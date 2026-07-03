Économie

Crédits carbone forestiers : le Vietnam reçoit 56,5 millions de dollars de la Banque mondiale

Le Vietnam a perçu 56,5 millions de dollars de la Banque mondiale après avoir transféré 11,3 millions de tonnes de réductions d'émissions de CO₂ issues de ses forêts. Ce premier succès du marché vietnamien des crédits carbone intervient alors que le pays met en place un nouveau cadre réglementaire destiné à développer cette source de financement au service de la protection des forêts et de ses engagements climatiques.

La mangrove de Can Gio, un écosystème crucial de « puits de carbone », contribue à la génération de crédits carbone pour le fonctionnement du marché du carbone vietnamien. Photo : VNA
La mangrove de Can Gio, un écosystème crucial de « puits de carbone », contribue à la génération de crédits carbone pour le fonctionnement du marché du carbone vietnamien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a perçu 56,5 millions de dollars de la Banque mondiale au titre du transfert de 11,3 millions de tonnes de réductions d’émissions de CO₂ issues de ses forêts, a annoncé mercredi le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

S’exprimant lors d’une conférence consacrée au décret n°180 sur les services d’absorption et de stockage du carbone forestier, le directeur adjoint du Département des forêts et du contrôle forestier, Pham Hong Luong, a indiqué que le pays venait de recevoir un paiement supplémentaire de 5 millions de dollars pour le transfert d’un million de tonnes additionnelles de réductions d’émissions à la Banque mondiale.

Ce versement porte à 56,5 millions de dollars les recettes générées par cette opération, correspondant à un total de 11,3 millions de tonnes de CO₂ évitées, valorisées au prix de 5 dollars la tonne.

Selon le responsable, ces fonds ont été redistribués à près de 80 000 bénéficiaires, dont environ la moitié appartient à des minorités ethniques, dans les provinces de Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh et Quang Tri, ainsi que dans la ville de Huê.

En vertu de l'accord pilote conclu entre les deux parties en 2022, 95 % des réductions d'émissions transférées sont réattribuées au Vietnam afin de contribuer à la réalisation de sa Contribution déterminée au niveau national (CDN, ou NDC en anglais). Ces engagements, prévus par l'Accord de Paris sur le climat, sont soumis aux Nations unies tous les cinq ans et définissent les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque pays.

Le décret n°180 définit les dispositions relatives aux fournisseurs et aux utilisateurs de services, ainsi qu’aux modalités d’élaboration et d’enregistrement des projets de carbone forestier. Une circulaire d’application et les normes relatives aux crédits carbone forestiers devraient être publiées le 15 juillet, date d’entrée en vigueur du décret.

Pham Hong Luong a toutefois rappelé que toute opération de vente de crédits carbone ou de transfert des résultats de réduction des émissions devra rester compatible avec les engagements climatiques du Vietnam au titre de sa CDN. Une version actualisée de cette dernière est actuellement en cours de finalisation avant d'être soumise aux autorités compétentes.

Un crédit carbone est un certificat négociable représentant le droit d'émettre, ou la preuve d'avoir évité ou séquestré, l'équivalent d'une tonne de CO2. Un crédit carbone est égal à une tonne métrique de CO2, ou son équivalent en autres GES.

Les crédits carbone forestiers certifiés peuvent être échangés sur le marché volontaire ou sur des plateformes afin de compenser les quotas d’émissions de secteurs fortement émetteurs, tels que la production d’électricité thermique, le ciment ou la sidérurgie. La plateforme vietnamienne d’échange de crédits carbone est entrée en phase pilote en début de semaine et a enregistré sa première transaction.

Pour Pham Hong Luong, cette nouvelle réglementation constitue une « "deuxième révolution des services environnementaux forestiers", après l’instauration en 2008 du mécanisme de paiement des services environnementaux forestiers. Les autorités espèrent que ce dispositif permettra de mobiliser de nouvelles ressources pour la protection et le développement des forêts, tout en améliorant les moyens de subsistance des communautés qui en dépendent.-VNA

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