Politique

Vietnam–États-Unis : remise des restes présumés d'un soldat américain

Le Vietnam a remis aux États-Unis une boîte contenant des restes humains découverts lors de récentes fouilles conjointes menées dans la commune de Dan Hoa, dans la province de Quang Tri.

Délégués présents à la cérémonie. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères
Délégués présents à la cérémonie. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – La 173e cérémonie de remise des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam s'est tenue le 2 juillet à Da Nang (Centre).

Du côté vietnamien, la cérémonie a réuni des responsables de l'Agence vietnamienne de recherche des personnes portées disparues (VNOSMP), ainsi que des représentants du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Sécurité publique.

Du côté américain, étaient présents le lieutenant-général Joel Bryant Vowell, commandant adjoint de l'armée américaine du Pacifique, l'ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper, Christopher Phelps, directeur pour la région Indo-Pacifique de la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), des représentants du Bureau de l'attaché de défense et du Bureau MIA à Hanoï, ainsi que plusieurs anciens combattants et ressortissants américains résidant à Da Nang.

Lors de la cérémonie, le Vietnam a remis aux États-Unis une boîte contenant des restes humains découverts lors de récentes fouilles conjointes menées dans la commune de Dan Hoa, dans la province de Quang Tri. Le 30 juin 2026, des experts des deux pays ont examiné ces restes et estimé qu'ils pourraient appartenir à un soldat américain porté disparu. Ils seront transférés vers un laboratoire à Hawaï afin de faire l'objet d'analyses complémentaires et d'une identification formelle.

Cette cérémonie s'est distinguée par la présence de hauts responsables militaires américains, témoignant de l'importance que les États-Unis accordent aux opérations de recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre, ainsi que de leur reconnaissance envers les efforts humanitaires déployés par le Vietnam.

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Remise des restes présumés d'un soldat américain. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Auparavant, le 23 juin 2026, le secrétaire par intérim de la Marine américaine, Hung Cao, s'était rendu sur un site de recherche dans la commune de Truong Ninh, province vietnamienne de Quang Tri, à l'occasion de sa participation au Programme de partenariat dans le Pacifique (Pacific Partnership).

Lors d'un entretien avec la presse, il a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien. Il a souligné que les progrès accomplis dans le règlement des conséquences de la guerre illustrent la volonté des deux pays de dépasser le passé pour construire l'avenir et contribuer à la guérison des blessures de la guerre. Il a également réaffirmé l'engagement à long terme des États-Unis dans ces programmes de coopération avec le Vietnam.

La coopération humanitaire en matière de recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre a débuté peu après la signature des Accords de Paris en 1973. À ce jour, ces efforts conjoints ont permis d'identifier et de restituer à leurs familles les restes de près de 740 soldats américains. Ils contribuent également au renforcement de la coopération globale entre les deux pays, notamment dans la recherche des soldats vietnamiens portés disparus, le déminage, la dépollution à la dioxine et l'assistance aux victimes des conséquences de la guerre. -VNA

#soldats américains disparus pendant la guerre #États-Unis #Da Nang États-Unis
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