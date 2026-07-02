Un journal français surnomme Da Nang le « Miami du Vietnam »



Paris, 2 juillet (VNA) – Le magazine en ligne français ‘’Journal des Français à l'étranger’’ décrit la ville côtière de Da Nang, située au centre du Vietnam, comme une destination de plus en plus attractive pour la communauté mondiale des nomades numériques, grâce à son coût de la vie abordable, ses infrastructures en constante amélioration et sa qualité de vie élevée.



La publication qualifie la ville de « Miami du Vietnam » et d'alternative séduisante aux destinations de télétravail établies telles que Bali en Indonésie et la Thaïlande.



Selon l'article, Da Nang est à seulement une heure de vol d'Hanoï et d'Hô Chi Minh-Ville. Avec ses 32 kilomètres de littoral et sa situation stratégique reliant les principaux centres régionaux, la ville offre un accès facile aux destinations à travers l'Asie. Son aéroport international, situé à proximité du centre-ville, rend les voyages régionaux à la fois faciles et économiques.



Le journal souligne également que Da Nang allie une atmosphère détendue à un coût de la vie qui reste nettement inférieur à celui de nombreuses autres destinations populaires de la région.



L'article cite Hana Nguyen, fondatrice d'un espace de coworking installé à Da Nang depuis deux ans, qui affirme que l'excellent réseau de transports en commun de la ville est l'un de ses plus grands atouts. La publication française souligne qu'en 2019, Da Nang figurait dans la liste des 52 destinations à visiter du New York Times et qu'elle y figure à nouveau cette année.



Avec l'essor des communautés d'expatriés et de nomades numériques, les prix de l'immobilier et les loyers à Da Nang ont fortement augmenté ces deux dernières années. Cependant, les prix des produits alimentaires sont restés relativement stables, ce qui contribue à préserver l'attrait de la ville pour les télétravailleurs à hauts revenus.



Parallèlement, l'article note que trouver un logement abordable est devenu de plus en plus difficile pour les habitants. Pour répondre à la demande croissante, de nombreux projets immobiliers sont en cours de développement dans toute la ville.



Le magazine cite également Luca, un développeur allemand en intelligence artificielle (IA), qui explique avoir décidé de s'installer à Da Nang, séduit par le fait que la ville offre une alternative plus abordable et plus paisible à Bali, tout en conservant une communauté internationale dynamique.



Ce qui l'a vraiment surpris, c'est la qualité d'Internet, a déclaré Luca, précisant que la vitesse et la fiabilité de la connexion étaient meilleures que ce qu'il avait connu en Allemagne.



Luca loue actuellement un appartement dans un immeuble partagé par des expatriés et des locaux. Il explique que la combinaison d'infrastructures adaptées au télétravail, d'un coût de la vie abordable, d'une large gamme de services, d'un climat agréable, de belles plages et d'un nombre de touristes gérable fait de Da Nang un lieu idéal pour vivre et s'installer durablement.



Conscientes du potentiel de cette tendance, les autorités de Da Nang ont organisé le premier Da Nang Nomad Fest en mars. Cet événement de dix jours proposait des activités de réseautage et des séminaires destinés à attirer davantage de travailleurs indépendants internationaux.



Selon le magazine français, le Vietnam n'a pas encore mis en place de visa spécifiquement conçu pour les nomades numériques. La plupart des télétravailleurs étrangers utilisent actuellement des visas touristiques valables jusqu'à trois mois et se rendent régulièrement dans les pays voisins, comme le Laos, pour renouveler leur visa avant de retourner au Vietnam.



Le magazine conclut qu'avec sa situation stratégique, son coût de la vie abordable, ses infrastructures numériques performantes et sa qualité de vie élevée, Da Nang attire de plus en plus de télétravailleurs du monde entier et s'impose comme l'une des destinations les plus prometteuses d'Asie pour la communauté mondiale des nomades numériques. - VNA

source