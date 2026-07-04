Plan d'action du gouvernement pour la construction et le développement de la capitale dans la nouvelle ère

Le gouvernement a promulgué la résolution n° 158/NQ-CP approuvant le plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution n° 02-NQ/TW du 17 mars 2026 du Bureau politique relative à la construction et au développement de Hanoï à l'ère nouvelle. Ce plan vise à placer l'être humain au cœur du développement de la capitale, comme acteur, objectif et moteur de celui-ci, en faisant de la qualité de vie et du bien-être de la population les principaux critères d'évaluation. Il fait de l'innovation, de la transition verte, de la transformation numérique et de l'économie circulaire les principaux leviers d'une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de la capitale.