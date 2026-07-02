Politique

Le Vietnam partage son expérience du maintien de la paix au sein de l’ADMM+

Le Vietnam a partagé son expérience des opérations de maintien de la paix des Nations Unies lors d'une réunion du Groupe d'experts de l'ADMM+ sur le maintien de la paix.

Délégués lors de l'événement. Photo : VNA (diffusion)
Délégués lors de l'événement. Photo : VNA (diffusion)

Hanoï (VNA) – Une délégation vietnamienne, conduite par Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix, participe au Brunei à la réunion du Groupe d'experts de l’ADMM-Plus (ADMM+) sur les opérations de maintien de la paix (22nd ADMM-Plus EWG on Peacekeeping Operations).

La réunion se tient du 29 juin au 3 juillet à Bandar Seri Begawan et Penanjong, au Brunei, sous la coprésidence du Brunei et de la Chine. Elle réunit des représentants des 11 États membres de l'ASEAN, de huit pays partenaires (Australie, Inde, Chine, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Russie et États-Unis), ainsi que des experts des Nations Unies et du Secrétariat de l'ASEAN.

Les discussions portent sur le renforcement des capacités de déploiement, l'amélioration de l'interopérabilité entre les forces multinationales, le développement des capacités de formation et la préparation de l'exercice sur le terrain prévu à la fin de 2026 au Brunei.

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Les délégués visitent le site qui accueillera l'exercice de fin de cycle. Photo : VNA (diffusion)


Au cours des débats, la délégation vietnamienne a partagé son expérience de la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, notamment dans la mise en œuvre du programme « Femmes, Paix et Sécurité » (FPS). Elle a mis en avant les résultats remarquables obtenus par les femmes militaires vietnamiennes au sein des missions des Nations Unies et au siège de l'Organisation. Outre leurs excellentes performances professionnelles, elles ont joué un rôle important dans les relations avec les communautés locales, la protection des civils, les soins de santé et les actions humanitaires sur le terrain.

Le Vietnam a également présenté ses méthodes de préparation, de recrutement et de formation destinées à favoriser la participation des femmes, contribuant ainsi à la mise en œuvre effective du programme « Femmes, Paix et Sécurité » des Nations Unies ainsi que des engagements de l'ASEAN dans ce domaine.

Fort de son expérience en tant que coprésident, aux côtés du Japon, du Groupe d'experts de l'ADMM+ sur les opérations de maintien de la paix lors du cycle précédent, le chef de la délégation vietnamienne a partagé de nombreuses expériences tirées de l'organisation des activités de coopération, des exercices conjoints et des échanges professionnels entre les pays membres, contribuant ainsi à assurer la continuité et l'efficacité du mécanisme de coopération de l'ADMM+ dans le domaine du maintien de la paix.

La délégation vietnamienne a également réaffirmé le soutien et la coopération étroite de son pays avec le Brunei et la Chine, actuels coprésidents, notamment en vue de l'organisation du prochain exercice sur le terrain.

En marge de l’événement, la délégation vietnamienne a eu des échanges avec des représentants de la Chine, de la Russie, du Laos, de la République de Corée et du Japon afin de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans la formation et le développement des capacités des forces de maintien de la paix.

La participation active et les contributions concrètes à la réunion permet au Vietnam de renforcer son rôle, sa responsabilité et son prestige au sein des mécanismes de coopération multilatérale de l’ASEAN en matière de défense. Cette participation témoigne également de son engagement constant en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et de sa contribution à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde. -VNA

#maintien de la paix #ADMM+ #ASEAN #CPTPP #NQ 59
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