiques où la participation nationale demeure faible. L'entreprise renforce également sa gouvernance et optimise la valeur de ses ressources internes conformément à la résolution 79-NQ/TW du Politburo relative au développement du secteur économique public, tout en menant des investissements ciblés pour améliorer la productivité, la qualité et l'efficacité opérationnelle.



Selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), la production d'acier brut a atteint environ 14,8 millions de tonnes au premier semestre, soit une hausse de 21,2 % sur un an, tandis que la consommation d'acier a progressé de 13,1 % pour s'établir à environ 17,9 millions de tonnes, offrant ainsi une base solide pour la croissance.



Les exportations, cependant, n'ont totalisé que 1,79 million de tonnes, en baisse de 4,8 % par rapport à l'année précédente, soulignant l'irrégularité de la demande mondiale, la fluctuation des prix de l'acier et le durcissement constant des restrictions commerciales.



Vers une expansion durable et respectueuse de l'environnement



L'Association vietnamienne des aciers (VSA) prévoit que la production d'acier brut du Vietnam pourrait atteindre 27 millions de tonnes en 2026, soit une hausse de 10 % sur un an. La production d'acier fini est estimée à 33 millions de tonnes, pour une consommation intérieure de 28 millions de tonnes et des exportations de 6 millions de tonnes. Les importations d'acier devraient diminuer, signe d'une amélioration des capacités de production nationale et de l'efficacité croissante des mesures de gestion du marché et des mesures de défense commerciale.



Le président de la VSA, Nghiem Xuan Da, a déclaré que le secteur devait renforcer le marché intérieur face aux importations bon marché et de mauvaise qualité et à la concurrence déloyale. Il a plaidé pour un renforcement des contrôles de qualité de l'acier importé, notamment la mise en conformité obligatoire avec les normes vietnamiennes avant la commercialisation des produits, afin de garantir une concurrence équitable.



Les sidérurgistes doivent également accélérer leur transition écologique et leur transformation numérique, en investissant massivement dans les technologies écoénergétiques, l'optimisation des ressources et la réduction des émissions. Parallèlement, ils doivent respecter scrupuleusement les règles d'origine et accroître la transparence de l'approvisionnement en matières premières et des chaînes d'approvisionnement afin d'éviter les enquêtes anti-contournement et de préserver leur réputation sur les marchés d'exportation.



Sur le plan politique, l'État devrait renforcer les systèmes d'alerte précoce et les prévisions de marché, tout en dotant les entreprises de moyens plus importants pour se défendre dans les affaires de mesures correctives commerciales. Il doit poursuivre la mise à jour des normes techniques et de la réglementation des produits sidérurgiques et déployer des politiques d'investissement stables et à long terme, conformes aux engagements internationaux du Vietnam.



S'exprimant lors d'une récente conférence sur l'augmentation des exportations pour atteindre une croissance à deux chiffres, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a déclaré que le ministère continuerait à revoir les réglementations et à consulter les entreprises et les associations industrielles pour réduire davantage les formalités administratives, réduire les coûts et faciliter la production et le commerce.



Il redoublera d’efforts pour tirer le maximum d’avantages des accords de libre-échange, alimenter une croissance durable des exportations et renforcer l’alerte précoce des entreprises en matière de recours commerciaux.

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Dans le même temps, il travaillera main dans la main avec les ministères et les agences pour éliminer les obstacles du marché, stimuler le développement industriel, augmenter les taux de localisation et construire des chaînes d'approvisionnement nationales plus résilientes et autonomes, renforçant ainsi la compétitivité internationale des produits vietnamiens, a-t-il ajouté. -VNA