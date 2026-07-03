Tourisme

Afflux touristique : le Vietnam enregistre une hausse de près de 15% des visiteurs étrangers au premier semestre 2026

Le Vietnam a accueilli près de 12,3 millions de visiteurs internationaux au premier semestre de 2026, soit une hausse de 14,9 % sur un an, confirmant la forte reprise du tourisme. Portée par des politiques de facilitation des visas, le renforcement des liaisons aériennes et une promotion accrue de la destination, cette progression rapproche le pays de son objectif annuel de 25 millions de visiteurs étrangers.

Le Vietnam enregistre une hausse de près de 15% des visiteurs étrangers au premier semestre 2026. Photo: VNA
Le Vietnam enregistre une hausse de près de 15% des visiteurs étrangers au premier semestre 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre d’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli environ 12,3 millions de visiteurs internationaux au cours du premier semestre de 2026, soit une hausse de 14,9 % par rapport à la même période de 2025. En juin seulement, le Vietnam a enregistré 1,7 million d’arrivées, en progression de 14,7 %.

Ce résultat représente près de 50 % de l’objectif annuel fixé à 25 millions de visiteurs internationaux. Cette croissance est soutenue par une politique de visas plus ouverte, le développement des liaisons aériennes internationales, les campagnes de promotion touristique et l’image du Vietnam comme destination sûre, culturelle et compétitive.

Ce chiffre représente près de la moitié de l’objectif annuel de 25 millions de visiteurs internationaux. Ces résultats ont été obtenus dans un contexte marqué par les difficultés persistantes de l’économie mondiale, la complexité des tensions géopolitiques et l’évolution des tendances du tourisme international. Le Vietnam continue néanmoins d’être perçu comme une destination sûre, stable, riche en patrimoine culturel, offrant un bon rapport qualité-prix et des services en constante amélioration.

La politique de visas plus ouverte mise en œuvre par le gouvernement, le renforcement des liaisons aériennes internationales, l’intensification de la coopération internationale ainsi que les campagnes de promotion sur les marchés prioritaires ont constitué des moteurs essentiels de l’attraction des visiteurs internationaux.

La majorité des visiteurs sont arrivés par voie aérienne (82,6 %), tandis que les arrivées par voie terrestre ont connu la plus forte croissance (+37,5 %).

La Chine reste le premier marché émetteur avec 2,7 millions de visiteurs, suivie de la République de Corée avec 2,16 millions. La Russie occupe la troisième place avec 742 700 visiteurs, enregistrant une progression exceptionnelle de 185,8 % grâce au rétablissement et à l’extension des vols directs et à la forte demande pour le tourisme balnéaire.

L’Asie du Sud-Est demeure l’un des principaux moteurs de la croissance du tourisme vietnamien. Parmi les marchés de proximité, les Philippines affichent la plus forte progression (+67,6 %) et restent parmi les dix premiers marchés émetteurs de visiteurs. Elles sont suivies par le Cambodge (+41,2 %), Singapour (+29,4 %), l’Indonésie (+26,5 %), la Malaisie (+23,4 %) et la Thaïlande (+10 %). Cette dynamique est portée par l’essor des voyages au sein de l’ASEAN, la proximité géographique, le développement des liaisons aériennes et les facilités de déplacement.

En Asie du Sud, l’Inde continue de se distinguer avec une hausse de 45,6 %, favorisée par l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes directes et le renforcement des activités de promotion sur ce marché de plus de 1,4 milliard d’habitants.

L’Europe a enregistré la plus forte croissance au premier semestre, avec une hausse de 56,1 %. Outre la forte progression du marché russe, plusieurs marchés d’Europe occidentale et septentrionale ont poursuivi leur dynamique, notamment l’Allemagne (+16,1 %), la France (+13,8 %), le Royaume-Uni (+10,7 %), l’Italie (+10,5 %), le Danemark (+18,6 %), la Suède (+23,8 %), la Suisse (+25,7 %), la Tchéquie (+30,1 %) et la Pologne (+52,1 %). Ces marchés bénéficient de l’exemption de visa accordée par le Vietnam et se distinguent par un niveau élevé de dépenses touristiques.

Les autorités vietnamiennes se montrent confiantes quant à l’atteinte de l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux en 2026, portées par la haute saison touristique du second semestre ainsi que par la poursuite des politiques de promotion et de facilitation des déplacements. -VNA

#touristes étrangers #nombre d’arrivées de touristes étrangers
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Phu Quoc est une destination prisée de nombreux touristes vietnamiens et étrangers. Sur la photo : des visiteurs admirent le coucher de soleil sur la plage de Sunset Sanato. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien poursuit sa forte dynamique

L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (ONU Tourisme) classe le Vietnam parmi les destinations affichant la plus forte croissance au monde et en tête de la région Asie-Pacifique pour la reprise et la progression des arrivées internationales.

