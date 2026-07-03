Accélération de la traçabilité du caoutchouc à l'approche de l'échéance du règlement européen sur la déforestation





Hanoï, 3 juillet (VNA) - L'industrie du caoutchouc s'active pour finaliser les lignes directrices de conformité, les bases de données sur les plantations et les systèmes de traçabilité avant l'entrée en vigueur du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (EUDR) le 1er janvier 2027, tout en renforçant sa compétitivité par la transparence et le développement durable.



Lors d'une conférence organisée récemment à Hô Chi Minh-Ville pour recueillir des avis sur le projet de lignes directrices de conformité à l'EUDR pour le secteur du caoutchouc, Nguyen Quoc Manh, directeur adjoint du Département de la production et de la protection des végétaux au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a déclaré que le Vietnam avait consacré les trois dernières années à la préparation de ce règlement, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, de programmes de formation et d'une coordination avec les ministères, les autorités locales et les entreprises.



« Le temps de préparation est limité, il est donc essentiel de finaliser le document d'orientation pour garantir une mise en œuvre cohérente », a déclaré Nguyen Quoc Manh.



Le ministère continuera de collaborer avec des organisations internationales telles que la GIZ, l'IDH, la FAO et Forest Trends afin de finaliser un plan d'action national relatif à la conformité à la directive européenne sur les produits forestiers non agricoles (EUDR), d'enrichir les bases de données sur les plantations, d'améliorer les systèmes de traçabilité et de dispenser des formations aux agriculteurs et aux exportateurs au cours du second semestre 2026, a-t-il déclaré.



L'EUDR exige que les exportations de produits, notamment le caoutchouc, le café, le bois, le cacao, l'huile de palme et les produits d'élevage, prouvent, après le 31 décembre 2020, qu'elles ne sont pas liées à la déforestation, qu'elles respectent la législation nationale et qu'elles incluent une déclaration de diligence raisonnable (DDS) avec traçabilité jusqu'aux zones de production.



Pour répondre à ces exigences, le ministère met en place un cadre de conformité à l'EUDR pour les filières du caoutchouc, du café et du bois, ainsi qu'une plateforme nationale de traçabilité et des bases de données couvrant les limites forestières et les zones de plantation.



Le ministère a précisé que chaque plantation recevra un code de traçabilité associé à des informations telles que la propriété foncière, les coordonnées géographiques, les registres de production, les entreprises acheteuses, les transformateurs et les exportateurs.



Cependant, la mise en œuvre demeure complexe car le Vietnam compte plus de 900 000 hectares de plantations d'hévéas, dont plus de 60 % sont exploités par de petits exploitants, ce qui complique la collecte et la traçabilité des données. L'incomplétude des documents d'utilisation des terres et la faible connaissance des nouvelles réglementations par les agriculteurs constituent également des obstacles.



Le ministère a indiqué qu'il insistait pour que le Vietnam complète sa base de données sur les plantations, publie des directives officielles de conformité et renforce la participation du secteur privé au relevé des coordonnées des plantations, à la vérification de la propriété foncière et à l'aide apportée aux agriculteurs pour constituer les documents requis afin de respecter le calendrier de mise en œuvre.



Diep Xuan Truong, directeur adjoint du département de l'industrie du Groupe de l'Industrie du Caoutchouc du Vietnam - VRG, a déclaré que la conformité au règlement EUDR pourrait augmenter les prix de vente du caoutchouc de 150 à 250 dollars par tonne, soit un revenu supplémentaire de 80 milliards de dongs (3,1 millions de dollars).



Il a toutefois précisé que l'extension de la conformité aux petits exploitants restait difficile en raison de documents juridiques incomplets, de données de géolocalisation manquantes et d'une faible connaissance de la réglementation.



Le secrétaire général de l'Association vietnamienne du caoutchouc, Vo Hoang An, a déclaré que même si l'UE n'est pas le premier marché pour le caoutchouc naturel, elle constitue une destination importante pour les produits transformés à plus forte valeur ajoutée, tels que les pneumatiques, les gants et les articles industriels en caoutchouc. La conformité au règlement EUDR revêt donc une importance stratégique pour le maintien de l'accès au marché et l'amélioration de la compétitivité.



L'association a insisté sur la nécessité de développer un système national de traçabilité partagé, accompagné d'un soutien à la certification foncière et à la géolocalisation pour les petits exploitants, ainsi que d'une assistance financière et technique lors de la mise en œuvre.



L'association a également proposé une période de transition de deux à trois ans pour les petits producteurs.



Les exportations du secteur ont atteint environ 11,5 milliards de dollars en 2025, dont environ 772 millions de dollars à destination de l'UE. - VNA

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