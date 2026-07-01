Environnement

Une circulation dépressionnaire pointe le bout de son nez sur la Mer Orientale

Au cours des prochaines 24 heures, le système dépressionnaire devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 10 à 15 km/h et pourrait s’intensifier en dépression tropicale, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Carte de situation du système dépressionnaire tropical sur la Mer Orientale. Photo: Système vietnamien de surveillance des catastrophes naturelles
Carte de situation du système dépressionnaire tropical sur la Mer Orientale. Photo: Système vietnamien de surveillance des catastrophes naturelles

Hanoi (VNA) - Une zone de basse pression est active au-dessus des eaux orientales des parties septentrionale et centrale de la Mer Orientale et devrait se transformer en dépression tropicale dans les prochaines 24 heures, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

À 1 h du matin le 1er juillet, le centre de la zone de basse pression était situé entre 14,5 et 15,5 degrés de latitude nord et 117,5 et 118,5 degrés de longitude est.

Au cours des prochaines 24 heures, le système devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 10 à 15 km/h et pourrait s’intensifier en dépression tropicale.

Sous son influence, les eaux de Lâm Dông à Vinh Long, les eaux orientales des parties nord et centre de la Mer Orientale, et la partie sud de la Mer Orientale (y compris la zone spéciale de Truong Sa) verront les vents se renforcer progressivement jusqu’à la force 6 (39-49 km/h), avec des rafales de force 7-8 (50-74 km/h), une mer agitée et des vagues de 2 à 3 mètres.

Dans la journée et la nuit du 1er juillet, des averses et des orages épars sont prévus dans le golfe du Tonkin, des averses et des orages épars sont prévus sur les eaux du sud-est de la partie nord de la Mer Orientale, du centre et du sud de la Mer Orientale (y compris la zone spéciale de Truong Sa), les eaux de Lâm Dông à Cà Mau, de Cà Mau à An Giang et le golfe de Thaïlande.

Les services météorologiques mettent en garde contre le risque de tourbillons, de fortes rafales de force 7 à 8 (50 à 74 km/h) et de vagues de plus de 2 mètres.

Les autorités compétentes recommandent à tous les navires naviguant dans ces eaux de suivre de près l’évolution de la situation et de prendre des précautions en raison du risque élevé de vents violents, de fortes vagues et de conditions météorologiques dangereuses en mer.

Cette dépression tropicale sera la deuxième de cette année après le premier système tropical du 3 juin au-dessus des eaux du nord-est de la Mer Orientale qui a marqué le début officiel de la saison des pluies et des typhons 2026 en Mer Orientale.

Selon les prévisionnistes, de juin à la fin de l’année, la Mer Orientale pourrait connaître entre 12 et 14 tempêtes et dépressions tropicales, dont certaines pourraient affecter le Vietnam.

De fortes pluies, des orages, des vents violents et des glissements de terrain devraient également devenir plus fréquents dans les mois à venir, notamment dans les zones montagneuses et côtières. – VNA

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#Mer Orientale #zone de basse pression
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