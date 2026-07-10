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Actualité de la semaine : le Vietnam accorde une aide d’urgence de 300.000 dollars pour soutenir le Venezuela

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 3 au 9 juillet 2026 :

Séisme au Venezuela : le Vietnam accorde une aide d’urgence de 300.000 dollars

Plus de 1.300 restes de martyrs retrouvés en 500 jours de campagne

Premier semestre : le PIB du Vietnam progresse de près de 8,2%

Le Festival du film asiatique de Dà Nang couronne le cinéma vietnamien et indien

Le Vietnam, destination aux mille visages selon Paris Match. .- VNA

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