La Grèce veut renforcer sa coopération en matière de main-d'œuvre avec le Vietnam

Athens (VNA) - Le 2 juillet, l'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Hương, accompagnée des ambassadeurs des pays de l'ASEAN accrédités en Grèce, a rencontré le ministre grec de la Migration et de l'Asile, Athanasios Plevris, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération en matière de main-d'œuvre entre la Grèce et les pays de l'ASEAN disposant d'une représentation diplomatique à Athènes.
Le ministre Athanasios Plevris a indiqué que, pour répondre aux besoins du marché du travail et soutenir le développement économique du pays, la Grèce souhaitait intensifier sa coopération avec les pays de l'ASEAN.
Il a souligné que la conclusion rapide d'accords de coopération dans le domaine du travail permettrait de mieux protéger les droits des travailleurs comme des employeurs, tout en contribuant à la maîtrise des flux migratoires, une priorité du gouvernement grec et de l'Union européenne, alors que le nouveau Pacte européen sur la migration et l'asile est entré en vigueur en juin.
Prenant la parole lors de la rencontre, l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a rappelé qu'à la suite de sa rencontre avec le ministre grec en mars dernier, l'ambassade du Vietnam avait échangé avec les autorités compétentes au Vietnam sur les attentes de la Grèce en matière de coopération dans le domaine du travail. Elle a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leurs discussions afin de parvenir rapidement à la signature d'un accord bilatéral facilitant l'envoi de travailleurs vietnamiens en Grèce.
Le ministre Athanasios Plevris a approuvé cette proposition et a chargé les services compétents de poursuivre leur coordination étroite avec le Vietnam ainsi qu'avec les autres pays de l'ASEAN en vue d'accélérer la conclusion des accords de coopération en matière de main-d'œuvre.
Selon les statistiques du ministère grec de la Migration et de l'Asile, environ 1.700 travailleurs vietnamiens titulaires d'un permis de séjour vivent actuellement en Grèce. - VNA
Voir plus
Vietnam et Ghana renforcent leur coopération dans des secteurs à fort potentiel
Le Vietnam et le Ghana sont convenus de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs à fort potentiel, notamment le commerce, l'agriculture, les infrastructures et les technologies. Les deux pays ont également signé un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.
Le projet de loi foncière révisée sera soumis à l'AN lors de sa deuxième session
L'Assemblée nationale examinera en octobre prochain le projet de loi foncière révisée lors de sa deuxième session. Le Comité permanent a également inscrit le projet de loi sur la sécurité des données au Programme législatif de 2026.
Vietnam-Australie : Renforcement de la coopération décentralisée
Les localités vietnamiennes et le Territoire de la capitale australienne (ACT) s'engagent à dynamiser leur coopération décentralisée, notamment dans les secteurs de la transition verte et de l'innovation, à l'approche de la première visite officielle au Vietnam du ministre en chef de l'ACT, Andrew Barr.
Vietnam–États-Unis : remise des restes présumés d'un soldat américain
Le Vietnam a remis aux États-Unis une boîte contenant des restes humains découverts lors de récentes fouilles conjointes menées dans la commune de Dan Hoa, dans la province de Quang Tri.
Séisme au Venezuela : les secouristes vietnamiens extraient sept nouvelles victimes des décombres
L’équipe de secours et de sauvetage du Vietnam a poursuivi, le 2 juillet (heure locale), ses opérations de recherche et de sauvetage à Playa Grande, située dans l’État de La Guaira au Venezuela, à la suite du double séisme ayant frappé le pays.
Maintien de la paix : une première pour un officier vietnamien à la MINUSS
Le Vietnam poursuit son engagement en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations Unies avec le déploiement de trois officiers à la MINUSS, dont l'un occupera pour la première fois un poste de haute responsabilité.
Le Vietnam appelle à une coopération internationale solidifiée dans l’antiterrorisme
Le Vietnam a appelé les États membres de l’ONU à renforcer leur coopération en matière d’enquêtes, de poursuites et de traduction en justice des individus et des organisations responsables de la planification, de l’exécution ou du financement d’actes terroristes, y compris ceux liés aux incidents terroristes survenus au pays ces dernières années.
