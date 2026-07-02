L’ambassadeur du Brésil décoré de l’Ordre de l’Amitié du Vietnam

Hanoï (VNA) - Par délégation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a remis, le 2 juillet, l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadeur du Brésil au Vietnam, Marco Farani.



Lors de la cérémonie, Dang Hoang Giang a félicité le diplomate brésilien pour cette haute distinction de l’État vietnamien. Il a souligné qu’elle témoignait de la reconnaissance des dirigeants et du peuple vietnamiens pour ses contributions positives au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays, saluant également son engagement constant tout au long de son mandat.



Le vice-ministre a mis en avant le rôle joué par Marco Farani dans le renforcement de la confiance politique, la promotion des échanges de délégations à tous les niveaux ainsi que le développement de la coopération entre les ministères, les organismes, les localités et les entreprises des deux pays.



Il a également salué sa contribution à l’établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Brésil ainsi qu’à l’approfondissement de la coopération bilatérale dans des domaines tels que le commerce, l’agriculture, les sciences et les technologies, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.



Selon Dang Hoang Giang, les relations entre le Vietnam et le Brésil ont connu un développement dynamique ces dernières années. La coopération est devenue de plus en plus concrète et recèle encore un fort potentiel. Les efforts de Marco Farani ont contribué à renforcer la confiance et la compréhension mutuelles, jetant ainsi des bases solides pour le développement substantiel et efficace des relations entre les deux pays.



Au nom du ministère des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang a remercié Marco Farani pour ses précieuses contributions et s’est déclaré convaincu que, quelle que soit la fonction qu’il occupera à l’avenir, celui-ci restera un ami fidèle du Vietnam et un « pont » actif entre les deux pays.



De son côté, Marco Farani s’est dit profondément ému et honoré de recevoir cette prestigieuse distinction. Le diplomate a souligné avoir toujours bénéficié du soutien des ministères, des localités et des partenaires vietnamiens tout au long de sa mission. Il a estimé que les résultats obtenus étaient le fruit des efforts conjoints des deux parties et a affirmé qu’il resterait attaché au Vietnam, en continuant à promouvoir et à renforcer les relations bilatérales dans l’intérêt des deux peuples. -VNA