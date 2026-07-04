Politique

Campagne des 500 jours et nuits : plus de 1 300 restes de martyrs exhumés et 27 000 tombes analysées

À ce jour, les restes de plus de 1 300 martyrs, dont ceux découverts dans trois charniers, ont été retrouvés et exhumés. Les échantillons de 27 000 tombes de martyrs non identifiés ont également été prélevés, a indiqué le colonel Le Van Son, directeur adjoint du Département des politiques sociales du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

Prélèvement d'échantillons de restes de soldats au cimetière des martyrs de Duc Co. Photo: VNA
Prélèvement d'échantillons de restes de soldats au cimetière des martyrs de Duc Co. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement pour le mois de juin, qui s’est tenue le 4 juillet à Hanoï, les résultats de la "Campagne des 500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes de martyrs ont été annoncés.

À ce jour, les restes de plus de 1 300 martyrs, dont ceux découverts dans trois charniers, ont été retrouvés et exhumés. Les échantillons de 27 000 tombes de martyrs non identifiés ont également été prélevés, a indiqué le colonel Le Van Son, directeur adjoint du Département des politiques sociales du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

S’exprimant lors de la conférence de presse, le colonel Le Van Son a souligné la portée de cette campagne d’envergure, qui vise à réaliser une avancée majeure dans la recherche, l’exhumation et l’identification des restes de soldats tombés pour la patrie.

Selon lui, la campagne poursuit cinq objectifs. Premièrement, rechercher et exhumer les restes d'environ 7 000 soldats tombés pour la patrie. Deuxièmement, achever le prélèvement d'échantillons dans environ 230 000 tombes non identifiées dans les cimetières. Le troisième but est de réaliser des examens génétiques sur 18 000 échantillons. Le quatrième vise à construire, perfectionner et faire fonctionner une base de données regroupant les informations génétiques des familles qui recherchent encore un proche. Enfin, le cinquième grand objectif est d'achever les travaux de déminage dans des zones prioritaires et centrales.

Bien que la campagne ait été officiellement lancée le 2 avril 2026, sa durée totale est calculée du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027. Actuellement, 32 équipes de recherche, regroupant environ 1 500 personnes dévouées, sont activement déployées sur l'ensemble du territoire national.

Le colonel Le Van Son a également souligné l'efficacité d'une toute nouvelle méthode de travail. Celle-ci consiste à rassembler minutieusement toutes les informations fournies par les individus et les organisations pour organiser des réunions de vérification.

Grâce à ces efforts conjoints, de nouvelles découvertes ont été faites récemment à Quang Ngai, et des fouilles importantes sont d'ailleurs prévues très prochainement, notamment le 6 juillet, dans le parc Le Thi Rieng situé à Hô Chi Minh-Ville.Les équipes utilisent désormais des outils modernes comme les radars souterrains, combinés aux anciennes cartes géographiques et aux précieux témoignages, afin de chercher avec beaucoup plus de précision tout en réduisant les efforts de creusement inutiles.

Concernant les prélèvements dans les cimetières, le ministère a mis en place des règles strictes. Afin d’éviter toute erreur de manipulation, un logiciel spécifique développé par le groupe Viettel a été créé pour numériser et gérer l’ensemble des données. Plus de 300 équipes, regroupant environ 3 500 membres, sont actuellement mobilisées.

Le ministère de l'Intérieur a soumis au gouvernement le projet de la Résolution n°26/NQ-CP, adoptée par celui-ci, instaurant un mécanisme spécifique destiné à faciliter l'identification par ADN des restes des morts pour la Patrie encore non identifiés.Sur le plan du déminage, le ministère de la Défense a mis en place 330 équipes de déminage, mobilisant plus de 5 000 militaires et plus de 1 300 équipements spécialisés. À ce jour, plus de 7 000 hectares ont été sécurisés.

Par ailleurs, le ministère de la Sécurité publique a recueilli près de 95 000 échantillons biologiques auprès des proches de morts pour la Patrie, dont plus de 50 000 ont été analysés et intégrés à la base de données. -VNA

#Campagne des 500 jours et nuits
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