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Quang Ninh suspend les autorisations de sortie en mer face au typhon Maysak

Face à l'approche du typhon Maysak, la province de Quang Ninh a suspendu la délivrance des autorisations de sortie en mer pour les navires à partir du 3 juillet. Les autorités ont également renforcé les mesures de prévention dans les secteurs maritime, touristique et aérien afin de limiter les risques liés au passage de la tempête.

Des gardes-frontières aident les pêcheurs à éviter le typhon MAYSAK. Photo : VNA
Des gardes-frontières aident les pêcheurs à éviter le typhon MAYSAK. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) – Afin d'assurer la sécurité des navires face à l'approche du typhon Maysak, premier typhon de l'année à pénétrer en Mer Orientale, le service provincial de l'Agriculture et de l'Environnement de Quang Ninh a publié, le 3 juillet, une dépêche urgente adressée aux services compétents et aux autorités locales côtières annonçant la suspension temporaire de la délivrance des autorisations de navigation pour les embarcations opérant dans les eaux de la province.

Selon le Centre météorologique et hydrologique de Quang Ninh, dans la matinée du 4 juillet, le typhon traversera l'île de Hainan avant d'entrer dans le golfe du Bac Bo, avec des vents de force 8 et des rafales pouvant atteindre la force 10. Le niveau de risque de catastrophe naturelle est fixé à 3. Avant son arrivée, des perturbations atmosphériques pourraient provoquer des trombes et des vents violents localisés dans les zones maritimes de Quang Ninh.

Les autorités autorisent les navires à rejoindre des zones d'abri sûres et achever ces déplacements avant 7 heures le 4 juillet. La suspension des autorisations sera levée après la publication du dernier bulletin relatif au typhon.

Parallèlement, la province met en œuvre de manière coordonnée l'ensemble des mesures destinées à protéger la population, les navires, les activités touristiques et les exploitations aquacoles. Les localités côtières ont été invitées à suivre de près l'évolution du typhon et à se tenir prêtes à faire face à toute situation d'urgence. Elles poursuivent notamment le rappel des navires vers les ports et les zones d'abri, tandis que le Comité populaire provincial exige un contrôle strict des sorties en mer.

Selon l'Administration de l'aviation civile du Vietnam (AACV), les aéroports les plus susceptibles d'être directement touchés par le typhon sont les aéroports internationaux de Van Don et de Cat Bi. Les aéroports internationaux de Noi Bai et de Tho Xuan ont également été appelés à suivre de près l'évolution de la situation météorologique afin d'anticiper toute aggravation.

Pour l'aéroport international de Van Don ainsi que les autres aéroports relevant de la Société des aéroports du Vietnam situés dans la zone d'influence du typhon, l'AACV demande aux unités concernées de coordonner dans les inspections des infrastructures aéroportuaires, des systèmes de communication et des autres installations techniques, afin de détecter et de réparer rapidement tout dommage éventuel et de garantir la sécurité des ouvrages et des équipements.

S'agissant de la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM), l'AACV lui demande de renforcer la qualité des services météorologiques aéronautiques, d'assurer une surveillance continue de la situation météorologique, de mettre à jour régulièrement les bulletins de prévision et d'alerte, et de fournir en temps utile aux unités concernées toutes les informations d'observation, de prévision et d'alerte. - VNA

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