La capture d'écran de l'article du magazine en ligne français Journal des Français à l'étranger. Photo : VNA

Un journal français surnomme Da Nang le « Miami du Vietnam »

Le magazine en ligne français ‘’Journal des Français à l'étranger’’ décrit la ville côtière de Da Nang, située au centre du Vietnam, comme une destination de plus en plus attractive pour la communauté mondiale des nomades numériques, grâce à son coût de la vie abordable, ses infrastructures.

Le "Train du patrimoine culturel des cinq portes" en service depuis le 6 septembre 2025. Photo: VNA

Les trains patrimoniaux un nouveau créneau dans la stratégie touristique du Vietnam

Un matin de week-end, le train patrimonial « 5 Cua O » (Cinq portes de Hanoi) quitta la gare de Hanoi au son du « xâm tau diên », une musique folklorique traditionnelle qui résonnait dans un wagon-salon. Par la fenêtre, l’agitation du Vieux Quartier s’estompa peu à peu et la structure métallique du pont historique de Long Biên apparut à l’horizon.

Sans posséder l’éclat tapageur de certaines destinations touristiques ni d’infrastructures monumentales, ce site séduit les visiteurs par son caractère sauvage, ses sentiers forestiers ombragés, le murmure des ruisseaux au cœur de la forêt et la sensation de sérénité qu’il procure. Photo: VNA

Montagne Dinh : une parenthèse de nature et de sérénité aux portes de Hô Chi Minh-Ville

À environ 80 km du Centre de Ho Chi Minh-Ville, situé dans les quartiers de Tan Hai, Long Huong et Chau Pha, la montagne Dinh est depuis longtemps une destination familière pour les amoureux de la nature et les amateurs de courts séjours le week-end. Culminant à plus de 500 mètres d’altitude, la montagne est recouverte de forêts verdoyantes et traversée par de nombreux cours d’eau naturels.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa, Tran Phong, remet un cadeau commémoratif à l'ambassadeur d'Inde au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa. Photo : VNA

Khanh Hoa souhaite attirer davantage de touristes indiens

Conformément à sa stratégie de développement touristique et à la résolution n°14-NQ/TU du Comité provincial du Parti, Khanh Hoa entend faire du tourisme un secteur économique de pointe pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, identifiant le marché indien, ainsi que d’autres marchés prometteurs, comme des marchés cibles.

La prison de Hoa Lo, haut lieu de mémoire historique, attire de nombreux touristes internationaux au cœur de la capitale. Photo : VNA

Le Vietnam suscite un intérêt croissant des voyageurs internationaux

Selon les données publiées récemment par Agoda pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026, le Vietnam enregistre une forte progression de l’intérêt des voyageurs internationaux. Le marché chinois se distingue particulièrement, avec une hausse de 164 % des recherches d’hébergement par rapport à la même période de l’année dernière.

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.

Situé au complexe Sun World Ba Na Hills de Da Nang, le pont d'Or est devenu une attraction symbolique du Vietnam. Photo: VNA

Tourisme : l’attrait de Da Nang s’étend désormais bien au-delà du centre-ville

Le rayonnement touristique de Da Nang est également renforcé par sa reconnaissance internationale. La ville a récemment été classée au deuxième rang des « destinations estivales les plus attractives d’Asie » par Lonely Planet, confirmant son statut de pôle majeur du tourisme, des loisirs et des expériences haut de gamme dans la région.

Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde. Photo : VNA

Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde

Avec sa beauté sauvage caractéristique, l’harmonie entre mer bleue, montagnes rocheuses et sérénité, Con Dao possède un attrait singulier, à la fois mystérieux et fascinant. Elle affirme ainsi progressivement sa position de destination riche en expériences sur la carte touristique mondiale.

Les "Îles des Pirates" forment une magnifique région maritime où les touristes peuvent admirer une nature préservée et découvrir l’histoire locale. Photo : VNA

An Giang simplifie les procédures et mise sur le numérique pour attirer les touristes

An Giang connaît une forte croissance de son secteur touristique, portée par l’essor des arrivées nationales et internationales, en particulier à Phu Quoc. La province accélère ses réformes administratives et sa transformation numérique afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et d’attirer davantage de touristes. Grâce à ses politiques d’ouverture, ses investissements dans les infrastructures et la valorisation de ses atouts naturels et culturels, An Giang ambitionne de devenir une destination touristique majeure en Asie du Sud-Est.

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Forte de ses paysages naturels majestueux, d’un climat pur et d’une identité culturelle ethnique singulière et bien conservée, la commune montagneuse de Lam Binh (province de Tuyên Quang) s’oriente vers un développement touristique étroitement lié à la transformation numérique et à l’économie numérique pour la période 2026-2030. Cette stratégie vise à créer des emplois, à accroître les revenus des habitants, à préserver le patrimoine culturel et à dynamiser le développement socio-économique local.