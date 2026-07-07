Le village de potiers de Bau Truc perpétue une tradition séculaire

Bau Truc est le principal berceau de la poterie traditionnelle cham. Ici, chaque étape de la fabrication est encore réalisée à la main par les femmes, selon des techniques transmises de génération en génération.

Bau Truc, l'un des plus anciens villages de potiers de l'ethnie cham, situé dans la province de Khanh Hoa, au centre-sud du Vietnam, perpétue une technique de fabrication entièrement manuelle, sans recours au tour de potier. Il est considéré comme le plus ancien village de potiers d'Asie du Sud-Est à avoir conservé ce savoir-faire traditionnel, utilisant des outils en bambou, des coquillages, des coquilles d'escargot et des pigments naturels extraits d'écorces d'arbres.

Bau Truc est le principal berceau de la poterie traditionnelle cham. Ici, chaque étape de la fabrication est encore réalisée à la main par les femmes, selon des techniques transmises de génération en génération.

Profondément enraciné dans l'identité culturelle cham, cet artisanat constitue un héritage précieux transmis de mère en fille depuis des siècles et demeure aujourd'hui un élément emblématique du patrimoine culturel cham.

La principale matière première est une argile gris foncé particulièrement malléable, prélevée dans les champs situés le long des cours d'eau. Les artisans n'utilisent pas de fours fermés. Les pièces sont cuites en plein air selon des méthodes traditionnelles, ce qui leur confère des teintes et des textures naturelles uniques.

DANG THI LE

Habitante du village de Bau Truc, commune de Ninh Phuoc, province de Khanh Hoa :

« Au début, nous fabriquions de petits objets avant d'améliorer progressivement notre savoir-faire et nos techniques de décoration. Aujourd'hui, nous réalisons des motifs plus raffinés et créons de nouveaux modèles, ce qui nous permet d'augmenter nos revenus et d'améliorer les conditions de vie de nos familles. »

PHU HUU MINH THUAN

Directeur de la Coopérative de poterie cham de Bau Truc, commune de Ninh Phuoc, province de Khanh Hoa :

« La poterie cham possède une identité unique. Sa valeur réside dans son patrimoine culturel, ses motifs et ses décors, notamment ceux inspirés de la mer, comme les coquillages, mais aussi des symboles de la civilisation rizicole tels que les feuilles, ainsi que des symboles de fertilité comme le Linga et le Yoni. »

Le village de Bau Truc accueille en moyenne près de 1.000 visiteurs par jour, preuve de son fort attrait touristique. Les visiteurs peuvent découvrir les différentes étapes de fabrication de la poterie ou encore réaliser leurs propres créations avec l'aide des artisans.

NGUYEN THI HOA

Touriste de la province de Lam Dong :

« C'est la première fois que je viens ici. J'ai beaucoup apprécié cette expérience, notamment la possibilité de fabriquer moi-même des objets en céramique et de découvrir une grande variété de produits. Je recommanderai volontiers ce village à ma famille et à mes amis. »

Vieille de plusieurs siècles, la poterie de Bau Truc contribue aujourd'hui à améliorer les conditions de vie de la population locale. Les artisans modernisent les motifs et diversifient les produits afin de répondre à la demande du marché, tout en préservant les valeurs culturelles de leur métier pour développer le tourisme.

PHU HUU MINH THUAN

Directeur de la Coopérative de poterie cham de Bau Truc, commune de Ninh Phuoc, province de Khanh Hoa :

« Les habitants sont profondément attachés à cet artisanat, mais ses retombées économiques restent encore modestes. Nous souhaitons développer un village artisanal communautaire associant gastronomie, spectacles culturels et expériences immersives autour de la culture cham, afin de mieux valoriser ce patrimoine et d'assurer son développement durable. »

En 2022, l'art de la poterie des Chams a été inscrit par l'UNESCO sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Cette reconnaissance renforce les efforts de préservation et de valorisation de ce savoir-faire ancestral. Aujourd'hui, le village de Bau Truc est considéré comme un véritable musée vivant de la poterie cham, où le tourisme culturel constitue un levier durable de création d'emplois et d'amélioration des revenus des habitants./. VNA