Can Tho veut approfondir sa coopération avec des partenaires sud-coréens
Can Tho souhaite ainsi intensifier sa coopération avec ses partenaires sud-coréens dans plusieurs domaines prioritaires, notamment les infrastructures et la logistique modernes, les industries de haute technologie...
Le Vietnam partage son expérience du maintien de la paix au sein de l’ADMM+
Le Vietnam a partagé son expérience des opérations de maintien de la paix des Nations Unies lors d'une réunion du Groupe d'experts de l'ADMM+ sur le maintien de la paix.
Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la JBIC
En recevant le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi, le Premier ministre Le Minh Hung a appelé la banque à poursuivre son soutien aux objectifs de développement du Vietnam.
L’ambassadeur du Brésil décoré de l’Ordre de l’Amitié du Vietnam
L’ambassadeur du Brésil au Vietnam, Marco Farani, s’est vu décerner, le 2 juillet, l’Ordre de l’Amitié pour ses contributions au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.
Le PM demande à l’armée d’être plus visionnaire et d’approfondir son expertise stratégique
Le Premier ministre Lê Minh Hung a exhorté à poursuivre la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne ; à adapter les critères de construction d’une armée moderne à la nouvelle situation ; à améliorer la qualité de l’entraînement, de la formation et des exercices, la maîtrise des armements et équipements modernes, et à répondre aux nouvelles conditions de combat.
Le haut dirigeant Tô Lâm exhorte Hô Chi Minh-Ville à devenir une mégapole stratégique
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a appelé Hô Chi Minh-Ville à devenir une mégapole stratégique, compétitive à l'échelle régionale et internationale, lors de la cérémonie marquant le 50e anniversaire du jour où l'ancienne Saïgon-Gia Dinh a officiellement reçu le nom du Président Hô Chi Minh, le 2 juillet.
Le Vietnam publie de nouvelles réglementations sur les activités de la presse étrangère
Le décret n°262/2026/ND-CP du gouvernement, entré en vigueur le 1er juillet 2026, inclut des dispositions notables sur les procédures d’autorisation des activités de presse et les principes de fonctionnement applicables aux journalistes étrangers non résidents.
Vietnam-Nigéria : une coopération renforcée au service d'un partenariat durable
Le Vietnam et le Nigéria sont convenus d'intensifier leurs échanges de haut niveau, d'élargir leur coopération économique et de promouvoir de nouveaux mécanismes de partenariat afin d'exploiter pleinement le potentiel de leurs relations bilatérales et régionales.
Vietnam-Laos : cultiver l’amitié spéciale à travers les jeunes générations
Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy, a exprimé le souhait que l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du continue de servir de passerelle pour préserver la langue vietnamienne et la culture nationale, tout en contribuant à transmettre et à renforcer l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos auprès des jeunes générations.
Inde-Japon : un partenariat porteur de nouvelles opportunités pour l'ASEAN et le Vietnam
La coopération bilatérale entre l'Inde et le Japon ouvre de nouvelles perspectives à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), et tout particulièrement au Vietnam.
Le président de l'AN appelle à bâtir une force de sécurité extérieure proactive, d’élite et moderne
La Force de sécurité extérieure poursuivra la construction d'une force proactive, d'élite et moderne, plaçant toujours les intérêts nationaux au premier plan et contribuant au maintien d'un environnement pacifique et stable propice au développement du pays.
Les 50 ans de Hô Chi Minh-Ville : Un carrefour des valeurs culturelles
Hô Chi Minh-Ville offre une grande diversité de paysages : zones agricoles et écotouristiques, zones industrielles, plateformes logistiques, centres urbains côtiers et espaces naturels protégés, chacun contribuant à son caractère unique.
Plusieurs localités partagent leurs expériences du nouveau modèle de gouvernance
Les dirigeants de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville et de Dong Nai ont partagé leurs expériences de terrain et proposé plusieurs mesures pour renforcer l'efficacité du nouveau modèle de gouvernance.