Le PM demande à l’armée d’être plus visionnaire et d’approfondir son expertise stratégique

​

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé jeudi 2 juillet à adopter une vision à plus long terme et à fournir des conseils stratégiques plus approfondis sur les questions militaires et de défense et les missions de combat pour la défense de la Patrie.

S’adressant à la conférence politico-militaire de l’armée sur le bilan de la mise en œuvre des tâches militaires et de défense au premier semestre et les orientations pour le second, le chef du gouvernement a invité la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense à continuer à améliorer la qualité des conseils stratégiques sur les questions militaires et de défense.

L’armée doit avoir une vision à plus long terme, se préparer plus tôt et donner des conseils plus approfondis, non seulement anticiper sur les questions militaires et de défense mais aussi sur leurs impacts socio-économiques et diplomatiques, a-t-il indiqué.

Elle doit identifer les menaces sécuritaires, tant traditionnels que non traditionnels,, de ne laisser place à la surprise sur le plan stratégique, afin d’éviter que le pays ne soit pris au dépourvu sur le plan stratégique et de prévenir toute transformation d’événements extérieurs en crises intérieures, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a exhorté à poursuivre la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne ; à adapter les critères de construction d’une armée moderne à la nouvelle situation ; à améliorer la qualité de l’entraînement, de la formation et des exercices, la maîtrise des armements et équipements modernes, et à répondre aux nouvelles conditions de combat.

Il a insisté sur l’importance de protéger fermement la souveraineté maritime, les frontières, l’espace aérien, le cyberespace et les infrastructures stratégiques, et de gérer les situations avec des principes fermes, des méthodes flexibles, un cadre juridique solide, une communication proactive et en évitant toute escalade.

Le Premier ministre Lê Minh Hung pose avec les délégués lors de la conférence politico-militaire de l’armée, à Hanoi, le 2 juillet. Photo: VNA

En outre, selon le chef du gouvernement, il est nécessaire de développer une industrie de défense autonome, indépendante, forte, à double usage et moderne, qui devienne le fer de lance de l’industrie nationale, et de maîtriser l’industrie de la défense et la chaîne d’approvisionnement stratégique afin de garantir la capacité de réagir en toutes circonstances, en mettant l’accent sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation.

Il faut également continuer à renforcer et à améliorer l’efficacité de la diplomatie de défense, à bien organiser des événements et activités diplomatiques pour contribuer à la construction de la confiance, à l’élargissement de la coopération internationale, à la minimisation des risques de conflit, en prêtant une attention particulière à la maîtrise scientifique et technologique et à la formation des ressources humaines pour développer l’industrie de la défense.

Concernant les orientations et les tâches pour le deuxième semestre, l’ensemble de l’armée appréhende et met en œuvre sérieusement les directives du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, lors de la 2e conférence de la Commission militaire centrale, tenue le 24 juin à Hanoi.

Il s’agissait d’appréhender profondément la ligne directrice de protection précoce et à distance de la Patrie dans la direction de la mise en œuvre des tâches du deuxième semestre, ce qui implique nécessairement de pouvoir identifier les problèmes rapidement, de les anticiper et d’agir de manière proactive.

La Commission militaire centrale, les comités du Parti de l’armée sont appelés à continuer à améliorer la qualité de l’entraînement, la préparation au combat et la gestion des espaces aérien, maritime et terrestre, du cyberespace ; protéger résolument l’indépendance, la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriale et les intérêts nationaux.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s’est dit convaincu que, dans les temps à venir, malgré les nombreux défis à fort impact sur le Vietnam et le monde, l’Armée populaire du Vietnam continuera de faire honneur à ses traditions héroïques, de remplir avec brio toutes les tâches qui lui sont confiées, d’enregistrer des victoires et des succès plus grands et d’apporter des contributions plus importantes à l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la Patrie. – VNA

​