Vietnam-Nigéria : une coopération renforcée au service d'un partenariat durable

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Abuja (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Anh Tuan, a effectué une visite de travail à Abuja les 29 et 30 juin, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la présence diplomatique et économique du Vietnam en Afrique de l'Ouest.

Lors de la rencontre avec le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray. Photo : VNA

Au cours de son séjour, il s'est entretenu avec le secrétaire permanent du ministère nigérian des Affaires étrangères, Dunoma Umar Ahmed, et a eu des séances de travail avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Sola Enikanolaiye, ainsi qu'avec le secrétaire permanent du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Chris Osa Isokpunwu. Il s'est également rendu au siège de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), où il a rencontré le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray.

Les deux parties se sont félicitées des progrès enregistrés dans les relations entre le Vietnam et le Nigéria au cours des près de cinq décennies écoulées depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, notamment sur le plan économique. Le Nigéria est aujourd'hui le troisième partenaire commercial du Vietnam en Afrique, avec un commerce bilatéral avoisinant 1,1 milliard de dollars.

Elles ont toutefois estimé que ce volume d'échanges demeurait en deçà du potentiel des deux économies, qui représentent ensemble près de 350 millions d'habitants et disposent d'importants atouts complémentaires. Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun et sont convenues de renforcer leur coordination ainsi que leur soutien mutuel au sein des mécanismes multilatéraux, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO et l'ASEAN.

Le Anh Tuan a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au développement de ses relations avec les pays africains et considérait le Nigéria comme un partenaire prioritaire ainsi qu'une porte d'entrée stratégique pour les entreprises vietnamiennes souhaitant accéder au marché africain.

Il a exprimé le souhait que les ministères des Affaires étrangères des deux pays jouent un rôle de coordination plus actif afin de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, d'approfondir le partenariat et d'accompagner les objectifs de développement des deux pays.

Lors de son entretien avec Dunoma Umar Ahmed, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre une série de mesures destinées à renforcer la confiance politique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, du pétrole et du gaz, des mines, ainsi que de la défense et de la sécurité. Elles ont notamment décidé d'intensifier les échanges de haut niveau, de mettre en place un mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, de créer des mécanismes de coopération sectorielle et d'accélérer la négociation et la signature d'accords bilatéraux afin d'établir un cadre juridique favorable à une coopération durable.

Les responsables nigérians ont salué le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale ainsi que les succès de son développement économique. Ils ont souligné que les grandes stratégies nationales actuellement mises en œuvre au Nigéria ouvraient de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes souhaitant faire du pays une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Sola Enikanolaiye et Dunoma Umar Ahmed ont également manifesté leur intérêt pour l'expérience vietnamienne en matière de développement et encouragé les entreprises vietnamiennes à investir au Nigéria dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des industries de transformation, des mines, de la pharmacie, du textile, de l'énergie, des technologies de l'information, des télécommunications et des infrastructures.

Selon eux, ces investissements permettront au Nigéria de renforcer ses capacités industrielles, de mieux valoriser ses ressources naturelles et agricoles et de développer ses exportations vers les marchés régionaux et internationaux.

Chris Osa Isokpunwu a soutenu la proposition du vice-ministre vietnamien visant à accélérer la création d'un sous-comité mixte Vietnam-Nigéria sur le commerce. Cette instance serait chargée d'examiner les principales initiatives de coopération économique, notamment l'ouverture de négociations en vue d'un accord de libre-échange, l'amélioration de l'accès aux marchés, la diversification des échanges commerciaux et la réduction du déficit commercial du Vietnam vis-à-vis du Nigéria.

Lors de sa rencontre avec le président de la Commission de la CEDEAO, Le Anh Tuan a réaffirmé que le Vietnam considérait l'Afrique de l'Ouest comme une région prioritaire de sa politique de coopération avec l'Afrique. Il a proposé l'établissement de relations officielles entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Commission de la CEDEAO afin de renforcer la coopération avec l'organisation et ses États membres dans les domaines de l'agriculture, du maintien de la paix, de la reconstruction et du relèvement post-conflit, de la transformation numérique et des télécommunications.

Omar Alieu Touray s'est félicité de la volonté du Vietnam de renforcer ses liens avec l'Afrique et a exprimé le soutien de la CEDEAO à l'ouverture de négociations en vue de la signature d'un protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Commission de la CEDEAO. -VNA

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