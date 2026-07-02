Économie

Vietjet annonce le rétablissement de cinq liaisons vers Da Lat dès août

Vietjet rétablira cinq liaisons reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Da Nang à Da Lat, offrant ainsi aux voyageurs davantage d'options pour rejoindre la "ville aux mille fleurs".

Un avion de Vietjet. Photo: VNA
Un avion de Vietjet. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet reprendra ses vols à destination de Da Lat à partir du mois d'août, suite à la réouverture prévue de l'aéroport de Lien Khuong (Da Lat, province de Lam Dong), le 19 août 2026.

Elle rétablira cinq liaisons reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Da Nang à Da Lat, offrant ainsi aux voyageurs davantage d'options pour rejoindre la "ville aux mille fleurs".

Vietjet exploitera 28 vols aller-retour par semaine sur la ligne Hanoï-Da Lat, sept sur chacune des lignes Hô Chi Minh-Ville-Da Lat et Vinh-Da Lat, quatre sur la ligne Hai Phong-Da Lat et trois sur la ligne Da Nang-Da Lat.

La reprise de ces dessertes facilitera l’accès à cette destination prisée pour son climat doux, ses vastes forêts de pins, ses lacs paisibles, ses vallées romantiques et ses cascades majestueuses. Outre ses paysages naturels remarquables, Da Lat propose de nombreuses activités touristiques : randonnée, observation de mers de nuages, paddle, découverte des plantations de café, pique-nique dans les pinèdes ou encore dégustation de spécialités locales.

Les billets pour Da Lat sont déjà disponibles sur le site www.vietjetair.com ainsi que sur l’application mobile Vietjet Air, avec des promotions régulières proposant des tarifs à partir de 0 VND (hors taxes et frais). Les voyageurs sont invités à réserver dès maintenant pour profiter de ces offres attractives.

Compagnie aérienne de nouvelle génération, Vietjet a profondément transformé le secteur de l’aviation au Vietnam et s’impose aujourd’hui comme un acteur régional et international de premier plan. Elle exploite actuellement 135 appareils et a passé commande de près de 600 avions supplémentaires, incluant des appareils monocouloirs et gros-porteurs.

Grâce à une gestion optimisée des coûts, des opérations performantes et l'intégration des technologies de pointe, Vietjet propose des vols économiques, flexibles, et des services diversifiés adaptés aux besoins de sa clientèle.

Membre à part entière de l’Association internationale du transport aérien (IATA), Vietjet détient la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit). La compagnie a obtenu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité attribuée par AirlineRatings.com. Elle figure également parmi les 50 compagnies aériennes les plus performantes au monde en termes financiers et opérationnels, selon Airfinance Journal, et a été plusieurs fois distinguée comme meilleure compagnie à bas coûts par des organisations telles que Skytrax, CAPA et AirlineRatings.-VNA

#Vietjet #Da Lat #Lam Dong
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