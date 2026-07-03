Économie

Les IDE décaissés atteignent un record sur cinq ans au premier semestre

Les IDE décaissés au Vietnam sont estimés à 13,03 milliards de dollars au premier semestre, en hausse de 11,2 % sur un an. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré pour un premier semestre au cours des cinq dernières années.

Ligne de production de faisceaux de câbles électriques de la société Bandai. Photo : VNA
Ligne de production de faisceaux de câbles électriques de la société Bandai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les investissements directs étrangers (IDE) décaissés au Vietnam de janvier à juin 2026 ont atteint leur niveau le plus élevé enregistré au cours d'un premier semestre depuis cinq ans. C'est ce qui ressort du rapport sur la situation socio-économique du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, publié le 3 juillet par l'Office national des statistiques.

Au 30 juin 2026, le montant total des capitaux enregistrés, comprenant les nouveaux projets, les augmentations de capital, ainsi que les opérations de prise de participation et d'acquisition d'actions par des investisseurs étrangers, s'est élevé à 34,65 milliards de dollars, en hausse de 61 % par rapport à la même période de 2025.

Sur ce total, les nouveaux projets ont représenté 17,39 milliards de dollars, répartis entre 2.013 projets, soit des progressions respectives de 87,2 % et de 1,3 % sur un an.

Par ailleurs, les IDE décaissés au Vietnam sont estimés à 13,03 milliards de dollars au premier semestre, en hausse de 11,2 % sur un an. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré pour un premier semestre au cours des cinq dernières années.

L'industrie manufacturière a été le principal secteur d'accueil des nouveaux investissements, avec 10,76 milliards de dollars, soit 61,9 % du total des capitaux nouvellement enregistrés. Elle est suivie par le secteur de la production et de la distribution d'électricité, de gaz, d'eau et de climatisation, avec 3,08 milliards de dollars (17,7 %), tandis que les autres secteurs totalisent 3,55 milliards de dollars (20,4 %).

Parmi les 63 pays et territoires ayant investi dans de nouveaux projets au Vietnam, Singapour est arrivé en tête avec 7,31 milliards de dollars (42,1 % du total), devant la République de Corée avec 5,45 milliards de dollars (31,4 %), le Japon avec 1,2 milliard de dollars (6,9 %) et la Chine avec 977 millions de dollars (5,6 %). Hong Kong (Chine) et les Pays-Bas ont investi respectivement 665,6 millions et 420,4 millions de dollars.

S'agissant des augmentations de capital, 541 projets déjà autorisés ont relevé leur investissement pour un montant total de 11,04 milliards de dollars, en hausse de 23,5 % sur un an.

Les opérations de prise de participation et d'acquisition d'actions ont, quant à elles, totalisé 1.446 transactions, pour une valeur de 6,22 milliards de dollars, en progression de 89,5 %. -VNA

#IDE #CPTPP #NQ 59
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