Société

Les restes de 29 martyrs découverts au parc Le Thi Rieng à Hô Chi Minh-Ville

Le général d'armée Nguyen Trong Nghia a inspecté les opérations de recherche, de regroupement et d'identification des restes de martyrs au parc Le Thi Rieng, où 29 dépouilles ont déjà été retrouvées.

La « Campagne des 500 jours et nuits » est une mission sacrée, qui témoigne de la profonde gratitude de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. Photo : VNA
La « Campagne des 500 jours et nuits » est une mission sacrée, qui témoigne de la profonde gratitude de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans la matinée du 11 juillet, au parc culturel Le Thi Rieng à Hô Chi Minh-Ville, le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et directeur du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, a rendu un hommage solennel aux héros morts pour la Patrie. Il a ensuite rencontré les forces chargées de la recherche et du regroupement des restes de martyrs sur ce site historique.

Le général d’armée Nguyen Trong Nghia et sa délégation ont déposé des fleurs et de l’encens devant le monument dédié au défunt secrétaire général Tran Phu, la stèle commémorative des héros martyrs tombés lors de l’Offensive générale et du Soulèvement du Printemps 1968, ainsi qu’au sanctuaire consacré à l’héroïne Le Thi Rieng. Ils se sont ensuite recueillis au lieu de conservation provisoire des restes de martyrs récemment découverts dans le parc Le Thi Rieng.

Sur le terrain, le général a inspecté les opérations de recherche et de regroupement des restes de martyrs sur le site des fouilles. Il s'est également informé des travaux d'exhumation, de collecte d'informations et de prélèvement d'échantillons en vue de l'identification des martyrs, avant d'aller encourager les cadres et les soldats participant aux recherches au parc Le Thi Rieng.

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Le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et directeur du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, rend hommage aux héros morts pour la Patrie. Photo : VNA


Il a souligné que la politique en faveur des invalides de guerre et des martyrs avait toujours figuré parmi les priorités du Parti, de l’État, du Président Hô Chi Minh et de l’Armée populaire du Vietnam, dès les premières années de la résistance. Il a également salué les efforts et le sens des responsabilités du Commandement de la Zone militaire 7, des autorités de Hô Chi Minh-Ville et des forces participant aux opérations de recherche et de regroupement des restes des martyrs tombés lors de l’Offensive générale et du Soulèvement du Printemps 1968 au parc Le Thi Rieng.

Selon lui, la « Campagne des 500 jours et nuits » est une mission sacrée, qui témoigne de la profonde gratitude de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. La poursuite des recherches et de l'identification des martyrs contribue non seulement à mettre pleinement en œuvre la politique en faveur des martyrs et de leurs familles, mais aussi à enrichir les archives historiques et à mieux mettre en lumière une page glorieuse de l'histoire de l'Armée populaire du Vietnam, de la Zone militaire 7 et des unités ayant participé à l'Offensive générale et au Soulèvement du Printemps 1968.

Le général de brigade Nguyen Thanh Trung, commissaire politique du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville et chef adjoint du Comité de pilotage chargé de la recherche, du regroupement et de l'identification des restes de martyrs de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu'au 11 juillet, après cinq jours de recherches, les équipes chargées de la mission avaient exhumé les restes de 29 martyrs, dont 13 accompagnés d'effets personnels susceptibles de faciliter leur identification.

Parallèlement aux opérations de recherche, le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville coordonne avec les services compétents le prélèvement d'échantillons ADN sur l'ensemble des restes de martyrs découverts. Il a également demandé au Comité de pilotage de la province de Tay Ninh de coopérer au prélèvement d'échantillons ADN auprès des proches des martyrs du bataillon 1 de Long An, en particulier de ceux tombés entre 1965 et 1968, afin de permettre la comparaison des profils génétiques et l'identification des martyrs. -VNA

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