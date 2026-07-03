Économie

Da Nang affiche une solide dynamique des investissements au premier semestre

Portée par le dynamisme du secteur privé et la progression des investissements étrangers, la ville de Da Nang a enregistré près de 51.000 milliards de dôngs d'investissements réalisés au premier semestre 2026, en hausse de 31,5 % sur un an.

L’usine Kärcher Vietnam Technology, spécialisée dans la fabrication d’équipements de nettoyage, dans la commune de Nui Thanh, ville de Da Nang. Photo : VNA
L’usine Kärcher Vietnam Technology, spécialisée dans la fabrication d’équipements de nettoyage, dans la commune de Nui Thanh, ville de Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Les investissements ont poursuivi leur progression à Da Nang au premier semestre 2026, avec un montant total des investissements réalisés dans l'ensemble de l'économie estimé à 50.983 milliards de dôngs (près de 2 milliards de dollars), en hausse de 31,5 % par rapport à la même période de l’an dernier, selon les statistiques municipales.

Cette progression reflète la confiance des investisseurs dans le climat des affaires de la ville ainsi que les effets des politiques destinées à attirer les capitaux et à accélérer la mise en œuvre des projets.

Le secteur privé est demeuré le principal moteur de cette dynamique, avec 34.157 milliards de dôngs d’investissements, soit près de 67 % du total et une progression de 42,2 % sur un an.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont, quant à eux, atteint 6.330 milliards de dôngs, en hausse de 30,6 %, confirmant l’attractivité de Da Nang auprès des investisseurs internationaux.

Les investissements publics se sont élevés à 10.496 milliards de dôngs, en augmentation de 5,8 %. Ils continuent de jouer un rôle essentiel dans le développement des infrastructures économiques et sociales ainsi que dans la réalisation de grands projets d’intérêt public.

Les autorités indiquent toutefois que le rythme de décaissement des investissements publics est resté limité. Les dépenses financées par le budget local ont atteint 6.471 milliards de dôngs, en légère hausse de 0,3 %, plusieurs projets demeurant confrontés à des difficultés liées aux procédures administratives, à la libération de terrains et aux travaux de construction.

Selon Tran Van Vu, chef de l’Office des statistiques de Da Nang, le taux de décaissement des investissements publics représente déjà 40,1 % de l’objectif annuel, un niveau conforme au calendrier prévu. Il a appelé les maîtres d’ouvrage et les autorités locales à accélérer la mise en œuvre des projets au second semestre afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2026.

Face aux incertitudes persistantes de l’économie mondiale, les autorités estiment que Da Nang doit poursuivre l’amélioration de son climat d’investissement et renforcer la compétitivité de son économie, tout en accélérant les grands projets d’infrastructures de transport, le développement des zones industrielles et des infrastructures numériques afin de soutenir la croissance dans les mois à venir. -VNA

#Da Nang #investissements Da Nang
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