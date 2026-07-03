Vietnam Airlines et Vietjet Air reprennent 91 vols vers l’aéroport de Liên Khuong

Lâm Dông (VNA) – La Société des aéroports du Vietnam (VAC) a annoncé la reprise de 91 vols aller-retour hebdomadaires vers l’aéroport international de Liên Khuong, situé dans la province de Lâm Dông (Centre)

dès la réouverture du terminal, prévue le 19 août.



Selon le communiqué, Vietjet Air reprendra ses vols sur cinq liaisons reliant Liên Khuong à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Dà Nang, pour un total de 49 vols aller-retour hebdomadaires.



De son côté, Vietnam Airlines prévoit de réactiver les liaisons au départ de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, en utilisant des Airbus A321, à une fréquence de 42 vols aller-retour par semaine.



La reprise de ces 91 vols hebdomadaires par Vietnam Airlines et Vietjet Air contribuera à répondre à la demande croissante de transport des résidents et des touristes, ainsi qu’à renforcer la connectivité de Dà Lat avec les principaux centres économiques et touristiques du pays.



Le projet de réhabilitation de la piste, de la voie de circulation et des autres infrastructures de l’aéroport international de Liên Khuong, représentant un investissement de plus de 39,5 millions de dollars, a débuté le 4 mars 2026.



Les autorités prévoient d’achever les principaux travaux en juillet, d’effectuer des vols d’étalonnage à la fin du même mois et de rouvrir officiellement l’aéroport aux opérations commerciales le 19 août, conformément au calendrier établi. – VNA



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