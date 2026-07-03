Politique

Vietnam-Australie : Renforcement de la coopération décentralisée

Les localités vietnamiennes et le Territoire de la capitale australienne (ACT) s'engagent à dynamiser leur coopération décentralisée, notamment dans les secteurs de la transition verte et de l'innovation, à l'approche de la première visite officielle au Vietnam du ministre en chef de l'ACT, Andrew Barr.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm (gauche) et le ministre en chef du Territoire de la capitale australienne, Andrew Barr. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm (gauche) et le ministre en chef du Territoire de la capitale australienne, Andrew Barr. Photo: VNA

Canberra (VNA) - Le 2 juillet, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm, s’est entretenu avec le ministre en chef du Territoire de la capitale australienne (ACT), Andrew Barr, avant sa visite à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville.

À cette occasion, l’ambassadeur vietnamien s’est félicité de cette première visite du dirigeant australien au Vietnam, estimant qu’elle contribuera à renforcer de manière concrète la coopération entre Canberra, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Il a également présenté les récents développements économiques et sociaux des deux plus grandes villes vietnamiennes.

Pham Hung Tâm a souligné le fort potentiel de coopération entre l’ACT et les collectivités locales vietnamiennes, en particulier dans les secteurs correspondant aux atouts du territoire australien, tels que les énergies renouvelables, l’innovation, l’éducation, le tourisme et la gestion des villes intelligentes. Il a, à cette occasion, proposé d’examiner la possibilité d’établir un accord d’amitié et de coopération entre Hanoï et Canberra, qui constituerait un cadre propice au développement des relations entre les capitales des deux pays dans de nombreux domaines.

De son côté, Andrew Barr a indiqué que cette visite au Vietnam, la première de sa carrière, viserait à explorer de nouvelles perspectives de coopération globale. Il a rappelé que, dans la stratégie d’intégration internationale de Canberra, le Vietnam figure parmi les quatorze partenaires économiques prioritaires de l’ACT, aux côtés notamment des États-Unis, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, de l’Inde, du Royaume-Uni et de l’Union européenne.

Il a accueilli favorablement la proposition visant à établir un partenariat de villes jumelées entre Canberra et Hanoï. Il a partagé l’analyse de l’ambassadeur selon laquelle les deux parties disposent d’importantes possibilités de coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de la transition écologique et du développement des transports électriques, dans le cadre de l’objectif de neutralité carbone fixé à l’horizon 2050.

Andrew Barr a également affirmé sa disponibilité à participer aux activités organisées à l’occasion des prochaines visites de hauts dirigeants vietnamiens en Australie, y compris celles relevant de la diplomatie publique. -VNA

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