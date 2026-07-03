Économie

Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise

Le marché du travail vietnamien a confirmé sa dynamique de reprise au premier semestre 2026, avec près de 53 millions de personnes en emploi, une hausse de la population active et une amélioration de la qualité de la main-d’œuvre. Si les taux de chômage et de sous-emploi demeurent faibles, les autorités soulignent la nécessité d’accélérer la formation des compétences et le développement de l’emploi formel.

Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise. Photo: VNA
Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon le rapport sur la situation socio-économique du deuxième trimestre et des six premiers mois de 2026, publié le 3 juillet par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, le marché du travail vietnamien a poursuivi sa reprise et son développement stable au cours du premier semestre.

Le nombre de personnes en emploi a atteint 52,6 millions, soit 672.500 de plus qu’à la même période de 2025, tandis que les indicateurs de chômage et de sous-emploi sont restés à des niveaux faibles.

Au deuxième trimestre, la population active âgée de 15 ans et plus est estimée à 53,8 millions de personnes, en hausse de 175.600 par rapport au trimestre précédent et de 693.500 sur un an. Sur l’ensemble des six premiers mois de l’année, elle s’est élevée à 53,7 millions de personnes, soit une progression annuelle de 690.700.

La proportion de travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un certificat professionnel a atteint 29,7 % au premier semestre, en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, illustrant une amélioration progressive de la qualité des ressources humaines.

Le nombre de personnes ayant un emploi a été estimé à 52,7 millions au deuxième trimestre, en augmentation de 170.200 par rapport au trimestre précédent et de 688.300 sur un an. Sur les six premiers mois de l’année, ce chiffre s’est établi à 52,6 millions.

Le taux de sous-emploi de la population en âge de travailler est ressorti à 1,62 % au deuxième trimestre, en baisse de 0,05 point par rapport au trimestre précédent et de 0,11 point sur un an. Pour l’ensemble du premier semestre, il s’est établi à 1,65 %, contre 1,72 % un an plus tôt. Il s’est élevé à 1,24 % dans les zones urbaines et à 1,92 % dans les zones rurales.

Le revenu mensuel moyen des travailleurs s’est établi à près de 9 millions de dôngs au deuxième trimestre, en léger recul de 53.000 dôngs par rapport au premier trimestre, mais en hausse de 720.000 dôngs sur un an. En moyenne sur les six premiers mois de l’année, il a atteint 9 millions de dôngs par mois, soit une progression annuelle de 717.000 dôngs.

Le taux de chômage des personnes en âge de travailler a été de 2,23 % au deuxième trimestre, dont 2,49 % dans les zones urbaines et 2,06 % dans les zones rurales. Sur l’ensemble du premier semestre, il s’est établi à 2,22 %, un niveau stable par rapport à la même période de l’année précédente.

L’Office national des statistiques relève également une évolution positive de la structure de l’emploi, conforme à la transformation de l’économie. Les effectifs employés dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche ont diminué de 202.600 personnes sur un an, tandis que ceux de l’industrie et de la construction ont augmenté de 474.100 personnes et ceux des services de 400.900.

Le secteur des services emploie désormais environ 21,6 millions de personnes, soit 40,9 % de l’emploi total, devant l’industrie et la construction avec 17,7 millions de travailleurs, représentant 33,9 %. La part de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche est quant à elle retombée à 25,2 %. Cette évolution traduit un transfert progressif de la main-d’œuvre vers des secteurs à plus forte productivité.

Par ailleurs, les secteurs clés de l’économie numérique emploient désormais près de 1,5 million de personnes, soit près de 3 % de l’emploi total, un niveau sensiblement supérieur à celui des années précédentes.

Selon Nguyên Thi Thanh Mai, directrice par intérim du Département des statistiques de la population et du travail de l’Office national des statistiques, cette évolution constitue un signal encourageant montrant que la transformation numérique crée progressivement de nouvelles opportunités d’emploi et favorise le déplacement de la main-d’œuvre vers des activités à plus forte intensité technologique et de connaissances.

Elle a toutefois souligné que plusieurs défis subsistent. L’emploi informel représente encore environ 62 % de l’emploi total, tandis que le taux de chômage des jeunes et la proportion de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation demeurent relativement élevés.

Selon elle, il est nécessaire de poursuivre les efforts en matière de formation professionnelle, d’amélioration de la qualité des ressources humaines, de développement de l’emploi formel et d’accompagnement de la transition vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée. -VNA

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