Politique

Can Tho veut approfondir sa coopération avec des partenaires sud-coréens

Can Tho souhaite ainsi intensifier sa coopération avec ses partenaires sud-coréens dans plusieurs domaines prioritaires, notamment les infrastructures et la logistique modernes, les industries de haute technologie...

Panorama de la séance de travail entre les autorités de Can Tho et la délégation sud-coréenne conduite par le professeur Kim Hak-Min, président du Comité consultatif sur l’éthique de l’Assemblée nationale de la République de Corée. Photo: VNA
Panorama de la séance de travail entre les autorités de Can Tho et la délégation sud-coréenne conduite par le professeur Kim Hak-Min, président du Comité consultatif sur l’éthique de l’Assemblée nationale de la République de Corée. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Une délégation sud-coréenne conduite par le professeur Kim Hak-Min, président du Comité consultatif sur l’éthique de l’Assemblée nationale de la République de Corée, a rencontré le 2 juillet les autorités de la ville de Can Tho afin d’examiner les perspectives de coopération dans les domaines du développement urbain, de l’intelligence artificielle et de l’industrie verte.

Le professeur Kim Hak-min a indiqué que sa délégation souhaitait développer la coopération avec Can Tho autour de trois axes principaux : les échanges culturels, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et l’accélération des projets de coopération déjà engagés avec la ville.

Il a également proposé la mise en place d’une plate-forme de coopération régionale associant les autorités, les universités et les entreprises. Selon lui, un renforcement des liens entre Can Tho, Soc Trang et Hau Giang contribuerait à faire émerger un nouveau pôle de croissance pour le delta du Mékong.

vnanet-cantho1.jpg
Délégués lors de l'événement. Photo: VNA


Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Khoi, a indiqué qu’à la suite de la réorganisation administrative, Can Tho occupait une position stratégique en matière de transport et de connectivité régionale. Les infrastructures de transport et de logistique continuent de se développer, tandis que le climat des affaires s’améliore progressivement.

La ville développe actuellement un écosystème d’innovation, ainsi que des projets dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies numériques, des semi-conducteurs, des centres de données et des modèles urbains intelligentes. Autant de secteurs dans lesquels la République de Corée dispose d’une solide expertise, offrant d’importantes perspectives de coopération.

Can Tho souhaite ainsi intensifier sa coopération avec ses partenaires sud-coréens dans plusieurs domaines prioritaires, notamment les infrastructures et la logistique modernes, les industries de haute technologie et les industries de soutien, les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. La ville entend également développer la coopération dans l’agriculture de haute technologie, l’économie verte, les échanges entre les populations et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

À ce jour, la République de Corée compte 14 projets d’investissement direct à Can Tho, représentant un capital enregistré d’environ 316 millions de dollars. Parmi les initiatives emblématiques figure l’Incubateur Vietnam-République de Corée des technologies industrielles (KVIP), qui favorise le transfert de technologies, le développement des ressources humaines et la coopération en matière d’innovation entre les deux pays. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Can Tho #République de Corée #innovation #intelligence artificielle #coopération Can Tho République de Corée
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi. Photo: VNA

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la JBIC

En recevant le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi, le Premier ministre Le Minh Hung a appelé la banque à poursuivre son soutien aux objectifs de développement du Vietnam.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la conférence politico-militaire de l’armée, à Hanoi, le 2 juillet. Photo: VNA

Le PM demande à l’armée d’être plus visionnaire et d’approfondir son expertise stratégique

Le Premier ministre Lê Minh Hung a exhorté à poursuivre la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne ; à adapter les critères de construction d’une armée moderne à la nouvelle situation ; à améliorer la qualité de l’entraînement, de la formation et des exercices, la maîtrise des armements et équipements modernes, et à répondre aux nouvelles conditions de combat.

Programme artistique intitulé « Hô Chi Minh-Ville – Son nom brillera à jamais », retraçant le parcours de la ville au cours des cinq dernières décennies. Photo : VNA

Le haut dirigeant Tô Lâm exhorte Hô Chi Minh-Ville à devenir une mégapole stratégique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a appelé Hô Chi Minh-Ville à devenir une mégapole stratégique, compétitive à l'échelle régionale et internationale, lors de la cérémonie marquant le 50e anniversaire du jour où l'ancienne Saïgon-Gia Dinh a officiellement reçu le nom du Président Hô Chi Minh, le 2 juillet.

Des délégués du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des enseignants et élèves de l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du. Photo: VNA

Vietnam-Laos : cultiver l’amitié spéciale à travers les jeunes générations

Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy, a exprimé le souhait que l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du continue de servir de passerelle pour préserver la langue vietnamienne et la culture nationale, tout en contribuant à transmettre et à renforcer l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos auprès des jeunes générations.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra présent son intervention lors de la conférence dressant le bilan de la première année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle administratif à trois niveaux. Photo: VNA

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra appelle à moderniser la gestion publique

Présentant le 1er juillet un rapport au nom du Comité du Parti du gouvernement, lors d'une conférence dressant le bilan de la première année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle administratif à trois niveaux, Pham Thi Thanh Tra a déclaré qu'après un an de mise en oeuvre, ce modèle a confirmé la justesse, la profondeur, l'exhaustivité, le caractère scientifique et dialectique de la politique de réforme historique de notre Parti.

Délégués lors de la conférence. Photo: VNA

Le nouveau modèle de gouvernance crée une nouvelle dynamique de développement

Sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, avec à leur tête le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, la réforme visant à rationaliser l'organisation du système politique a obtenu des résultats majeurs et bénéficié du soutien des cadres, des membres du Parti et de la population.

L'ambassadeur Nguyên Quôc Dung préside un séminaire avec trois organisations de promotion économique de premier plan au Minnesota. Photo : VNA

Les localités vietnamiennes et américaines cultivent leurs liens dans de nombreux domaines

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a exhorté l’État du Minnesota à poursuivre son soutien à la communauté vietnamienne du Minnesota, à encourager les entreprises locales à développer leurs investissements et leurs activités au Vietnam, et à promouvoir les jumelages entre villes et provinces du Minnesota et les collectivités vietnamiennes.