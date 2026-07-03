Économie

Éolien en mer : levier clé de l’économie maritime vietnamienne de demain

L’éolien offshore est attendue comme un nouveau moteur de croissance. Ce secteur pose les bases d’une industrie maritime moderne, contribuant à faire du Vietnam une nation forte et prospère grâce à la mer. Cependant, pour concrétiser ce potentiel, des mesures fermes restent indispensables afin de lever les obstacles liés aux mécanismes de régulation, aux infrastructures et à l’environnement de l’investissement.

Au large des côtes de la province de Ca Mau, la vitesse moyenne du vent marin est de 6,3 à 7 m/s à une altitude de 80 à 100 m, ce qui est très favorable au développement de l'énergie éolienne. Photo: VNA
Au large des côtes de la province de Ca Mau, la vitesse moyenne du vent marin est de 6,3 à 7 m/s à une altitude de 80 à 100 m, ce qui est très favorable au développement de l'énergie éolienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Huit ans après le lancement de la Résolution 36-NQ/TW du 22 octobre 2018 sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, une nouvelle vision s’est installée concernant le développement des industries modernes, vertes et à haute valeur ajoutée.

Dans cette dynamique, l’éolien offshore est attendue comme un nouveau moteur de croissance. Ce secteur pose les bases d’une industrie maritime moderne, contribuant à faire du Vietnam une nation forte et prospère grâce à la mer. Cependant, pour concrétiser ce potentiel, des mesures fermes restent indispensables afin de lever les obstacles liés aux mécanismes de régulation, aux infrastructures et à l’environnement de l’investissement.

Un moteur de développement pour toute la chaîne industrielle

La Résolution 36 stipule que le développement durable de l'économie maritime doit s'appuyer sur la science, la technologie, l'innovation et la croissance verte. L'éolien en mer est identifié comme un domaine réunissant toutes les conditions pour ouvrir un nouvel espace de développement pour l'économie maritime vietnamienne. Avec plus de 3 260 kilomètres de côtes et des zones maritimes aux vents stables, notamment dans la région méridionnale du Centre et le delta du Mékong, les études internationales estiment le potentiel technique du pays à environ 600 GW.

Toutefois, la valeur de l’éolien en mer dépasse la simple fourniture d’électricité au réseau national. Chaque projet favorise également le développement de nombreuses activités liées aux études préalables, à la conception, à la fabrication des équipements, aux structures métalliques, aux ouvrages maritimes, aux services portuaires, au transport ainsi qu’à l’exploitation et à la maintenance des installations. L’expérience de plusieurs nations montre que les revenus tirés de la chaîne d’approvisionnement et des services associés génèrent souvent une valeur économique plus durable que la seule production d’électricité.

Pour le Vietnam, cette opportunité est concrète, car de nombreuses entreprises locales possèdent déjà une base solide dans la construction navale, la mécanique lourde et les services pétroliers en mer.

Purvin Patel, président de la région Asie-Pacifique du groupe Vestas, souligne que le Vietnam dispose d'atouts majeurs grâce à son tissu industriel, sa position géographique et ses ingénieurs qualifiés. Selon lui, les groupes internationaux accordent une attention particulière à la stabilité et à la prévisibilité des politiques à long terme. Lorsque le marché offre une visibilité suffisante, les investisseurs s'engagent plus facilement dans la construction d'usines, le transfert de technologies et l'implantation locale de la chaîne d'approvisionnement.

Les cadres institutionnels comme levier de croissance

Si le potentiel naturel est une condition nécessaire, le cadre juridique détermine le rythme de croissance de l’éolien en mer. Ce secteur se distingue par des investissements de plusieurs milliards de dollars par projet, des phases de préparation prolongées et une dépendance directe à la planification de l’espace maritime, aux réseaux de transport d’électricité et aux ports.

Lors de la Conférence sur l’énergie éolienne d’Asie-Pacifique en 2026, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a indiqué que son ministère collaborait avec d’autres organismes pour finaliser le cadre juridique. L’accent est mis sur la production locale de composants mécaniques, de mâts et de câbles sous-marins, ainsi que sur la modernisation des ports et la création d’emplois qualifiés.

Les récentes révisions de la planification électrique nationale et l'adoption de textes d'application de la Loi sur l'électricité apportent des bases juridiques importantes. Néanmoins, pour des projets s'étendant sur plusieurs décennies, la cohérence dans l'application des règles, du choix des investisseurs à l'attribution des zones maritimes, reste un facteur déterminant.

Selon le docteur Nguyen Quoc Thap, président de l'Association du pétrole et du gaz du Vietnam, le principal point de blocage réside dans la transcription des grandes orientations en lois précises.

Il est nécessaire d’adopter une nouvelle approche pour l’éolien en mer. Au lieu de traiter les projets de manière isolée, il convient d’appréhender l’éolien en mer comme une industrie globale, où l’évaluation des ressources, les infrastructures et la chaîne d’approvisionnement sont planifiées de façon synchronisée dès le départ, a expliqué le responsable.

Le déblocage de ces barrières permettra aux entreprises locales de s’intégrer profondément dans la chaîne de valeur mondiale et ouvrira un nouvel espace de croissance pour l’industrie maritime vietnamienne.-VNA

#éolien en mer #An ninh năng lượng #NQ 70 #Nouvelle ère
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