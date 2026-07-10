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Actualité de la semaine : le Vietnam accorde une aide d’urgence de 300.000 dollars pour soutenir le Venezuela

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont décidé de fournir 300.000 dollars d’aide humanitaire d’urgence pour soutenir le Venezuela dans son redressement après les deux séismes dévastateurs qui ont frappé ce pays d’Amérique latine le 24 juin 2026.

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Actualité de la semaine : le Vietnam accorde une aide d’urgence de 300.000 dollars pour soutenir le Venezuela

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 3 au 9 juillet 2026 :

Séisme au Venezuela : le Vietnam accorde une aide d’urgence de 300.000 dollars

Plus de 1.300 restes de martyrs retrouvés en 500 jours de campagne

Premier semestre : le PIB du Vietnam progresse de près de 8,2%

Le Festival du film asiatique de Dà Nang couronne le cinéma vietnamien et indien

Le Vietnam, destination aux mille visages selon Paris Match. .- VNA

#PODCAST #Venezuela #martyrs #Festival du film asiatique de Dà Nang #PIB #Paris Match #destination

Mémoire des martyrs

Résolution en action

Vietnam - Nouvelle ère

Vietnam du bonheur

Mission de secours au Venezuela

Récents Podcasts

Le secrétaire général du PCV To Lam. Photo: VNA

Actualité de la semaine : Bilan d’un siècle de direction du Parti pour orienter le développement jusqu’en 2130

Le matin du 4 mars, à Hanoï, le secrétaire général du Parti, To Lam, chef du Comité de pilotage chargé du bilan des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), de l’orientation de la direction du développement du pays pour le siècle suivant (2030-2130) et du bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, a présidé une séance de travail avec les groupes de rédaction afin de lancer les travaux de synthèse.

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Actualité de la semaine : Le leader du Parti appelle à booster les forces matérielles et spirituelles dans la nouvelle ère

Actualité de la semaine : Le leader du Parti appelle à booster les forces matérielles et spirituelles dans la nouvelle ère

Le leader du Parti Tô Lâm a indiqué que la résolution 79 sur le développement de l’économie étatique et la résolution 80 sur la promotion de la culture vietnamienne visent à renforcer les capacités internes matérielles et spirituelles, affirmant la volonté de construire une économie indépendante, autonome, dynamique et efficace, profondément intégrée aux marchés mondiaux, tout en développant une culture vietnamienne avancée et riche en identité nationale.

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