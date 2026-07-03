Le tourisme vietnamien poursuit sa forte dynamique

Hanoï (VNA) - Parti d'un secteur de services encore modeste au début des années 1990, le tourisme vietnamien a connu une croissance remarquable. Les nouveaux records enregistrés en matière de fréquentation et de recettes témoignent non seulement de l'attractivité croissante du Vietnam, mais aussi du rôle de plus en plus important du tourisme dans la croissance économique du pays.



Au fil du processus de Renouveau (Dôi moi) et d'intégration internationale, le tourisme vietnamien s'est fortement développé et s'est progressivement affirmé sur la carte mondiale du tourisme.



Selon le Centre d'information touristique de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays n'avait accueilli qu'environ 250.000 visiteurs internationaux en 1990. La période 2015-2019 a marqué une véritable accélération du secteur. En seulement quatre ans, le nombre de visiteurs internationaux est passé de près de 8 millions à 18 millions, plaçant le Vietnam parmi les destinations touristiques à la croissance la plus rapide au monde, avec une progression moyenne de 22 % par an sur cette période.



À partir de 2020, la pandémie de Covid-19 a durement frappé le tourisme mondial, provoquant un quasi-arrêt des voyages internationaux.



Le Vietnam a rouvert totalement son marché touristique en mars 2022. Grâce à l'assouplissement de sa politique de visas, au rétablissement et à l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes internationales ainsi qu'au renforcement de la promotion touristique, le secteur a rapidement retrouvé son dynamisme. En 2024, le pays a accueilli environ 17,6 millions de visiteurs internationaux, soit 98 % du niveau d'avant la pandémie.



En 2025, le nombre de visiteurs étrangers a atteint près de 21,2 millions, en hausse de plus de 20 % sur un an et au-delà du précédent record de 2019. Cette dynamique s'est poursuivie en 2026, avec près de 10,7 millions d'arrivées internationales au cours des cinq premiers mois, soit une progression de 20,7 % par rapport à la même période de l'année dernière.



Le développement du tourisme se reflète non seulement dans la hausse du nombre de visiteurs, mais aussi dans sa contribution croissante à l'économie nationale. Après le ralentissement provoqué par la pandémie, les recettes touristiques ont atteint environ 840.000 milliards de dôngs en 2024, avant de dépasser pour la première fois le seuil de 1.000.000 milliards de dôngs en 2025.



Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, ces nouveaux records de fréquentation et de recettes confirment l'attractivité grandissante du Vietnam ainsi que le rôle du tourisme comme moteur de la croissance économique.



D'après le Secrétariat de l'ASEAN, le Vietnam a enregistré en 2025 la plus forte croissance des arrivées internationales de la région. Avec 21,2 millions de visiteurs internationaux, le Vietnam a dépassé Singapour et l'Indonésie pour devenir la troisième destination la plus fréquentée de la région, derrière la Malaisie et la Thaïlande.



L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (ONU Tourisme) classe également le Vietnam parmi les destinations affichant la plus forte croissance au monde et en tête de la région Asie-Pacifique pour la reprise et la progression des arrivées internationales.

Des touristes visitent Hoi An. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien ne s'est pas seulement remis de la pandémie : il est entré dans une nouvelle phase de développement, avec des bases plus solides et une compétitivité renforcée. Le pays a dénombré environ 110 millions de touristes nationaux en 2024, plus de 135 millions en 2025, et vise 150 millions de voyageurs domestiques en 2026.



Selon l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, le tourisme demeure l'un des principaux moteurs de la croissance économique et du développement du secteur des services. En 2025, les services, dont le tourisme, ont progressé de 8,62 %, contribuant à hauteur de 51,08 % à la croissance économique globale et représentant 42,75 % du PIB.



Au-delà de son poids économique croissant, le tourisme génère des retombées importantes pour de nombreux secteurs, notamment les transports, l'hébergement, la restauration, le commerce, la culture et les loisirs. En plus de créer d'importantes recettes, le tourisme génère des millions d'emplois directs et indirects, favorise la transformation de la structure économique et améliore les revenus des populations locales. -VNA