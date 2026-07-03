Économie

Vietnam Airlines renforce son réseau en Thaïlande avec près de 70 vols hebdomadaires

Avec l'ouverture d'une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, Vietnam Airlines porte à près de 70 le nombre de vols hebdomadaires opérés entre le Vietnam et la Thaïlande. Cette nouvelle desserte s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de la compagnie nationale, qui entend renforcer sa connectivité, accélérer sa transformation numérique et poursuivre ses objectifs de croissance durable.

Les touristes étrangers venus au Vietnam. Photo: VNA
Les touristes étrangers venus au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a inauguré une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, portant à près de 70 le nombre de vols hebdomadaires qu’elle assure désormais entre le Vietnam et la Thaïlande.

Cette nouvelle desserte fait suite au protocole d’accord signé en mai 2026 entre Vietnam Airlines et l’Autorité du tourisme de Thaïlande. Son lancement coïncide avec le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et vise à renforcer la connectivité aérienne ainsi que les échanges touristiques, commerciaux et économiques bilatéraux.

La liaison Hô Chi Minh-Ville–Phuket est assurée à raison de quatre vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Les départs de Hô Chi Minh-Ville sont programmés à 16h00, avec une arrivée à Phuket à 17h50. Les vols retour décollent de Phuket à 18h45 pour atterrir à Hô Chi Minh-Ville à 20h55.

Grâce à cette nouvelle ligne, Vietnam Airlines assure désormais près de 70 vols hebdomadaires entre le Vietnam et la Thaïlande. Via son hub de Hô Chi Minh-Ville, les passagers au départ de Phuket bénéficient également de correspondances vers de nombreuses destinations du réseau de la compagnie en Asie du Nord-Est, en Europe et en Australie.

Depuis le début de l’année 2026, Vietnam Airlines a ouvert ou annoncé plusieurs nouvelles lignes internationales, notamment vers Amsterdam (Pays-Bas), Colombo (Sri Lanka) et Phuket (Thaïlande). La compagnie a également renforcé les fréquences sur plusieurs liaisons stratégiques, notamment à destination de Singapour, de Manille (Philippines), de Moscou (Russie), de Kaohsiung (Taïwan, Chine), ainsi que de Melbourne et Sydney (Australie), afin de répondre à la progression de la demande liée au tourisme et aux échanges commerciaux.

Selon Vietnam Airlines, l’extension de son réseau international vise à renforcer la connectivité du Vietnam avec les marchés régionaux et mondiaux, tout en soutenant le développement du tourisme, du commerce et des investissements. Cette orientation figure parmi les priorités définies lors de la dernière Assemblée générale des actionnaires, avec pour objectif d’accroître les capacités d’exploitation de la compagnie, d’élargir sa présence sur les marchés internationaux et d’améliorer ses performances en 2026.

Pour 2026, la compagnie aérienne vise le transport de 27,73 millions de passagers et de 361 400 tonnes de fret, soit des augmentations respectives de 8,1 % et 6,2 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires consolidé devrait atteindre 138,9 billions de dongs, soit une hausse de plus de 12 % par rapport à 2025.

Parallèlement à l'expansion de sa flotte par l'acquisition d'avions, Vietnam Airlines continuera d'évaluer les options de location sans équipage (dry-lease) et de location avec équipage (wet-lease) afin de garantir une capacité suffisante lors des pics de demande.

Conformément à la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique relative à la science, à la technologie, à l'innovation et à la transformation numérique, la compagnie accélère sa stratégie de transformation numérique, investit dans l'infrastructure technologique et développe un modèle de compagnie aérienne numérique conforme aux normes internationales.

Vietnam Airlines poursuit également son engagement environnemental, social et de gouvernance (ESG) en mettant en œuvre des mesures visant à réduire ses émissions de carbone, à améliorer son efficacité énergétique et à explorer l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF). Parallèlement, la compagnie améliore la qualité de ses services, développe ses ressources humaines hautement qualifiées et renforce sa gouvernance d'entreprise afin de devenir une compagnie aérienne internationale cinq étoiles d'ici 2030. -VNA

#Vietnam Airlines #Thaïlande
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