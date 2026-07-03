Économie

Vietnam Airlines et Vietjet Air reprennent 91 vols vers l’aéroport de Liên Khuong

La reprise de ces 91 vols hebdomadaires par Vietnam Airlines et Vietjet Air contribuera à répondre à la demande croissante de transport des résidents et des touristes, ainsi qu’à renforcer la connectivité de Dà Lat avec les principaux centres économiques et touristiques du pays.

Aéroport international de Liên Khuong, dans la province de Lâm Dông. Photo : VNA
Aéroport international de Liên Khuong, dans la province de Lâm Dông. Photo : VNA

Lâm Dông (VNA) – La Société des aéroports du Vietnam (VAC) a annoncé la reprise de 91 vols aller-retour hebdomadaires vers l’aéroport international de Liên Khuong, situé dans la province de Lâm Dông (Centre)
dès la réouverture du terminal, prévue le 19 août.

Selon le communiqué, Vietjet Air reprendra ses vols sur cinq liaisons reliant Liên Khuong à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Dà Nang, pour un total de 49 vols aller-retour hebdomadaires.

De son côté, Vietnam Airlines prévoit de réactiver les liaisons au départ de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, en utilisant des Airbus A321, à une fréquence de 42 vols aller-retour par semaine.

La reprise de ces 91 vols hebdomadaires par Vietnam Airlines et Vietjet Air contribuera à répondre à la demande croissante de transport des résidents et des touristes, ainsi qu’à renforcer la connectivité de Dà Lat avec les principaux centres économiques et touristiques du pays.

Le projet de réhabilitation de la piste, de la voie de circulation et des autres infrastructures de l’aéroport international de Liên Khuong, représentant un investissement de plus de 39,5 millions de dollars, a débuté le 4 mars 2026.

Les autorités prévoient d’achever les principaux travaux en juillet, d’effectuer des vols d’étalonnage à la fin du même mois et de rouvrir officiellement l’aéroport aux opérations commerciales le 19 août, conformément au calendrier établi. – VNA

source
#aéroport international de Liên Khuong #Vietnam Airlines #Vietjet Air
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Au large des côtes de la province de Ca Mau, la vitesse moyenne du vent marin est de 6,3 à 7 m/s à une altitude de 80 à 100 m, ce qui est très favorable au développement de l'énergie éolienne. Photo: VNA

Éolien en mer : levier clé de l’économie maritime vietnamienne de demain

L’éolien offshore est attendue comme un nouveau moteur de croissance. Ce secteur pose les bases d’une industrie maritime moderne, contribuant à faire du Vietnam une nation forte et prospère grâce à la mer. Cependant, pour concrétiser ce potentiel, des mesures fermes restent indispensables afin de lever les obstacles liés aux mécanismes de régulation, aux infrastructures et à l’environnement de l’investissement.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a reculé de 0,39 % en juin par rapport au mois précédent. Photo: VNA

L’IPC en baisse de 0,39 % en juin

Présentant le rapport socio-économique du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l'ONS, Nguyen Thi Huong, a indiqué que l'IPC de juin restait en hausse de 3,21 % par rapport à décembre 2025 et de 4,69 % sur un an. L'inflation a progressé en moyenne de 5,25 % au deuxième trimestre, tandis que l'inflation moyenne du premier semestre s'est établie à 4,38 %. L'inflation sous-jacente a, quant à elle, augmenté de 4,12 % sur la même période.

Les touristes étrangers venus au Vietnam. Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce son réseau en Thaïlande avec près de 70 vols hebdomadaires

Avec l'ouverture d'une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, Vietnam Airlines porte à près de 70 le nombre de vols hebdomadaires opérés entre le Vietnam et la Thaïlande. Cette nouvelle desserte s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de la compagnie nationale, qui entend renforcer sa connectivité, accélérer sa transformation numérique et poursuivre ses objectifs de croissance durable.

Port maritime de Cai Mep. Photo: VNA

Le PIB du Vietnam progresse de 8,39 % au deuxième trimestre malgré les incertitudes mondiales

Lors de la conférence de presse consacrée à la publication des données socioéconomiques du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l’Office national des statistiques, Nguyen Thi Huong, a estimé que la situation socioéconomique du pays affichait des résultats positifs dans la quasi-totalité des secteurs, et ce malgré les incertitudes de l’économie mondiale.

La mangrove de Can Gio, un écosystème crucial de « puits de carbone », contribue à la génération de crédits carbone pour le fonctionnement du marché du carbone vietnamien. Photo : VNA

Crédits carbone forestiers : le Vietnam reçoit 56,5 millions de dollars de la Banque mondiale

Le Vietnam a perçu 56,5 millions de dollars de la Banque mondiale après avoir transféré 11,3 millions de tonnes de réductions d'émissions de CO₂ issues de ses forêts. Ce premier succès du marché vietnamien des crédits carbone intervient alors que le pays met en place un nouveau cadre réglementaire destiné à développer cette source de financement au service de la protection des forêts et de ses engagements climatiques.

Aujourd’hui, la promotion commerciale ne se limite plus aux foires ou aux rencontres d’affaires. es entreprises doivent désormais comprendre les attentes des acheteurs, adapter leurs produits aux besoins du marché. Photo: VNA

Promotion commerciale : un levier stratégique pour les ventes et les marques au Vietnam

De nombreux producteurs proposent des produits répondant aux normes de qualité, mais peinent encore à trouver des débouchés, faute d’informations sur les marchés et de réseaux de distribution adaptés. Dans ce contexte, la promotion commerciale s’impose comme un levier essentiel reliant les producteurs aux consommateurs nationaux et aux partenaires internationaux.

Les représentants des deux parties posent pour une photo de groupe à l’issue de la réunion. Photo : Ministère des Finances

Vers une intégration accrue des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur de Samsung

Le Vietnam s’engage à créer les conditions maximales pour que les entreprises, dont le groupe Samsung, investissent et exercent leurs activités de manière efficace et durable au Vietnam, conformément au principe des intérêts harmonisés et des risques partagés, a affirmé le ministre des Finances Ngo Van Tuan lors d’une séance de travail tenue dans l’après-midi du 2 juillet à Hanoï avec Park Soon Cheol, vice-président exécutif et directeur financier (CFO) de Samsung Electronics.

Le système de bornes médicales intelligentes de l'hôpital général Hop Luc facilite l'accès des patients aux examens et traitements médicaux. Photo: VNA

La transformation numérique au Vietnam prend de l’ampleur et accélère

Dix-huit mois après le lancement de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, le Comité directeur central sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique a tiré un bilan d’étape riche en indicateurs concrets.