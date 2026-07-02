Économie

Le gouvernement veut moderniser le secteur de l’agriculture et de l’environnement

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement à accélérer l'amélioration du cadre institutionnel et la transformation numérique, tout en poursuivant le développement de la production afin d’atteindre les objectifs de croissance fixés pour 2026.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung s'exprime lors de l'événement. Photo: baochinhphu.vn
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung s'exprime lors de l'événement. Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a participé, le 2 juillet à Hanoï, à la conférence consacrée au bilan des six premiers mois de 2026 et aux orientations pour le second semestre du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Saluant les résultats obtenus par le secteur au cours des six premiers mois de l’année, il a souligné que le ministère devait continuer de faire de l’amélioration du cadre institutionnel une priorité afin d’atteindre les objectifs de développement fixés pour 2026.

Le vice-Premier ministre a également insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW sur le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Il a demandé au ministère de poursuivre son rôle moteur, en coordination avec les ministères, les secteurs et les localités, en lançant une campagne intensive de 100 jours destinée à accélérer la mise en œuvre de cette résolution.

Outre l'amélioration du cadre institutionnel et la transformation numérique, il a appelé le ministère à poursuivre le développement de la production, à renforcer la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Dans le secteur agricole, le ministère devra continuer à soutenir la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, tout en améliorant leur qualité et leur valeur ajoutée. Il devra également poursuivre les efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin d’obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne.

vnanet-drones.jpg
Épandage d'engrais par drone sur des rizières de la campagne été-automne 2026 dans la ville de Can Tho. Photo : VNA

En matière de prévention des catastrophes naturelles, le ministère est appelé à renforcer l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique aux systèmes de prévision, d’alerte précoce et de surveillance en temps réel, afin d’améliorer les capacités de gestion et d’aider les localités à réagir plus efficacement. Cette exigence est d’autant plus urgente que le changement climatique entraîne des phénomènes de plus en plus complexes et imprévisibles, a souligné Ho Quoc Dung.

Présentant un rapport à la conférence, le vice-ministre Dang Ngoc Diep a indiqué que, dès le début de 2026, son ministère avait pris des mesures pour lever les difficultés et soutenir la croissance dans les secteurs de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement.

Au cours du premier semestre, le secteur a maintenu une dynamique de croissance positive. Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sont estimées à 38,88 milliards de dollars, en hausse de 6 % sur un an, tandis que la croissance du PIB sectoriel a atteint entre 3,8 % et 3,85 %, dépassant l’objectif fixé de 3,7 %.

Dans le cadre de la Résolution n°57-NQ/TW, le ministère a proposé 15 projets de développement de technologies stratégiques, représentant un budget prévisionnel d’environ 1.300 milliards de dôngs. Le système national de traçabilité des produits agricoles est notamment entré officiellement en service le 30 juin 2026, renforçant la gestion de la qualité, la transparence des informations et les perspectives d’exportation.

Au second semestre 2026, le ministère concentrera ses efforts sur la finalisation des projets de loi, la poursuite de la simplification des procédures administratives, l’accélération de la transformation numérique, le développement de la base de données nationale sur le foncier ainsi que l’extension des applications numériques à la traçabilité des produits agricoles et aux services administratifs, afin de contribuer à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #agriculture #environnement #résolution 57
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Résolution en action

Transformation numérique

Voir plus

Les performances du Vietnam reposent essentiellement sur un modèle de croissance tiré par les exportations. Photo: VNA

La BM classe le Vietnam parmi les économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure

La Banque mondiale a reclassé le Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, marquant une étape importante après plusieurs années de croissance soutenue. Cette évolution reflète les performances économiques du pays et devrait renforcer la confiance des investisseurs internationaux dans les perspectives de développement de l’économie vietnamienne.

Cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Hanoï accueille trois grands salons internationaux dédiés à l’industrie et à la fabrication intelligente

Réunissant plus de 400 entreprises venues de 11 pays et territoires, les salons internationaux HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 et Intelligent Asia Hanoi 2026, organisés du 1er au 4 juillet au Centre national des expositions du Vietnam (VEC), mettent en lumière les dernières innovations en matière de fabrication intelligente, d'impression, d'emballage, de plasturgie et de production durable. Ces événements visent à accélérer le transfert de technologies, à renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes et à soutenir leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Le café figure parmi les principaux produits d’exportation du Vietnam affichant une forte croissance. Photo: VNA

Hausse de 6 % des exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques au 1er semestre

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont atteint près de 35,9 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2026, en hausse de 6 % sur un an. Malgré un ralentissement de l'excédent commercial, plusieurs filières, notamment les fruits et légumes, les produits de la mer et le poivre, ont enregistré une croissance soutenue, tandis que l'Asie demeure le principal débouché des produits vietnamiens.

Transport de produits sidérurgiques finis vers les zones de stockage du complexe sidérurgique Hoa Phat Dung Quat. Photo : VNA

Malgré les défis à l'exportation, les sidérurgistes vietnamiens poursuivent leur croissance

La production d'acier brut du Vietnam devrait atteindre 27 millions de tonnes en 2026, soit une hausse de 10 % sur un an. La production d'acier fini est estimée à 33 millions de tonnes, pour une consommation intérieure de 28 millions de tonnes et des exportations de 6 millions de tonnes. Les importations d'acier devraient diminuer, signe d'une amélioration des capacités de production nationale et de l'impact croissant des mesures de gestion du marché et des mesures correctives commerciales.

Le secteur du commerce électronique est devenu un pilier du système de distribution moderne. Photo : VNA

La Loi sur le commerce électronique va façonner un marché numérique transparent

La loi effective depuis le 1er juillet définit les différentes formes d’activités commerciales en ligne, allant des ventes réalisées via les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique aux services numériques d’intermédiation. Elle établit également des responsabilités plus claires pour les acteurs participant au marché en ligne.

Tri et transformation d’amandes destinées à l’exportation à l’usine de Gold Tree Food Vietnam Co., Ltd. (entreprise à capitaux 100 % chinois), située dans la zone industrielle de Tu Ha, à Huê. Photo: VNA

Le Vietnam face au double défi de l'attractivité et de la qualité des investissements étrangers

Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de sa stratégie d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), marquée par une double exigence fixée par la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique : attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE au cours de la période 2026-2030 tout en orientant les flux de capitaux vers les secteurs de haute technologie, de l’innovation et de la recherche-développement. Cette ambition traduit la volonté de faire des investissements étrangers un levier essentiel de la croissance durable et de la transformation du modèle économique.

Des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Son Tra (Commandement des gardes-frontières de Da Nang) effectuent une mission de patrouille à l'embouchure de Da Nang. Photo: VNA

La ville de Da Nang intensifie sa lutte contre la pêche illicite et modernise sa flotte

Le Conseil populaire municipal de Da Nang a adopté une résolution fixant les politiques de soutien au développement du secteur halieutique pour la période 2026-2030. L’objectif est d’accélérer la transition vers un modèle de pêche responsable et conforme à la réglementation, tout en jetant les bases d’un secteur halieutique moderne et durable.

Le projet de logements sociaux de la rue Phan Ba Vanh, dans le quartier Tran Hung Dao, province de Hung Yen, est investi par la Société par actions d'investissement et de commerce 379. Photo : VNA

Hung Yen attire 179 nouveaux projets d’investissements

À ce jour, la province de Hung Yen recense 4.189 projets d'investissement en cours de validité, dont 3.219 projets nationaux et 970 projets à capitaux étrangers, représentant un capital d'investissement total enregistré d'environ 826.000 milliards de dôngs et de plus de 18 milliards de dollars.

Photo d'illustration : VNA

Forte hausse du commerce frontalier à Lao Cai, exportations de durian record

La valeur des exportations transitant par les postes frontières de la province septentrionale de Lao Cai a atteint 636 millions de dollars américains au cours du semestre, soit une hausse de 62 % par rapport à l'année précédente, représentant plus de la moitié du commerce frontalier total de la province.