Le Vietnam et Singapour lancent un paiement transfrontalier par QR code

Hanoï (VNA) – La Société nationale des paiements du Vietnam (National Payment Corporation of Vietnam - NAPAS), le groupe singapourien Liquid et la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam (VietinBank) ont officiellement lancé, le 2 juillet, un service de paiement transfrontalier par QR code entre le Vietnam et Singapour.



Cette nouvelle interconnexion devrait faciliter le tourisme et les échanges commerciaux, tout en renforçant l'infrastructure des paiements numériques dans la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Grâce à ce dispositif, les utilisateurs des applications de paiement de l'écosystème singapourien pourront scanner les codes VietQRGlobal pour régler directement leurs achats auprès des commerçants partenaires au Vietnam. Les transactions sont traitées en temps réel, avec une conversion automatique du dollar singapourien (SGD) en dong vietnamien (VND), ce qui permet de payer sans avoir à échanger des espèces ni à recourir aux moyens de paiement traditionnels.



Ce service devrait également bénéficier aux entreprises vietnamiennes. Les commerces de détail, hôtels, restaurants et autres prestataires de services pourront accueillir plus facilement les clients internationaux, sans avoir à investir dans des terminaux de paiement spécifiques ni à gérer plusieurs devises. Les commerçants pourront ainsi accepter les paiements via l'infrastructure VietQRGlobal déjà en place.



Selon NAPAS, le service devrait, dans un premier temps, être accessible à environ cinq millions d'utilisateurs grâce au réseau de partenaires de Liquid Group à Singapour. Ce nombre devrait ensuite progresser au fur et à mesure de l'élargissement de l'écosystème de paiement connecté développé par le groupe.



Dans le cadre de ce projet, VietinBank assure le règlement des transactions par QR code entre les deux pays.



Cette nouvelle connexion porte par ailleurs à six le nombre de pays et territoires reliés au réseau de paiement transfrontalier par QR code de NAPAS. Singapour devient ainsi le quatrième marché de l'ASEAN connecté au système vietnamien de paiement par QR code.



Conformément à leur feuille de route, NAPAS et ses partenaires prévoient de lancer les paiements par QR code du Vietnam vers Singapour dans le courant de l'année.



Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli environ 10,6 millions de visiteurs étrangers au cours des cinq premiers mois de 2026, soit une hausse de près de 15 % sur un an et le niveau le plus élevé enregistré depuis de nombreuses années. Singapour est resté, durant cette période, l'un des marchés pourvoyeurs connaissant une croissance dynamique.



Une enquête menée par le groupe aéroportuaire Changi indique par ailleurs que trois Singapouriens sur cinq se sont déjà rendus au Vietnam, et que la plupart souhaitent y revenir. Les voyageurs singapouriens sont également réputés pour privilégier les paiements électroniques.



Dans ce contexte, permettre aux visiteurs singapouriens de régler leurs achats avec les applications de paiement mobile qu'ils utilisent déjà dans leur pays devrait améliorer leur expérience de voyage tout en facilitant les paiements transfrontaliers. -VNA