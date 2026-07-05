La communauté vietnamienne au Venezuela apporte son soutien aux secouristes vietnamiens

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La Guaira, 5 juillet (VNA) – Des membres de la communauté vietnamienne et des représentants des missions diplomatiques du Vietnam au Venezuela ont rendu visite, le 4 juillet (heure locale), à l'équipe vietnamienne de secours déployée dans l'État de La Guaira dans le cadre d'une mission humanitaire internationale, afin de lui témoigner leur soutien et leurs encouragements.

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Dans une atmosphère empreinte de solidarité, les représentants de la communauté vietnamienne et des missions diplomatiques se sont enquis de l'état de santé des secouristes, de leurs conditions de vie, de l'avancement de leurs opérations ainsi que des difficultés rencontrées sur le terrain. Les membres de la communauté ont également partagé des nouvelles de la diaspora vietnamienne établie au Venezuela.

Au nom de l'équipe de secours, le général de division Pham Van Ty, directeur adjoint du Département des opérations de sauvetage et de récupération de l'état-major général de l'Armée populaire vietnamienne (APV) et chef de la mission de secours au Venezuela, a exprimé sa gratitude pour le soutien et les encouragements apportés en temps opportun par la communauté vietnamienne.

Il a indiqué que les secouristes étaient confrontés à des conditions d'intervention particulièrement difficiles, marquées par un terrain accidenté et des conditions climatiques extrêmes. Malgré ces contraintes, les membres de la mission font preuve d'une discipline exemplaire, d'un sens élevé des responsabilités et d'un engagement sans faille afin d'accomplir la mission humanitaire internationale qui leur a été confiée par le Parti, l'État et les forces armées vietnamiennes.

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La visite a également donné lieu à un échange avec de jeunes membres de la communauté vietnamienne vivant au Venezuela. À cette occasion, le général de division Pham Van Ty a souligné le rôle que la jeune génération est appelée à jouer dans le renforcement des liens d'amitié entre le Vietnam et le Venezuela. Il les a encouragés à préserver les traditions vietnamiennes, à promouvoir les valeurs des « Soldats de l'Oncle Hô » et à cultiver l'esprit de solidarité, de compassion et d'entraide.

Il les a également invités à contribuer à l'édification d'une communauté vietnamienne unie et dynamique au Venezuela, tout en renforçant l'amitié de longue date entre les deux pays.

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Pour leur quatrième journée d’intervention sur le terrain, les 124 membres de la délégation, composés de forces de l’Armée populaire et de la Police populaire du Vietnam, ont intensifié leurs efforts de recherche malgré de nombreuses difficultés. Le 3 juillet (heure locale), les secouristes vietnamiens ont retrouvé et récupéré un total de 45 victimes depuis le début de leur mission.

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Le Venezuela a été frappé le 24 juin par deux puissants séismes de magnitudes 7,2 et 7,5, qui ont provoqué l'effondrement de centaines de bâtiments et gravement endommagé le principal aéroport du pays.

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Selon le quotidien français Le Monde, au moins 2 954 personnes ont été tuées et 16 592 blessées dans le double séisme, l’un des plus puissants et dévastateurs d’Amérique latine, selon un bilan toujours provisoire fourni par le ministère vénézuélien des communications. Plus de 16 000 personnes sont sans logement et 856 bâtiments sont sinistrés, a également précisé le ministère. -VNA

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