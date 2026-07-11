Société

Le PM ordonne de remédier aux conséquences du naufrage de la vedette touristique à Phu Quoc

Le Premier ministre a ordonné au ministère de la Sécurité publique, au ministère de la Construction, aux autorités de la province d'An Giang ainsi qu'aux forces de sécurité publique, aux services de santé, aux garde-côtes, aux gardes-frontières et aux autres forces concernées de se rendre immédiatement sur les lieux afin de concentrer leurs efforts sur les opérations de secours et la prise en charge des conséquences de l'accident.

Le lieu de l'accident. Photo : chinhphu.vn
Le lieu de l'accident. Photo : chinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a publié un télégramme officiel sur les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux conséquences du très grave accident de navigation survenu dans la zone spéciale de Phu Quoc, province d'An Giang.

Ce télégramme est adressé aux ministres de la Défense, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères et de la Construction, ainsi qu'au président du Comité populaire de la province d'An Giang.

Selon ce document, vers 13h00 le 11 juillet 2026, un très grave accident de navigation s'est produit en mer, à environ 200 mètres de l'îlot Hon May Rut, An Thoi, zone spéciale de Phu Quoc, province d'An Giang. La vedette touristique immatriculée AG-26751, transportant 32 touristes de nationalité indienne et trois membres d'équipage (un pilote, un mécanicien et un employé), a chaviré alors qu'elle effectuait la liaison entre l'îlot Hon May Rut et le port d'An Thoi. Selon le bilan établi à 15h00 le 11 juillet 2026, l'accident a fait 15 morts.

Dès qu'il a été informé de l'accident, le Premier ministre a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes décédées ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées. Il a également ordonné au ministère de la Sécurité publique, au ministère de la Construction, aux autorités de la province d'An Giang ainsi qu'aux forces de sécurité publique, aux services de santé, aux garde-côtes, aux gardes-frontières et aux autres forces concernées de se rendre immédiatement sur les lieux afin de concentrer leurs efforts sur les opérations de secours et la prise en charge des conséquences de l'accident.

Afin de remédier rapidement aux conséquences de cet accident et de prévenir des accidents similaires, le Premier ministre a demandé au président du Comité populaire de la province d'An Giang de charger les organismes et unités compétents de mobiliser tous les moyens médicaux et les médicaments nécessaires pour soigner les victimes et limiter au maximum les pertes humaines et matérielles. Il lui a également demandé d'organiser des visites de soutien et d'encouragement aux familles des victimes décédées, de présider directement les réunions avec les autorités et les forces compétentes afin d'évaluer les causes de l'accident, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées, le cas échéant, et de faire toute la lumière, dans les plus brefs délais, sur les causes directes et indirectes de l'accident, afin de servir de base aux actions de sensibilisation et aux mesures de prévention à l'avenir.

Le ministère de la Sécurité publique est chargé de demander à la Police de la province d'An Giang et aux unités concernées d'ouvrir rapidement une enquête afin d'établir les causes de l'accident et de sanctionner sévèrement, conformément à la loi, les organisations et les personnes ayant enfreint la réglementation et provoqué ce très grave accident de navigation.

Le ministère de la Construction est chargé d'ordonner aux unités concernées de procéder sans délai au réexamen et au contrôle des conditions de sécurité de la navigation fluviale intérieure et maritime dans la zone où s'est produit l'accident ainsi que dans les zones présentant des caractéristiques similaires. Il devra également renforcer la gestion du transport de passagers par voie d'eau, contrôler le respect des règles de sécurité applicables aux moyens de transport, aux équipements de sauvetage et de secours, aux qualifications des conducteurs ainsi qu'à l'organisation de l'embarquement et du débarquement des passagers, et remédier rapidement aux insuffisances et aux risques afin de prévenir des accidents similaires.

Le ministère des Affaires étrangères est chargé de collaborer étroitement avec l'ambassade de l'Inde au Vietnam et les organismes concernés afin d'assurer rapidement les démarches consulaires, la protection consulaire et le traitement des questions relatives aux ressortissants indiens. -VNA

#Phu Quoc #vedette touristique #chavirement
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