Des secouristes vietnamiens décorés de la médaille « Héros du Venezuela »

L'équipe de secours vietnamienne a reçu la médaille de première classe « Héros du Venezuela », une haute distinction décernée par le gouvernement vénézuélien en reconnaissance de son courage et de son engagement humanitaire à la suite des violents séismes qui ont frappé le pays.

L'équipe de secours vietnamienne a reçu la médaille de première classe « Héros du Venezuela », une haute distinction décernée par le gouvernement vénézuélien en reconnaissance de son courage et de son engagement humanitaire à la suite des violents séismes qui ont frappé le pays.

Au nom du gouvernement vénézuélien, le lieutenant-colonel Raul Serrano Chacon, du Commandement de la Garde présidentielle et coordinateur de la délégation vietnamienne de secours, a remis cette décoration à l'équipe, tandis que chacun de ses membres s'est vu décerner la médaille de deuxième classe lors d'une cérémonie organisée le 6 juillet (heure locale).