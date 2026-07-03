Économie

Hô Chi Minh-Ville modernise son réseau de bus : gratuité, transition verte et services améliorés

Selon le Centre de gestion des transports publics de la ville, la fréquentation progresse régulièrement, ce qui montre que les habitants reviennent progressivement vers le bus, non seulement en raison de son coût, mais surtout grâce à l’amélioration continue de la qualité des services.

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Au-delà de la gratuité tarifaire entrée en vigueur le 1er juillet 2026, la mégapole du Sud modernise simultanément sa flotte de véhicules, ses infrastructures d’accueil, la qualité de ses services ainsi que son système de billettique électronique. Photo : VNA
Au-delà de la gratuité tarifaire entrée en vigueur le 1er juillet 2026, la mégapole du Sud modernise simultanément sa flotte de véhicules, ses infrastructures d’accueil, la qualité de ses services ainsi que son système de billettique électronique. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Au-delà de la gratuité tarifaire entrée en vigueur le 1er juillet 2026, la mégapole du Sud modernise simultanément sa flotte de véhicules, ses infrastructures d’accueil, la qualité de ses services ainsi que son système de billettique électronique. Ces transformations structurelles devraient donner un nouvel élan aux transports publics et inciter durablement les habitants à privilégier le bus dans leurs déplacements quotidiens.

Il y a encore quelques années, les autobus de Hô Chi Minh-Ville étaient souvent associés à des véhicules vieillissants, des moteurs bruyants, des fumées d’échappement abondantes, des arrêts peu entretenus et une conduite parfois inconfortable. Pour de nombreux habitants, le bus constituait le dernier recours lorsqu’aucun autre moyen de transport n’était disponible. Cette image évolue aujourd’hui en profondeur. Des centaines de bus électriques et de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNV) ont été mis en service. De nombreux abribus ont été rénovés et équipés d’abris, de bancs et de panneaux d’information modernisés. Parallèlement, la billettique électronique, le paiement sans contact et des applications telles que BusMap ou MultiGo permettent désormais aux voyageurs de consulter les itinéraires et les horaires en temps réel, tout en facilitant les correspondances avec la ligne de métro n°1, le bus fluvial et les vélos en libre-service.

Selon le Centre de gestion des transports publics de la ville, la fréquentation progresse régulièrement. En avril 2026, le nombre de passagers a augmenté de 7 % par rapport à la même période de l’année précédente, puis de 11 % en mai, avant d’enregistrer une hausse d’environ 13 % au cours des vingt-cinq premiers jours de juin. Ces résultats montrent que les habitants reviennent progressivement vers le bus, non seulement en raison de son coût, mais surtout grâce à l’amélioration continue de la qualité des services.

Le docteur Duong Duc Minh, vice-directeur de l’Institut de recherche sur le développement économique et touristique, estime qu’une métropole moderne se distingue avant tout par sa capacité à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Lorsque les besoins essentiels en matière de mobilité peuvent être satisfaits à un coût réduit, la confiance dans les politiques publiques s’en trouve renforcée. Cette mesure revêt également une forte dimension sociale : en partageant les responsabilités avec les citoyens, les autorités les encouragent à préserver et à utiliser davantage les services publics.

Pour une métropole comme Hô Chi Minh-Ville, favoriser le recours aux transports collectifs contribue non seulement à réduire les embouteillages, mais aussi les émissions polluantes. Cette politique génère ainsi des bénéfices durables sur les plans environnemental et social. Elle apporte également un soutien concret aux populations les plus vulnérables, les économies réalisées sur les dépenses de transport pouvant être consacrées à d’autres besoins essentiels, tels que l’alimentation ou l’éducation, tout en facilitant l’accès à l’emploi.

Pour Ha Quach, enseignant à l’Université RMIT Vietnam, les transports publics font partie intégrante de la vie urbaine dans des métropoles comme Singapour, Séoul ou Hong Kong. À Hô Chi Minh-Ville, le bus doit désormais cesser d’être perçu comme une solution de dernier recours pour devenir un mode de déplacement moderne, fiable et attractif. Selon lui, la gratuité ne constitue pas une mesure ponctuelle, mais s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à améliorer en permanence la sécurité, la qualité des services et l’interconnexion des différents modes de transport. En développant un réseau de mobilité mieux intégré, la ville offre aux habitants la possibilité de choisir les solutions les plus efficaces en termes de temps, de coût et de confort, ouvrant ainsi la voie à un développement urbain plus durable. – VNA

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