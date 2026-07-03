Économie

Le PM appelle à accélérer le développement des bases de données nationales et des technologies stratégiques

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé d’accélérer la mise en place des bases de données nationales et sectorielles, le développement des technologies stratégiques ainsi que des infrastructures de recherche et d’innovation, estimant qu’il s’agit de leviers essentiels pour mettre en œuvre les orientations du Parti en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Comité directeur gouvernemental chargé du développement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, a présidé le 3 juillet à Hanoi une réunion consacrée à l’état d’avancement de la mise en place des bases de données nationales et sectorielles, au développement des technologies stratégiques et de leurs produits, ainsi qu’au système d’infrastructures des centres de recherche, des plateformes d’essais et des laboratoires nationaux de référence.

Selon les rapports présentés lors de la réunion, huit des douze bases de données nationales prioritaires disposent désormais d’une infrastructure permettant leur connexion, leur partage et leur synchronisation en temps réel avec le Centre national des données. Par ailleurs, 67 des 104 bases de données prévues par la Résolution n°11/NQ-CP ont été mises en place selon une architecture commune et centralisée.

Parmi les 73 bases de données déjà synchronisées, 28 sont désormais utilisées pour simplifier les dossiers exigés dans 1.277 procédures administratives relevant de 18 ministères et secteurs. Le ministère des Sciences et des Technologies a également fait état de l’existence de 16 laboratoires nationaux et de 113 centres de recherche et d’essais répartis sur l’ensemble du pays.

Tout en saluant les progrès accomplis, le Premier ministre a estimé que leur mise en œuvre demeurait inégale et insuffisamment concrète. Plusieurs bases de données essentielles relevant de certains ministères ne sont toujours pas connectées au Centre national des données.

Il a demandé aux ministres de superviser personnellement ces travaux et d’en assumer pleinement la responsabilité. Il leur a demandé d’accélérer la finalisation du cadre juridique, des infrastructures numériques et des bases de données relevant de leurs compétences, tout en garantissant des données exactes, complètes, actualisées et partageables avec le Centre national des données.

Il a fixé l’objectif de connecter l’ensemble des bases de données prioritaires au Centre national des données d’ici la fin de 2026, les projets les plus complexes devant être achevés en 2027.

Il a notamment demandé au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement d’achever le nettoyage, la normalisation et le rapprochement des données du registre foncier avec la base nationale de données sur la population, tout en accélérant les travaux cadastraux afin de finaliser la base nationale des données foncières en 2027.

Les ministères de l’Industrie et du Commerce, des Finances et de la Justice ont été chargés de coopérer étroitement avec le ministère de la Sécurité publique afin d’intégrer, avant le 30 septembre 2026, les bases de données relatives aux marchandises, aux finances publiques et à l’état civil électronique au Centre national des données.

Le chef du gouvernement a également demandé à l’ensemble des ministères d’adopter, avant le 31 juillet 2026, leur cadre d’architecture et de gouvernance des données, conformément à l’architecture nationale, et de compléter avant le 30 septembre les textes réglementaires précisant les responsabilités en matière de création, de gestion, de partage et d’exploitation des données.

S’agissant des technologies et des produits stratégiques, le dirigeant a demandé au ministère des Sciences et des Technologies ainsi qu’aux ministères et collectivités locales de considérer le développement des technologies stratégiques et des produits technologiques nationaux comme une priorité majeure, tout en accélérant la création de centres de recherche, de plateformes d’essais et de laboratoires de pointe dotés de ressources humaines hautement qualifiées.

Le ministère des Sciences et des Technologies a été chargé de finaliser, avant le 5 juillet, un projet de résolution destiné à lever les obstacles relatifs au financement des activités scientifiques, technologiques et d’innovation, puis de publier avant le 10 juillet les circulaires d’application du décret n°260/2026/NĐ-CP relatif à la loi sur les hautes technologies.

Le Premier ministre a également demandé d’étudier de nouveaux mécanismes permettant de confier davantage de missions aux entreprises et aux organismes disposant d’un fort potentiel scientifique et technologique, afin de faire émerger des entreprises capables de piloter le développement des technologies stratégiques et de produits portant une marque nationale, ainsi que des centres de recherche d’excellence.

Concernant les infrastructures de recherche, il a appelé à finaliser rapidement le Projet national de développement des centres de recherche, des plateformes d’essais et des laboratoires nationaux de référence, en privilégiant les technologies stratégiques.

Le chef du gouvernement a enfin insisté sur la responsabilité des dirigeants des ministères, des organismes et des collectivités locales pour accélérer la mise en œuvre des missions assignées, considérant que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent des moteurs essentiels de la croissance et de la compétitivité du Vietnam. -VNA

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