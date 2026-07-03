Sécurisation des digues dans le delta du fleuve Rouge et à Thanh Hoa face au typhon Maysak

Hanoï (VNA) – Vers le midi du 3 juillet, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a publié le document officiel n°7227/BNNMT-ĐĐ adressé aux comités populaires de Quang Ninh, Hai Phong, Hung Yen, Ninh Binh et Thanh Hoa pour assurer la sûreté du réseau de digues face au typhon Maysak, la première tempête de 2026 au Vietnam et aux inondations subséquentes.



Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, la dépression tropicale s’est intensifiée le même matin pour devenir le typhon Maysak. À 10h00, son centre se situait à environ 90 km au sud de l’île de Hainan, avec des vents de force 8-9 et des rafales atteignant la force 11. Le typhon devrait pénétrer dans le golfe du Bac Bô et affecter directement le Nord-Est au cours des prochains jours. Entre le 4 et le 7 juillet, une crue est prévue sur les rivières, les niveaux pouvant atteindre les seuils d’alerte I et II sur les fleuves Lo, Thai Binh ainsi que dans les provinces de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang et Bac Ninh.

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Trajectoire et position du centre du typhon Maysak à 13 h 00 le 3 juillet 2026. Photo : VNA





Pour protéger les infrastructures, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement exige l’application stricte de la dépêche n°27/CĐ-BCĐ-BNNMT du Comité directeur national de la défense civile. Les autorités locales doivent inspecter les sections critiques des digues, notamment celles situées en front de mer, afin d’achever leur renforcement avant l’impact. Une attention particulière est portée aux écluses de Cao Co, Doan Dong, Dinh Cu et à certains tronçons à Hung Yen. La surveillance doit respecter la circulaire n°01/2009/TT-BNN du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement afin de traiter toute anomalie dès les premières heures.



Les localités mobilisent les ressources selon la devise des « quatre sur place », tout en signalant toute urgence au Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles.



Les autorités locales doivent suivre de près la trajectoire de la tempête, les précipitations et l'état des réseaux de digues, et signaler immédiatement tout dommage ou situation d'urgence au ministère, par l'intermédiaire de l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues, afin de permettre une intervention coordonnée.



À Hung Yen, une interdiction de sortie en mer a été décrétée dès 16h00 le 3 juillet. Toutes les activités de pêche et d’aquaculture sont suspendues. Les forces armées ont recensé 1 134 navires et 2 843 travailleurs, les guidant vers des abris sûrs avant 19h00.



Le président du Comité populiare de la province de Hung Yen a ordonné l’évacuation des travailleurs des zones basses et la fermeture des vannes des digues avant 20h00. Les mesures préventives incluent l’élagage des arbres, la consolidation des habitations et la protection des infrastructures publiques. Face aux pluies menaçant 2 540 hectares de pépinières et 30 000 hectares de riziculture, Hung Yen a ordonné l’ouverture maximale des écluses afin d’évacuer l’eau des champs.



Les entreprises hydrauliques collaborent avec le secteur de l'énergie électrique pour garantir le fonctionnement permanent des stations de pompage. Les autorités insistent sur la vigilance absolue contre la foudre et les vents violents, proscrivant toute négligence avant, pendant et après le passage du typhon.-VNA





Nguyễn Thị Trang