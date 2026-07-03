Économie

Promotion commerciale : un levier stratégique pour les ventes et les marques au Vietnam

De nombreux producteurs proposent des produits répondant aux normes de qualité, mais peinent encore à trouver des débouchés, faute d’informations sur les marchés et de réseaux de distribution adaptés. Dans ce contexte, la promotion commerciale s’impose comme un levier essentiel reliant les producteurs aux consommateurs nationaux et aux partenaires internationaux.

Aujourd’hui, la promotion commerciale ne se limite plus aux foires ou aux rencontres d’affaires. es entreprises doivent désormais comprendre les attentes des acheteurs, adapter leurs produits aux besoins du marché. Photo: VNA
Aujourd’hui, la promotion commerciale ne se limite plus aux foires ou aux rencontres d’affaires. es entreprises doivent désormais comprendre les attentes des acheteurs, adapter leurs produits aux besoins du marché. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Fabriquer des produits de qualité constitue déjà un défi pour les entreprises, les coopératives et les unités de production au Vietnam. Mais garantir des débouchés durables l’est encore davantage, dans un contexte de marché en constante évolution et de concurrence de plus en plus vive.

​De nombreux producteurs proposent des produits répondant aux normes de qualité, mais peinent encore à trouver des débouchés, faute d’informations sur les marchés et de réseaux de distribution adaptés. Dans ce contexte, la promotion commerciale s’impose comme un levier essentiel reliant les producteurs aux consommateurs nationaux et aux partenaires internationaux.

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Aujourd’hui, la promotion commerciale ne se limite plus aux foires ou aux rencontres d’affaires. Les entreprises doivent désormais comprendre les attentes des acheteurs, adapter leurs produits aux besoins du marché et cibler les réseaux de distribution les plus appropriés. La promotion commerciale fait ainsi partie intégrante de leur stratégie de développement.

Selon Hoang Minh Chien, directeur adjoint de l’Agence de promotion commerciale du ministère de l’Industrie et du Commerce, la priorité est désormais de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à une approche davantage axée sur la qualité. Au-delà de la participation aux salons internationaux, l’accent est mis sur le développement des marques, l’accès aux données de marché, l’adoption de nouvelles technologies et le respect des normes internationales.

Le responsable souligne également que les grands salons internationaux organisés sur des marchés clés, tels que la Chine, l’Allemagne et la France, demeurent essentiels pour établir des contacts directs avec les acheteurs. En parallèle, les missions commerciales, les séminaires spécialisés et le réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger constituent un appui précieux pour les entreprises.

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Par ailleurs, l’Agence de promotion commerciale collabore avec de grandes plateformes de commerce électronique telles qu’Alibaba, Amazon et TikTok afin d’aider les entreprises, en particulier les petites et moyennes, à commercialiser leurs produits en ligne et à s’intégrer progressivement aux chaînes d’approvisionnement mondiales, a-t-il ajouté.

Au niveau local, Duong Minh Duc, directeur du Département de l’Industrie et du Commerce de la province de Gia Lai, souligne que les foires commerciales et les programmes de mise en relation des entreprises ont permis à des produits phares de la province, tels que le café, le poivre, les noix de macadamia, le miel et les produits labellisés OCOP, d’accéder à de nouveaux marchés.

En 2025 et au cours des premiers mois de 2026, Gia Lai a participé à 14 grands salons nationaux, envoyé des délégations commerciales au Laos et au Cambodge, tout en organisant plusieurs programmes de mise en relation avec des partenaires étrangers.

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La province développe également le commerce électronique comme un nouveau canal de distribution. De nombreuses entreprises et coopératives locales commercialisent désormais leurs produits sur des plateformes telles que Shopee, Lazada, Postmart et Voso, tout en accédant progressivement aux plateformes de commerce électronique transfrontalier. Cette stratégie vise à réduire la dépendance aux circuits de distribution traditionnels et à ouvrir de nouvelles perspectives à l’exportation.

Les retombées positives des programmes de promotion commerciale sont également confirmées par les acteurs de terrain. Tran Thi Hoang Anh, directrice de la coopérative apicole Phuong Di Bee, explique qu’auparavant, ses ventes dépendaient essentiellement de quelques intermédiaires traditionnels, ce qui rendait son activité particulièrement vulnérable aux fluctuations du marché. Grâce aux programmes de promotion commerciale mis en œuvre dans sa province, ses produits ont bénéficié d’une meilleure visibilité. Ces initiatives lui ont également permis de mieux comprendre les attentes du marché, d’améliorer le conditionnement de ses produits et d’en renforcer la qualité.

Même constat pour Nguyen Thi My Phuc, propriétaire de l’établissement de banh it (petit gâteau de riz gluant) Hoang Dong. Grâce au commerce en direct sur les réseaux sociaux, les commandes provenant d’autres provinces ont fortement progressé, lui permettant d’atteindre une clientèle jusque-là difficile d’accès.

Ces exemples montrent que, pour les petites entreprises, les coopératives et les producteurs individuels, la promotion commerciale ne constitue plus une simple mesure d’accompagnement ponctuelle, mais un véritable levier de développement commercial, favorisant l’ouverture de nouveaux marchés, la création de débouchés durables et la valorisation progressive des produits locaux.

​Dans le secteur du textile-habillement, la promotion commerciale joue également un rôle croissant pour aider les entreprises à consolider leur présence sur les marchés et à développer leurs réseaux de distribution. Selon le Groupe du textile-habillement du Vietnam, les salons professionnels nationaux et internationaux ont permis de fidéliser les clients existants tout en conquérant de nouveaux marchés à fort potentiel, notamment dans l’Union européenne, en République de Corée, au Japon, au Moyen-Orient et au sein de l’ASEAN. Ils contribuent ainsi à la diversification des débouchés et à une meilleure résilience des entreprises face aux incertitudes de l’économie mondiale.

Toutefois, les experts estiment que des efforts restent nécessaires. Certaines entreprises demeurent insuffisamment préparées ou ne ciblent pas encore avec suffisamment de précision les besoins du marché, ce qui limite l’efficacité des actions de promotion commerciale. Pour en accroître l’impact, celles-ci devront être davantage ciblées, pragmatiques et adaptées aux exigences propres à chaque marché.

Parallèlement, les entreprises devront continuer à investir dans la qualité, la normalisation des produits et le développement de leurs marques afin de renforcer durablement leur compétitivité sur les marchés national et international. -VNA

#Promotion du commerce
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