Économie

L’IPC en baisse de 0,39 % en juin

Présentant le rapport socio-économique du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l'ONS, Nguyen Thi Huong, a indiqué que l'IPC de juin restait en hausse de 3,21 % par rapport à décembre 2025 et de 4,69 % sur un an. L'inflation a progressé en moyenne de 5,25 % au deuxième trimestre, tandis que l'inflation moyenne du premier semestre s'est établie à 4,38 %. L'inflation sous-jacente a, quant à elle, augmenté de 4,12 % sur la même période.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a reculé de 0,39 % en juin par rapport au mois précédent. Photo: VNA
L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a reculé de 0,39 % en juin par rapport au mois précédent. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a reculé de 0,39 % en juin par rapport au mois précédent, sous l'effet de la baisse des prix des carburants consécutive au repli des cours mondiaux du pétrole, a annoncé le 3 juillet l'Office national des statistiques (ONS).

Présentant le rapport socio-économique du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l'ONS, Nguyen Thi Huong, a indiqué que l'IPC de juin restait en hausse de 3,21 % par rapport à décembre 2025 et de 4,69 % sur un an. Cet indice a progressé en moyenne de 5,25 % au deuxième trimestre, tandis que l'inflation sous-jacente a, quant à elle, augmenté de 4,12 % sur la même période.

Selon Nguyen Thi Huong, le gouvernement a mis en œuvre, au cours des six premiers mois de l'année, un ensemble coordonné de mesures visant à préserver la stabilité macroéconomique, à maîtriser l'inflation et à maintenir les grands équilibres de l'économie face aux incertitudes extérieures et à la hausse des coûts.

Les politiques budgétaire et monétaire ont été conduites de manière coordonnée, tandis que les autorités ont géré le marché domestique des carburants avec souplesse, en tenant compte de l'évolution des prix internationaux ainsi que des conditions d'offre et de demande sur le marché intérieur afin de limiter la volatilité. Le Vietnam a également renforcé sa coopération internationale afin de diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique.

Par rapport au mois de mai, les prix à la consommation ont diminué de 0,33 % dans les zones urbaines et de 0,45 % dans les zones rurales. Sur les onze principaux groupes de biens et de services, quatre ont enregistré une baisse des prix, tandis que sept ont connu une hausse.

Contrairement à la tendance observée en 2025, le mois de mai a enregistré la plus forte hausse annuelle de l'IPC du premier semestre, avec 5,6 %, tandis que janvier affichait la progression la plus faible, à 2,53 %. Sur l'ensemble du premier semestre, l'IPC moyen a augmenté de 4,38 %, contre 3,27 % à la même période de l'année précédente.

L'ONS attribue principalement cette accélération à la hausse des prix mondiaux de l'énergie, qui a entraîné une augmentation des prix de l'essence et du gaz domestique. La progression des coûts du logement, des services publics, des matériaux de construction, de l'alimentation et de la restauration a également contribué à l'inflation, sous l'effet de l'augmentation des coûts de production et du raffermissement de la demande.

Les dépenses liées au logement, à l'électricité, à l'eau, aux combustibles et aux matériaux de construction ont enregistré la plus forte progression, en hausse de 6,72 % sur un an, contribuant à hauteur de 1,53 point de pourcentage à l'indice globale. Les loyers ont augmenté de 6,32 %, tandis que les matériaux destinés à l'entretien des logements ont bondi de 14,12 %, en raison du renchérissement des matériaux de construction et de l'intensification des activités de construction et de rénovation. Les tarifs de l'électricité pour les ménages ont progressé de 5,54 % sous l'effet d'une consommation accrue.

Les coûts des transports ont augmenté de 5,23 % sur un an, contribuant à hauteur de 0,52 point à l'indice, les prix des carburants ayant progressé de 8,9 %. Les prix des produits alimentaires et des services de restauration ont augmenté de 4,79 %, contribuant à 1,72 point à l'indice.

Sur le marché des métaux précieux, l’indice des prix de l’or a diminué de 8,46 % en juin 2026 par rapport au mois précédent. Au premier semestre, sa hausse moyenne au premier semestre a atteint 58,12 % par rapport à la même période de 2025.

L’indice du dollar américain a progressé de 0,11 % en juin 2026 par rapport au mois précédent. Sur les six premiers mois de 2026, il a augmenté de 1,75%.-VNA

#IPC
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