Séisme au Venezuela : les secouristes vietnamiens extraient sept nouvelles victimes des décombres

​Hanoï (VNA) – L’équipe de secours et de sauvetage du Vietnam a poursuivi, le 2 juillet (heure locale), ses opérations de recherche et de sauvetage à Playa Grande, située dans l’État de La Guaira au Venezuela, à la suite du double séisme ayant frappé le pays. Les secouristes vietnamiens ont étendu leur périmètre d’intervention afin de répondre aux sollicitations des familles locales.

Au cours de cette nouvelle journée d’intervention, l’équipe a réussi à extraire sept corps supplémentaires des décombres, portant à trente le nombre total de victimes retrouvées par le contingent vietnamien depuis le début de sa mission.

En outre, les secouristes ont identifié et transmis aux autorités vénézuéliennes douze emplacements susceptibles d’abriter d’autres victimes encore ensevelies.

Parallèlement aux opérations de recherche, l'unité médicale de la délégation a continué de prodiguer des soins d'urgence et de distribuer gratuitement des médicaments à la population locale.

Le général d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a adressé ses félicitations officielles à la délégation vietnamienne pour son courage et son efficacité, a fait savoir le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département de recherche et de sauvetage de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et chef de la délégation.

Le général d'armée Nguyen Tan Cuong a également exhorté les troupes à poursuivre leurs efforts avec détermination afin de mener à bien cette noble mission internationale, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la politique extérieure du Parti et de l’État vietnamiens, visant à renforcer le prestige et la position du pays dans la gestion des catastrophes mondiales, tout en consolidant les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat intégral avec le Venezuela.

Le général de brigade Pham Van Ty répond à l'interview du correspondant de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

Toujours le 2 juillet, la délégation vietnamienne, ainsi que le corps diplomatique et les attachés militaires, conduite par le général de brigade Pham Van Ty, a rencontré les équipes de secours cubaines et turques présentes sur les lieux. La partie vietnamienne a échangé des expériences avec ses homologues cubains et turcs sur la gestion des défis sécuritaires non conventionnels, notamment la gestion des conséquences du séisme au Venezuela. Lors de ces rencontres, les représentants de Cuba ont particulièrement salué la solidarité fraternelle qui unit les deux nations.

Il s'agit de la troisième mission humanitaire internationale de l'Armée populaire et de la Police publique du Vietnam. La délégation vietnamienne mobilisée au Venezuela compte 124 membres.

A rappeler que les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Venezuela le 24 juin ont fait s’écrouler des centaines de bâtiments, endommageant le principal aéroport du pays.

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse, a annoncé jeudi 2 juillet la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, en assurant que "personne n'ira dans des fosses communes". "Il y a 2.595 morts à ce jour", a affirmé Delcy Rodriguez lors d'une conférence de presse, en soulignant que les recherches pour trouver des survivants se poursuivaient.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a décrété un deuil national de sept jours à compter de 18 heures (heure locale) le 1er juillet, en hommage aux victimes du double séisme. - VNA

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